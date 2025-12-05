Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider

Силовая тренировка рушится из-за одной ошибки — неверное сочетание мышц убивает прогресс быстрее лени

Правильное сочетание мышц при тренировке влияет на прогресс — Healthline
Спорт

Программа силовых тренировок строится не только на упражнениях, но и на грамотной логике сочетания мышц. Именно от этого зависит, насколько эффективно тело будет восстанавливаться и прогрессировать. Главный принцип — баланс между нагрузкой и отдыхом. Об этом сообщает Healthline.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Основные группы мышц и их функции

Тело человека состоит из трёх типов мышц — сердечных, гладких и скелетных. Именно скелетные мышцы отвечают за движения, осанку и физическую силу, составляя около 40% массы тела.

Крупные группы, которые чаще всего задействуются в тренировках:

  • грудь;

  • спина;

  • руки;

  • пресс;

  • ноги;

  • плечи.

Каждая из них делится на более мелкие мышцы. Например, ноги включают квадрицепсы, подколенные сухожилия, икроножные и ягодичные мышцы. Спина — трапеции, ромбовидные и широчайшие мышцы. Такое деление помогает выстраивать продуманные планы и выбирать упражнения, которые дают сбалансированную нагрузку.

Типы упражнений: базовые и изолирующие

Силовые упражнения делятся на два типа — комплексные (базовые) и изолирующие. Первые задействуют сразу несколько суставов и групп мышц. К ним относятся приседания, жим штанги, становая тяга, жим плечами.

Изолирующие упражнения воздействуют на конкретную область, например, сгибание рук на бицепс или разгибание ног. Несмотря на то, что они кажутся "локальными", в работу всё равно включаются стабилизаторы корпуса и плечевого пояса.

Лучшие результаты достигаются при сочетании обеих категорий. Базовые упражнения развивают общую силу, а изолирующие позволяют акцентировать внимание на "слабых звеньях".

Как сочетать мышцы в тренировках

Главное правило — давать мышцам восстановиться. Обычно им требуется около 48 часов после интенсивной работы.

Если вы занимаетесь дважды в неделю, подойдёт формат тренировки всего тела (Full Body). Такой подход позволяет проработать все основные зоны без перегрузки.

При трёх- или четырёхдневном графике можно использовать сплит-программу, где мышцы делятся на группы.

Для начинающих:

  • День 1 — грудь и плечи;

  • День 2 — ноги;

  • День 3 — спина, пресс, руки;

  • День 4 — отдых.

Для опытных спортсменов:

  • День 1 — грудь, плечи, трицепсы, предплечья;

  • День 2 — ягодицы, бёдра, икры;

  • День 3 — спина, бицепсы, пресс;

  • День 4 — восстановление.

Такой формат помогает равномерно нагружать тело и избегать перетренированности.

Пример недельного плана

Понедельник — руки и плечи

  • Отжимания — 3x8.

  • Подъёмы на бицепс — 3x8.

  • Жим гантелей вверх — 3x10.

  • Отжимания от скамьи — 2x12.

  • Разведения рук — 3x10.

Среда — ноги

  • Приседания со штангой — 3x8.

  • Выпады с гантелями — 2x10.

  • Румынская тяга — 3x8.

  • Шаги на платформу — 2x12.

  • Подъёмы на носки — 3x12.

Пятница — спина, грудь и пресс

  • Жим гантелей лёжа — 3x8.

  • Разводки на горизонтальной скамье — 3x10.

  • Скручивания — 3x20.

  • Тяга одной рукой — 3x8.

  • Наклонная тяга — 3x8.

  • Велосипед — 3x20.

Формы сопротивления

Существует несколько способов развивать силу:

  • упражнения с собственным весом (планка, отжимания, подтягивания);

  • тренировки с гантелями и штангой;

  • эспандеры и резиновые петли;

  • тренажёры и блочные станции;

  • медболы и гири.

Каждый вариант подходит для разных целей. Главное — выбрать вес, с которым вы можете выполнить 8-12 повторений без нарушения техники. Когда движение даётся слишком легко, увеличивайте нагрузку.

Сравнение форматов тренировок

Параметр Базовые упражнения Изолирующие упражнения
Количество вовлечённых мышц Несколько групп Одна группа
Эффект Рост силы и массы Проработка деталей
Энергозатраты Высокие Средние
Подходит для Начинающих и продвинутых Опытных атлетов
Примеры Присед, жим, тяга Подъём на бицепс, махи

Плюсы и минусы сплит-программ

Плюсы Минусы
Позволяют сосредоточиться на конкретных мышцах Требуют больше дней в неделю
Обеспечивают качественное восстановление Сложнее соблюдать баланс при пропусках
Подходят для роста силы и массы Не всегда эффективны для новичков
Легко варьировать нагрузку При чрезмерной изоляции теряется функциональность

Советы шаг за шагом для начинающих

  1. Начинайте с 2-3 тренировок в неделю и постепенно увеличивайте частоту.

  2. Перед каждой сессией делайте 10-минутную разминку.

  3. Выполняйте 2-3 базовых упражнения и 1-2 изолирующих.

  4. Следите за техникой, а не за весом снаряда.

  5. Добавляйте отдых между подходами: 60-90 секунд.

  6. Записывайте прогресс, чтобы понимать, когда увеличивать нагрузку.

  7. Не забывайте о растяжке после тренировки — это улучшает подвижность и снижает риск травм.

Популярные вопросы о сочетании мышечных групп

Можно ли тренировать одни и те же мышцы каждый день?

Нет, между занятиями должно проходить минимум 48 часов, чтобы волокна успевали восстанавливаться.

Что выбрать: тренировки по сплиту или всё тело сразу?

Новичкам лучше начинать с Full Body, а через 2-3 месяца переходить на сплит, когда мышцы адаптируются.

Подходит ли тренировка с резинками для роста мышц?

Да, особенно если нет доступа к тренажёрам. Главное — прогрессивно увеличивать сопротивление и контролировать технику.

Как понять, что нагрузка оптимальная?

Последние повторения в подходе должны даваться с усилием, но без нарушения техники и боли.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Наука и техника
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider
Кремационный дым и круглосуточные костры формируют плотный туман над гхатами Варанаси
Новый иммунный метод улучшил приживление клеток при диабете — учёные Стэнфорда
Облепиха и яблоки формируют сбалансированный кисло-сладкий джем — Sousec.ru
Коричневая тушь стала главным трендом осеннего макияжа
Повторный звонок на "112" ускоряет приезд сотрудников ДПС
Уксус помогает избавиться от насекомых у входа в дом — эксперт по уборке Сильва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.