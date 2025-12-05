Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хват — самый недооценённый маркер здоровья — он показывает риск болезней точнее анализов

У людей со слабым хватом чаще наблюдаются ухудшение памяти — Healthline
Спорт

Сильные руки — это не только большие бицепсы, но и крепкое, выносливое хватание. Развитие силы хвата помогает лучше держать вес, повышает общую выносливость и даже связано с состоянием мозга и сердца. Об этом сообщает Healthline.

Подтягивания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подтягивания

Что такое сила хвата и почему она важна

Сила хвата — это способность удерживать и сжимать предметы с определённой мощностью и устойчивостью. Она измеряет, насколько крепко вы можете держать что-то в руках и как долго способны сохранять хват.

От неё напрямую зависит качество множества привычных действий — от переноски сумок до удержания собственного веса на перекладине. Более того, исследования показывают, что уровень силы хвата коррелирует с общей физической выносливостью и даже когнитивными функциями. Сила хвата — один из наиболее точных предикторов общей мышечной силы и выносливости.

"Хорошим общим показателем общей мышечной силы является то, с какой силой вы можете сжать ладонь." — отметил профессор, один из авторов крупного исследования по нормам силы хвата Грант Томкинсон.

Виды силы хвата

Существует три типа хвата, каждый из которых можно развивать отдельными упражнениями:

  • Сжимающий (crush) - отвечает за способность сильно сжимать предметы пальцами и ладонью.

  • Поддерживающий (support) - показывает, как долго вы можете удерживать предмет без ослабления хвата.

  • Щипковый (pinch) - измеряет силу между пальцами и большим пальцем.

Каждый из типов важен: сжимающий используется при рукопожатии и работе с гантелями, поддерживающий — при подтягиваниях и переноске тяжестей, а щипковый — при манипуляциях с мелкими предметами.

Лучшие упражнения для укрепления хвата

1. Скручивание полотенца

Тип хвата: сжимающий.
Что нужно: обычное полотенце и вода.
Смочите полотенце, возьмитесь за концы и начинайте выкручивать его, поворачивая руки в разные стороны. Когда закончите, смочите снова и повторите в обратном направлении. Сделайте 3 подхода.

2. Сжатие мяча

Тип хвата: сжимающий.
Что нужно: теннисный или антистресс-мяч.
Положите мяч в ладонь, сожмите как можно сильнее пальцами (без большого пальца), удержите секунду и отпустите. Выполняйте по 50-100 повторений в день.

3. Вис на турнике

Тип хвата: поддерживающий.
Что нужно: перекладина.
Возьмитесь прямым хватом и повисните на прямых руках. Начните с 10 секунд и постепенно доведите до 60. Для усложнения согните руки под углом 90° и держитесь до 2 минут.

4. Перенос гантелей (фармерская прогулка)

Тип хвата: поддерживающий.
Что нужно: две гантели.
Держите гантели вдоль тела, плечи расправлены. Пройдите 50-100 шагов, развернитесь и вернитесь обратно. Сделайте три подхода.

5. Перекладывание дисков щипковым хватом

Тип хвата: щипковый.
Что нужно: два диска по 5-10 кг.
Возьмите диск пальцами и большим пальцем, поднимите к груди, затем переложите в другую руку тем же способом. Повторите 10 раз, 3 подхода.

6. Щипковый подъем

Тип хвата: щипковый.
Что нужно: два диска.
Сожмите их вместе пальцами и большим пальцем, приподнимите, удерживая 5 секунд. Повторите 5-10 раз по 3 подхода.

Как измерить силу хвата

Есть два простых способа:

  • Динамометр. Устройство показывает силу сжатия в фунтах или килограммах. Нужно держать его под углом 90°, сжимая максимально сильно.

  • Весы. Поставьте ладонь на верхнюю часть весов и, обхватив нижнюю часть пальцами, надавите. Значение покажет силу давления.

Средние показатели по данным австралийского исследования 2011 года:

Возраст Мужчины (левая/правая), фунты Женщины (левая/правая), фунты
20-29 99 / 103 61 / 66
30-39 103 / 103 63 / 68
40-49 99 / 103 61 / 63
50-59 94 / 99 57 / 61
60-69 83 / 88 50 / 52

Чтобы проверить баланс, измеряйте обе руки — доминирующая почти всегда сильнее.

Почему сила хвата влияет на общее здоровье

Сильный хват — не только залог спортивных успехов, но и показатель физического состояния.

Он нужен, чтобы:

  • поднимать и носить покупки;

  • держать ребёнка или предметы дома;

  • работать с садовым инструментом или лопатой;

  • уверенно держать спортивный инвентарь (ракетку, биту, клюшку, штангу);

  • заниматься скалолазанием, борьбой, кроссфитом.

Учёные также связывают силу хвата с когнитивными функциями и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2018 года показало, что у людей со слабым хватом чаще наблюдаются ухудшение памяти и концентрации.

Сравнение: хват и общая сила тела

Показатель Сильный хват Слабый хват
Подъём тяжестей Уверенный контроль, стабильность Ограниченный прогресс
Повседневные дела Меньше утомляемости, лучше координация Сложности при переноске тяжестей
Когнитивные функции Улучшенная концентрация, внимание Снижение продуктивности
Риск травм Ниже за счёт устойчивости суставов Выше из-за слабой стабилизации кисти

Плюсы и минусы упражнений для хвата

Плюсы Минусы
Просты в выполнении, не требуют сложного оборудования Медленный прогресс при низкой нагрузке
Улучшают силу и выносливость рук Возможна перегрузка кистей при чрезмерных подходах
Повышают общий уровень силы и спортивные показатели Требуют регулярности для устойчивого эффекта
Подходят даже для домашних условий Не заменяют полноценную силовую тренировку

Советы шаг за шагом по развитию силы хвата

  1. Начинайте с лёгких упражнений (мяч, полотенце, эспандер).

  2. Делайте их ежедневно, чередуя типы хвата.

  3. Постепенно увеличивайте время удержания и нагрузку.

  4. Разминайте кисти перед тренировкой, чтобы избежать растяжений.

  5. После занятий делайте лёгкую растяжку пальцев и запястий.

  6. Включайте упражнения для хвата в основные тренировки (становая тяга, подтягивания).

  7. Контролируйте ощущения: боль в суставах — сигнал к отдыху.

Популярные вопросы о тренировке силы хвата

Можно ли развить хват без тренажёров?

Да, упражнения с полотенцем, мячом или собственным весом достаточно эффективны.

Как быстро можно улучшить результаты?

Первые изменения обычно заметны через 3-4 недели регулярных занятий.

Влияет ли сила хвата на другие тренировки?

Да, улучшение хвата помогает в жиме, тяге, подтягиваниях и кроссфите, поскольку руки лучше удерживают вес.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
