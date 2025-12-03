После 40 лет тело играет против вас: ходьба уже не спасает, если мышцы тают каждый год

На недостаточную пользу ходьбы после 40 лет указала кардиолог Перельо

С возрастом мы начинаем особенно ценить привычки, которые помогают сохранить здоровье и энергию. Внимание естественным образом переключается на то, что действительно поддерживает тело и ум в долгосрочной перспективе. Однако некоторые привычные рекомендации после 40 лет требуют пересмотра — особенно если речь идёт о физической активности.

Почему привычные методы перестают быть достаточными

Формирование здоровых привычек — фундамент хорошего самочувствия. Сбалансированное питание, умеренная спортивная активность, регулярные прогулки и социальная вовлечённость действительно помогают сохранять физическую и эмоциональную устойчивость. На протяжении многих лет именно пешая ходьба считалась простым и универсальным способом поддержания формы: она улучшает кровообращение, укрепляет сердце, помогает бороться с гипертонией и позитивно влияет на общее состояние.

Но после 40 лет физиология меняется, и организм начинает реагировать на нагрузки иначе. Специалисты обращают внимание, что одних только ежедневных прогулок в этот период уже может быть недостаточно. Мышечная масса начинает постепенно сокращаться, и этот процесс влияет не только на силу и выносливость, но и на здоровье в целом.

"Если вы просто ходите, вы упускаете главное. Это хорошее начало, но оно не предотвращает то, что действительно делает вас уязвимыми: потерю мышечной массы", — подчёркивает кардиолог и фитнес-тренер Магдалена Перельо.

Уменьшение мышечной ткани происходит незаметно: ежегодно её объём может снижаться примерно на 1%. И хотя цифра кажется небольшой, в сумме она значительно меняет качество жизни и уровень физической подготовки.

Последствия снижения мышечной массы после 40 лет

Когда мышцы сокращаются, организм теряет важный ресурс — не только силовой, но и метаболический. Мышечная ткань напрямую влияет на скорость обмена веществ, устойчивость к нагрузкам и способность организма справляться со стрессами. Поэтому её уменьшение приводит к нежелательным последствиям.

"Знаете, что происходит, когда у вас меньше мышц? Увеличивается риск сердечного приступа, диабета, падений и преждевременной смерти. Мышцы — наше лучшее лекарство", — отмечает Магдалена Перельо.

Мышцы выступают ещё и естественной системой поддержки для суставов и позвоночника. Они стабилизируют тело, предотвращают падения и помогают сохранять хорошую осанку. Поэтому снижение их объёма делает человека более уязвимым перед возрастными изменениями, пишет harpersbazaar.gr.

Для женщин ситуация может быть ещё более выраженной, поскольку гормональные колебания, связанные с менопаузой, усиливают потерю плотности тканей.

Почему силовые тренировки становятся необходимостью

На фоне этих процессов врачи и тренеры сходятся в одном: после 40 лет важно добавлять в свою рутину упражнения, которые усиливают мышечную активность. Именно силовые тренировки помогают остановить или замедлить потерю мышечной массы и тем самым снизить риски заболеваний.

При этом выполнять упражнения можно в комфортном темпе — речь не идёт о профессиональном бодибилдинге. Нагрузка подбирается постепенно, без резких переходов к тяжёлым весам.

"С 25 лет женщины начинают терять мышечную массу… Перестаньте тратить энергию на похудение, занимайтесь силовыми тренировками, и вы увидите, что ваш метаболизм ускорится", — объясняет тренер Алексия Корну.

Силовые тренировки активируют крупные группы мышц, повышают плотность костей и улучшают работу гормональной системы. Это особенно важно в период возрастных изменений, когда организму требуется дополнительная поддержка.

Как сочетать разные виды активности после 40 лет

Эксперты предлагают простой и эффективный алгоритм: сочетать ежедневные прогулки с 2-3 силовыми тренировками в неделю. Такое распределение нагрузки помогает поддерживать баланс. Прогулки обеспечивают аэробную активность, улучшают состояние сосудов и положительно влияют на настроение. А тренировки с весом — собственным или дополнительным — укрепляют мышцы.

Тем, кто предпочитает мягкие формы фитнеса, подходит пилатес. Он помогает прорабатывать глубокие мышцы, улучшает гибкость и снижает напряжение в теле. Пилатес особенно полезен для людей, которые хотят укрепить поясничный отдел и избежать перегрузок.

Исследования подтверждают эффективность такого подхода: регулярная силовая активность снижает риск заболеваний и повышает продолжительность жизни.

Данные Британского журнала спортивной медицины показывают, что 30-60 минут силовых упражнений в неделю ассоциируются со снижением риска смертности на 10-20%, включая снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

Сравнение разных видов активности после 40 лет

Чтобы понять, почему одного только шагающего ритма недостаточно, стоит сравнить ключевые характеристики активности.

Пешие прогулки:

Улучшают работу сердца. Снижают уровень стресса. Поддерживают общую выносливость. Не препятствуют потере мышц при отсутствии силовой нагрузки.

Силовые тренировки:

Укрепляют мышцы и кости. Повышают базовый метаболизм. Улучшают качество осанки. Снижают риски возрастных заболеваний.

Комбинация этих направлений даёт наиболее выраженный эффект для здоровья.

Плюсы и минусы силовых тренировок после 40 лет

Силовая активность имеет свои особенности, и понимание их помогает выбрать правильный подход.

Плюсы:

Повышение плотности костной ткани.

Замедление возрастной потери мышц.

Ускорение обмена веществ.

Поддержка гормонального баланса.

Минусы:

Требует техники выполнения.

Возможны мышечные боли у новичков.

Нужно соблюдать регулярность.

Требуется время на восстановление.

Грамотно составленный план тренировок помогает избежать перегрузок и сохранить мотивацию.

Советы по безопасному началу силовых тренировок

Чтобы тренировки приносили пользу и были комфортными, можно следовать простым рекомендациям.

Начинайте с лёгкого веса или с упражнений с собственным телом. Тренируйте крупные мышечные группы: спину, ноги, ягодицы, грудь. Делайте разминку перед нагрузкой и растяжку после. Постепенно увеличивайте интенсивность. Следите за дыханием и осанкой. Не тренируйтесь при острых болях. Комбинируйте силовую нагрузку с аэробной активностью.

Такой подход позволяет строить тренировки без риска и с максимальной отдачей.

Популярные вопросы о тренировках после 40 лет

Можно ли заниматься силовыми тренировками дома?

Да, многие упражнения выполняются без оборудования: приседания, отжимания, планки, выпады и мосты подходят для домашнего формата.

Сколько времени нужно уделять силовым тренировкам?

Достаточно 30-60 минут в неделю, разделённых на 2-3 короткие сессии. Этого объёма достаточно, чтобы поддерживать мышцы и здоровье.

Что выбрать: пилатес или силовую тренировку?

Пилатес помогает укрепить глубокие мышцы, а силовые нагрузки развивают силу и повышают метаболизм. Лучший эффект достигается при их сочетании.