Эти упражнения расходуют энергию в два раза быстрее обычных — и не все из них требуют спортзала

Программа похудения или поддержания формы всегда начинается с простого вопроса: какие упражнения действительно "жгут" калории? Ответ не так очевиден, как кажется. Самые эффективные тренировки не обязательно самые сложные — важно сочетание интенсивности, темпа и вовлечения крупных мышечных групп. Об этом сообщает Healthline.
Калории сгорают не только от выбранного упражнения, но и от того, как вы его выполняете. Длительность, интенсивность, темп и масса тела определяют итоговый расход энергии. Чем выше вес, тем больше усилий требуется организму для движения — а значит, тем выше калорийные затраты. Поэтому одинаковая пробежка для двух людей может давать совершенно разный результат.
Бег остаётся безусловным лидером по количеству сожжённых калорий. Однако не всем он подходит — нагрузка на суставы и связки делает его не самым универсальным решением. Альтернатива — плавание, HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки), скакалка, гребля, аэробика и езда на велосипеде.
Исследования показывают, что средний расход калорий за час для человека весом 70 кг при активном темпе выглядит так:
Бег — около 800 калорий в час.
Водное поло — 700 калорий.
Велоспорт — 600 калорий.
Калистеника (упражнения с собственным весом) — 600 калорий.
Круговая тренировка — до 600 калорий.
Прыжки со скакалкой — 560 калорий.
Велотренажёр — 520 калорий.
Гребной тренажёр — 520 калорий.
Танцевальная аэробика — 490 калорий.
Плавание (спокойный темп) — 490 калорий.
Джоггинг — 490 калорий.
Ходьба по пересечённой местности — 420 калорий.
Эти показатели примерные, и многое зависит от индивидуальной физической подготовки и продолжительности.
Если на фитнес остаются считаные минуты, выручат интервальные схемы. Формат HIIT сочетает короткие, но мощные отрезки нагрузки с коротким восстановлением. Например, 30 секунд интенсивного движения и 1 минута отдыха. За 20-30 минут можно сжечь столько же, сколько за час спокойной тренировки.
Высокие колени — кардио, включающее мышцы ног и корпуса. Выполняется на месте и помогает быстро разогнать пульс.
"Батт-кики" — то же направление, но акцент на задней поверхности бедра.
"Альпинист" (mountain climbers) — упражнение, которое совмещает планку и быстрые движения ногами.
Спринты дают максимальную отдачу за минимальное время: короткие отрезки по 100 метров активизируют все энергетические системы организма.
Плавание и велотренировки позволяют поддерживать высокий темп без перегрузки суставов.
Даже без тренажёров можно устроить кардио-марафон в гостиной.
Быстрая ходьба — идеальный старт для тех, кто восстанавливается после травм.
Бег на месте или короткие интервалы в коридоре повышают выносливость.
Танцевальные форматы вроде Zumba или Just Dance превращают фитнес в игру.
Прыжки "джампинг-джек" и скакалка развивают координацию и помогают поддерживать высокий пульс.
Все эти движения можно комбинировать, создавая мини-комплексы по 15-20 минут.
Кардио даёт быстрый эффект в виде потери калорий, но силовые тренировки формируют мышечную массу, а мышцы — главный "потребитель" энергии даже в покое. Поэтому оптимальный подход — сочетание обоих направлений.
Важно начинать каждое занятие с разминки: 5-10 минут активных движений готовят суставы и сосуды, а завершать — заминкой. Это помогает стабилизировать давление и снизить риск головокружений.
При заболеваниях суставов или ограниченной подвижности предпочтительны низкоударные тренировки — плавание, велотренажёр, скандинавская ходьба. Перед началом программы стоит проконсультироваться с врачом или тренером.
|Показатель
|Бег
|Плавание
|HIIT
|Калорийность
|высокая (до 900 ккал/час)
|средняя (до 700 ккал/час)
|очень высокая (до 1000 ккал/час)
|Нагрузка на суставы
|высокая
|низкая
|средняя
|Доступность
|требуется минимум снаряжения
|нужен бассейн
|можно выполнять дома
|Восстановление
|умеренное
|быстрое
|требует отдыха
|Универсальность
|подходит большинству
|особенно полезно при травмах
|эффективен при нехватке времени
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность: результат заметен уже после 2-3 недель
|Повышенная нагрузка на суставы и связки
|Можно тренироваться короткими сессиями
|Сложно контролировать технику при высокой скорости
|Развивают выносливость и улучшают сердечно-сосудистую систему
|Могут вызвать переутомление при отсутствии восстановления
|Комбинируются с другими видами активности
|Иногда требуется инвентарь или спортивная площадка
Начните с разминки и лёгкой ходьбы, чтобы подготовить мышцы.
Добавьте 10-15 минут активных движений: прыжки, выпады, приседания.
Постепенно увеличивайте нагрузку: на 10 % в неделю.
Включайте в программу разнообразие — бег, плавание, силовые блоки.
Следите за пульсом: рабочая зона — 60-80 % от максимума.
Не забывайте про отдых и сон — они влияют на сжигание калорий не меньше, чем тренировка.
При желании подключите приложения-калькуляторы (ACE Fitness, Omni Calculator, Calculator. net), чтобы отслеживать расход энергии.
Кардио помогает быстро терять калории, а силовые усиливают метаболизм. Лучший вариант — сочетание: 3 кардио-сессии и 2 силовых в неделю.
Да, если поддерживать интенсивность. Танцы, прыжки, интервальные тренировки и даже энергичная уборка повышают общий расход энергии.
Новичкам достаточно 2-3 раз в неделю, с обязательными днями отдыха между занятиями.
Плавание, велосипед и ходьба — щадящие варианты, которые снижают нагрузку и сохраняют эффект.
