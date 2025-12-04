Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фигура в 72, которой можно позавидовать: привычка Брижит Макрон, работающая лучше любых тренеров

Ежедневную работу Брижит Макрон на велотренажёре подтвердила редакция L’Express
Спорт

В свои 72 года Брижит Макрон демонстрирует впечатляющий пример того, как регулярная физическая активность способна поддерживать энергию и тонус. Её подход не основан на случайности — образ жизни продуман до мелочей.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брижит Макрон

Среди привычек первой леди выделяется одно занятие, ставшее основой её ежедневного распорядка. Об этом сообщает L'Express со ссылкой на книгу "Дамы Елисейского дворца".

Как физическая активность помогает Брижит Макрон сохранять форму

Поддержание хорошей физической формы для супруги президента — это не только вопрос внешности, но и забота о здоровье, устойчивости организма и общем самочувствии. Она придерживается сбалансированного питания, включающего большое количество фруктов и овощей, что помогает обеспечивать организм необходимыми витаминами. Такой рацион способствует поддержанию иммунитета и оптимальной работе обменных процессов.

Наряду с питанием значимую роль играет спорт. Регулярные тренировки помогают оставаться активной, улучшать тонус мышц и сохранять энергию на протяжении дня. Брижит Макрон считает физическую активность необходимой частью своей рутины, уделяя ей время независимо от графика.

"Каждый день она проводит час на велотренажёре", — говорится в книге журналиста Бертрана Майер-Стейбли, выдержки из которой публиковало L'Express.

Эта дисциплина полезна для тех, кто хочет тренировать сердце, укреплять ягодичные мышцы и поддерживать подвижность суставов. Подобная регулярность демонстрирует, как системный подход может стать основой хорошего самочувствия даже в пожилом возрасте.

Почему велотренажёр стал главным спортивным инструментом первой леди

Занятия на велотренажёре считаются одним из наиболее доступных и при этом эффективных способов поддерживать форму. Тренировка проходит в комфортных условиях, что особенно удобно при плотном графике и необходимости совмещать множество обязанностей. Упражнения на велосипеде помогают укреплять мышцы ног, улучшают кровообращение и задействуют кардиосистему без значительной нагрузки на суставы.

Такой формат спорта подходит людям любого возраста, так как интенсивность можно регулировать. Велотренажёр позволяет контролировать темп, силу сопротивления и длительность тренировки, что делает его универсальным тренажёром для дома. Для Брижит Макрон этот вид активности стал обязательным элементом дня, который помогает сохранять бодрость и стабильный уровень физической нагрузки.

Кроме велотренажёра она практикует упражнения с собственным весом и силовые нагрузки. Такой комплекс развивает мышцы корпуса, улучшает осанку и помогает поддерживать общий тонус, что важно для долгосрочного здоровья.

"У меня нет тренера, я справляюсь сама. Как только я нанимаю тренера, они меня подставляют, поэтому я всё делаю сама. Но я делаю это каждый день!" — призналась она в интервью RMC Sport.

Эта фраза подчёркивает самостоятельность и дисциплину первой леди, которая сама организует тренировки и следует выбранному режиму без внешней мотивации.

Каким образом спорт вписывается в повседневную жизнь первой леди

Несмотря на напряжённый график, встречи и официальные мероприятия, Брижит Макрон уделяет спорту значимое место. Она находит время для нагрузки каждый день, независимо от обстоятельств. Такая системность помогает ей оставаться активной, поддерживать ясность ума и сохранять внутреннюю гармонию.

Возможность тренироваться дома делает процесс более гибким. Велотренажёр не требует много пространства и позволяет заниматься даже в условиях плотного графика. Дополнительные упражнения дополняют тренировку и создают разнообразие, что делает занятия более интересными и эффективными.

Режим, которого придерживается первая леди, показывает: регулярные нагрузки — это не сложно и не требует сложной инфраструктуры. Достаточно подобрать подходящий формат и уделять ему время ежедневно.

Сравнение велотренажёра с другими видами домашних тренировок

Существуют разные способы поддерживать физическую активность дома: йога, растяжка, гимнастика, степ-тренировки, тренировки с резинками. Однако велотренажёр выделяется несколькими преимуществами.

По сравнению с йогой, он обеспечивает более интенсивную кардионагрузку. В отличие от степ-тренировок, минимизирует риск травм благодаря отсутствию ударных нагрузок. В сравнении с упражнениями с резинками, он задействует большую группу мышц одновременно. При этом велотренажёр позволяет контролировать интенсивность, что делает занятия доступными как новичкам, так и людям старшего возраста.

Домашняя гимнастика остаётся отличным вариантом для развития гибкости и силы, однако она требует большего разнообразия упражнений для полноценной кардионагрузки. Велотренажёр объединяет в себе функциональность, простоту использования и стабильный результат.

Плюсы и минусы тренировок на велотренажёре

Этот вид спорта имеет множество преимуществ, но также обладает некоторыми особенностями, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
  • подходит для ежедневных тренировок;
  • безопасен для суставов;
  • помогает поддерживать тонус мышц и корректировать фигуру.

Минусы:

  • монотонность может снижать мотивацию;
  • требует контроля за длительностью и нагрузкой;
  • необходим тренажёр, что требует пространства и покупки оборудования.

Несмотря на нюансы, велотренажёр остаётся одним из наиболее эффективных вариантов для домашнего спорта.

Советы для тех, кто хочет повторить методику Брижит Макрон

Чтобы тренировки приносили максимум пользы, важно соблюдать несколько рекомендаций.

  1. Начинайте с умеренной нагрузки и постепенно увеличивайте сопротивление.

  2. Следите за осанкой: ровная спина снижает нагрузку на поясницу.

  3. Контролируйте дыхание и пульс.

  4. Дополняйте тренировку упражнениями для корпуса и растяжкой.

  5. Занимайтесь регулярно, выбирая удобное время суток.

Подход, основанный на стабильности и умеренности, оказывает положительное влияние на организм и помогает поддерживать форму даже при небольшом количестве свободного времени.

Популярные вопросы о тренировках на велотренажёре

1. Сколько времени нужно заниматься, чтобы увидеть результат?
Первые изменения можно заметить уже через 3-4 недели при тренировках по 30-40 минут не менее четырёх раз в неделю.

2. Можно ли заменить велотренажёр обычной прогулкой?
Ходьба полезна, но для кардионагрузки средней интенсивности велотренажёр обеспечивает более стабильный и контролируемый эффект.

3. Подходит ли велотренажёр людям старшего возраста?
Да, но важно регулировать нагрузку и проконсультироваться со специалистом при наличии хронических заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
