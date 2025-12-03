В биатлоне появился фактор, который меняет результаты даже равных спортсменов — его важно учитывать

В биатлоне давно обсуждают влияние технического оснащения на результаты, но в последние годы эта тема стала особенно заметной. Всё чаще победу определяют не только физическая форма и стрелковая стабильность, но и качество смазки, лыж и работа сервис-команд. Спортсмены и болельщики задаются вопросом: насколько честной остаётся конкуренция, если инвентарь даёт преимущество, сравнимое с дополнительным ресурсом?

Когда техника решает исход гонки

Споры о техническом разрыве в биатлоне идут не первый сезон. Однако сегодня они приобрели новый масштаб: оборудование стало настолько продвинутым, что разница в подготовке лыж способна изменить ход гонки даже для одинаково подготовленных спортсменов. Это касается прежде всего смазок, которые значительно отличаются по качеству в зависимости от производителя.

Некоторые страны сотрудничают с ведущими компаниями, создающими инновационные варианты подготовки лыж. На этапах Кубка мира это может давать настолько весомую прибавку, что даже сильнейшие биатлоны не способны конкурировать, если их команды не имеют доступа к этим разработкам, сообщает NEWS.ru

В результате гонка превращается не только в спортивное состязание, но и в соревнование сервис-бригад.

"На Кубке мира порой выигрывают спортсмены из стран, у которых передовые производители смазки. Для своих спортсменов они подготовят еще более качественные и самые лучшие. Другим они их не отдадут, а предоставят обычный ширпотреб. То же самое с инвентарем. Если спортсмен функционально сильнее и у него нет возможности пользоваться передовыми технологиями, то становится чемпионом не тот, кто сильнее, а у кого лучше техническое обеспечение. Что это за спорт тогда? Надо ликвидировать этот несправедливый разрыв", — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Этот комментарий отражает тенденцию, которая беспокоит многих участников мирового биатлона: спортсмены оказываются в неравных условиях, а успех всё сильнее зависит от того, как подготовлена пара лыж, а не от индивидуального мастерства.

Почему в МЛКБ условия уравнивают

Васильев отметил, что в гонках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) весь инвентарь готовится по единым стандартам. Спортсмены используют одинаковую смазку, что исключает техническое превосходство одной команды над другой. Такие соревнования дают возможность оценивать реальные способности участников, не зависящие от бюджета федерации или количества обслуживающего персонала.

В условиях, когда мировые большие турниры всё сильнее зависят от технических решений, формат МЛКБ выглядит альтернативой, где на первое место вновь выходит физическая готовность и стрелковая точность.

Где проходит грань между технологией и допингом

Современный биатлон развивается в сторону усложнения технического обеспечения. Однако это порождает вопрос: насколько допустимо усиливать результат за счёт инновационного инвентаря? Где проходит граница между законной оптимизацией и нарушением принципов честной конкуренции?

"Допинг — это искусственная прибавка к результату путем употребления запрещенных препаратов. А чем отличается лучшая смазка, которую сделали для спортсменов? Это не допинг? А лучшие лыжи? Получаются неравные условия, а в Олимпийской хартии прописано с точностью да наоборот. Был скандал у норвежских прыгунов с трамплина. За счет ткани костюмов они летели дальше соперников. Допинг — это не только фармакология. Этот вопрос надо поднимать в МОК", — добавил Васильев.

Хотя смазки и инвентарь не относятся к запрещённым субстанциям, их влияние на результат может быть сопоставимо с дополнительным стимулом. Споры о допустимых пределах использования технологий ведутся не только в биатлоне, но и в лыжном спорте, прыжках с трамплина, велоспорте, конькобежных дисциплинах.

Экономические различия: почему не все федерации равны

Помимо споров о честности, ситуация подчёркивает экономическое неравенство между участниками. Биатлон — дорогостоящий вид спорта. Экономически сильные страны могут позволить себе высокоточные лыжи, редкие виды смазки, лаборатории и десятки сервисменов. Для других федераций такие расходы недоступны, и спортсмены оказываются в заведомо проигрышном положении.

Это касается и призовых выплат. Васильев ранее отметил разницу между коммерческими турнирами МЛКБ и официальными соревнованиями.

"Победитель этапа Кубка России по биатлону получает 70 тыс. рублей, тогда как обладатель первого места на коммерческих турнирах МЛКБ — миллион рублей. На Кубках мира победители получают 2 млн рублей", — подчеркнул спортсмен.

Такое расхождение усиливает давление на спортсменов, вынужденных выбирать между карьерой в международных турнирах и более выгодными коммерческими проектами.

