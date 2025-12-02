Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 50 лет творог снижает риск потери костной массы — Уизниа
Закапывание корок цитруса используют как удобрение — Антонов Сад
Кожа птиц питохуи содержит токсин опаснее цианида — NatGeo
Фета делает деревенскую запеканку более насыщенной
Одиночные путешествия меняют жизнь после потери — The Guardian
Инструкторы напомнили, что резкие манёвры на льду опасны для устойчивости
Маленькие коврики визуально уменьшают пространство — дизайнер Сара Партингтон
Айза-Лилуна Ай заявила об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Загадочный камень привлёк внимание специалистов Мельбурнского музея

Живот уходит без пота и тренажёров: дыхательная техника, которая работает сильнее скручиваний

Врачи выявили влияние дыхательных упражнений на снижение жира — harpersbazaar.gr
Спорт

Иногда самые привычные методы ухода за собой оказываются не такими уж эффективными, как мы привыкли думать. Всё чаще внимание привлекают практики, которые кажутся несерьёзными по сравнению с интенсивными тренировками, но дают ощутимый результат. Так оказывается, что особая техника дыхания может работать лучше упражнений на пресс. Об этом сообщает издание harpersbazaar.gr.

Плоский живот
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плоский живот

Почему дыхательные практики становятся популярными

Сегодня растёт интерес к методам, которые помогают укреплять мышцы живота без изнурительных подходов в спортзале. Многие замечают, что традиционные скручивания оказываются не такими результативными или даже вызывают нагрузку на шею и спину. На фоне таких наблюдений дыхательные техники становятся альтернативой, поскольку активируют глубокие мышцы и не требуют спортивной подготовки.

При обсуждении этой темы специалисты обращают внимание на различие между типами жира. Одни его виды легко определить визуально, другие скрываются глубоко внутри и представляют потенциальный вред. Понимание этого различия помогает по-новому взглянуть на то, как дыхание влияет на область живота.

"Если вы дышите правильно и никогда не занимаетесь спортом, то дело не в этом: вы не тренируете мышцы живота, которые напрямую контактируют с лёгкими", — отмечают авторы книги.

Эти рекомендации стали основой для популяризации простого дыхательного упражнения, к которому сегодня обращаются многие, стремясь подтянуть живот и улучшить самочувствие без сложных тренировок. Речь идёт о технике, акцентирующей работу брюшной стенки и глубоких мышц, поддерживающих осанку.

Висцеральный и подкожный жир: важное различие

Связь между дыханием и состоянием живота становится понятнее, если учитывать особенности жировой ткани. Висцеральный жир находится в брюшной полости и взаимодействует с жизненно важными органами — печенью, кишечником и поджелудочной железой. Именно поэтому его избыток часто ассоциируется с повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и скачков давления.

В отличие от него подкожный жир располагается ближе к поверхности. Он заметен визуально и влияет на внешний вид живота, делая его более округлым и мягким. Накопление такой ткани часто становится следствием неправильного питания, низкой активности и стрессов.

Исследования подтверждают, что дыхательные практики способны задействовать глубокие мышцы живота, а значит, влиять на общий тонус и энергозатраты. Именно в этом и заключается их преимущество: мышцы работают, даже если человек находится в состоянии покоя и не выполняет упражнения повышенной интенсивности.

Практика осознанного дыхания

В повседневности большинство людей дышит поверхностно. Такой тип дыхания обеспечивает минимальный объём движения живота и практически не вовлекает глубокие мышцы. Однако, меняя привычку и делая дыхание более объёмным, можно усиливать мышечную работу и постепенно укреплять брюшную стенку.

"Используя брюшную стенку при дыхании, можно увеличить расход энергии без каких-либо усилий", — говорится в книге.

По мнению специалистов, стоит уделять внимание тому, как именно двигается живот при вдохе и выдохе. Когда движение заметно и осуществляется в полную амплитуду, нагрузка распределяется иначе, и мышцы включаются в работу естественным образом.

Регулярное выполнение таких дыхательных практик помогает улучшить осанку, сделать мышцы живота более упругими и постепенно уменьшить объём талии. Это не заменяет спорт, но отлично дополняет любой режим активности.

Техника "вакуум живота" и её преимущества

Метод, которым часто пользуются новички, — "вакуум живота". Он основан на втягивании мышц в момент выдоха и удержании положения. Упражнение привлекает внимание тем, что его можно выполнять практически в любом месте и в любое время. Такая доступность делает технику популярной и лёгкой в освоении.

Специалисты советуют начинать постепенно, контролируя дыхание и отслеживая ощущения. Со временем тренировка становится привычной и не требует дополнительных усилий. Важно соблюдать плавность, не допускать резких движений и не выполнять упражнение сразу после еды.

"Вакуум" помогает активировать поперечную мышцу живота — ту, которая формирует каркас и поддерживает внутренние органы. Регулярная работа с ней делает живот более плоским и подтянутым.

Сравнение дыхательных практик и классических упражнений

Сравнение дыхательных техник и упражнений на пресс показывает, что оба метода имеют свои преимущества.

Дыхательные практики:

  1. Вовлекают глубокие мышцы.

  2. Не нагружают позвоночник.

  3. Удобны для ежедневного выполнения.

  4. Подходят людям с низким уровнем подготовки.

Классические упражнения:

  1. Укрепляют прямую мышцу живота.

  2. Развивают выносливость.

  3. Дают быстрый эффект при регулярных тренировках.

  4. Используются в комплексных программах.

Чаще всего специалисты рекомендуют совмещать оба подхода, учитывая состояние здоровья и цели.

Плюсы и минусы дыхательных практик

Дыхательные техники подходят многим людям, но имеют особенности, которые важно учитывать. Ниже приведены ключевые аспекты.

Плюсы:

  • Удобство выполнения.
  • Минимальная нагрузка на позвоночник.
  • Улучшение осанки.
  • Естественное укрепление глубоких мышц.

Минусы:

  • Требуется регулярность.
  • Результат проявляется постепенно.
  • Нельзя выполнять сразу после еды.
  • Не заменяет полноценную тренировку.

Эти нюансы помогают понять, чего ожидать, если вы планируете включить дыхательные практики в повседневность.

Советы по выполнению дыхательных техник

Чтобы практика была безопасной и эффективной, стоит придерживаться простых рекомендаций.

  1. Выполняйте упражнения стоя или сидя с прямой спиной.

  2. Начинайте с коротких подходов и постепенно увеличивайте время.

  3. Старайтесь дышать плавно и осознанно.

  4. Избегайте выполнения техники после плотного приёма пищи.

  5. Следите за тем, чтобы не было головокружения.

  6. Включайте упражнение в вечерний или утренний ритуал.

Такие шаги помогут внедрить дыхательную тренировку легко и ненавязчиво.

Популярные вопросы о дыхательных упражнениях для живота

Что лучше: вакуум или обычные упражнения на пресс?
Обе практики эффективны по-своему. "Вакуум" тренирует глубокие мышцы, а классические упражнения — поверхностные. Лучший результат достигается при их сочетании.

Сколько стоит научиться технике "вакуум"?
Большинство обучающих материалов и рекомендаций доступно бесплатно. При желании можно обратиться к тренеру, который поможет контролировать технику.

Как выбрать подходящую дыхательную методику?
Нужно учитывать уровень подготовки, состояние спины и цели. Новичкам подойдут простые дыхательные упражнения, опытным — комбинированные техники.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Садоводство, цветоводство
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Красноармейск и Волчанск — под контролем России: Путин поставил армии новые задачи
Сорняк под ногами оказался врагом опухолей: метастазы замирают, словно наткнулись на скрытый щит
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Загадочный камень привлёк внимание специалистов Мельбурнского музея
Мама Иосифа Пригожина стремится всегда быть на связи с ним
3 декабря: День Неизвестного солдата, ледокол Ленин и конец холодной войны
Основные симптомы нарушений мозгового кровообращения — головные боли и онемение
Интервальные тренировки улучшают работу сердца у здоровых людей — спортивные врачи
Зимний уход за газоном снижает риск плесени и вымерзания — Dum&Zahrada
Ограничить частоту применения перманентных красок рекомендуют дерматологи
Картофельные пельмени с капустой подходят для быстрого ужина — lacucinaitaliana
Разгон перед подъёмом улучшил прохождение скользких участков — Outside
Виктория Боня сравнила дочь Киркорова со своей дочерью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.