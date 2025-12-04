Главная ошибка — считать, что бег по утрам полезен всем — для многих он становится источником стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:24
Спорт

Утренняя пробежка часто считается универсальным способом начать день с бодрости и пользы для здоровья. Однако для многих людей такая активность может обернуться стрессом для организма. Резкий выход из сна, холодный воздух и скачки давления — далеко не безобидные факторы. Физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова рассказала, почему утренний бег не стоит воспринимать как обязательный элемент здорового образа жизни и как выбрать режим тренировок без вреда для здоровья.

Почему утренний бег не всегда полезен

Несмотря на популярность ранних пробежек, специалисты всё чаще говорят о необходимости индивидуального подхода.

Стресс для организма

После сна тело ещё не готово к интенсивной нагрузке. Давление и частота сердечных сокращений повышаются, сосуды и мышцы не успевают адаптироваться к ускоренному кровотоку.

"Резкий выход из сна в холод и скачок давления — это стресс, особенно для тех, кто не тренируется регулярно", — отмечает фитнес-тренер Ксения Трофимова.

Такое состояние может вызывать головокружение, тошноту и даже предобморочные ощущения, если человек выходит на пробежку без разминки и предварительной активации дыхания.

Риски для неподготовленных

Для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми сердечно-сосудистыми заболеваниями утренний бег может быть особенно опасен.

"Самые быстрые срывы происходят у тех, кто "впрыгивает” в бег без подготовки. Две недели мучаются, потом ненавидят кроссовки и решают, что "спорт не для них”", — говорит Трофимова.

Когда бег действительно полезен

Польза от бега проявляется только при постепенном увеличении нагрузки и правильном подборе времени тренировок.

Постепенность — главный принцип

Начинать стоит с активной ходьбы: 20-30 минут в комфортном темпе помогут мягко разогреть мышцы и суставы. Через несколько недель можно добавить короткие отрезки лёгкого бега. Когда дыхание и пульс стабилизируются, постепенно увеличивайте длительность и скорость.

Оптимальное время для занятий

Физиологи отмечают, что пик физической работоспособности приходится на день или ранний вечер. В это время температура тела и уровень гормонов способствуют лучшей выносливости и меньшему риску травм.

"Главное — не время суток, а регулярность. Для кого-то утро идеально, другим проще тренироваться после работы. Слушайте свой организм", — советует тренер.

Сравнение: утренний и вечерний бег

Параметр Утренний бег Вечерний бег
Энергия помогает проснуться, но требует долгой разминки позволяет снять стресс после дня
Температура тела ниже — мышцы менее эластичные выше — меньше риск травм
Сердечно-сосудистая нагрузка выше из-за утреннего скачка давления более стабильная
Сон может бодрить, но иногда мешает утренней концентрации улучшает качество сна
Психологический эффект создаёт ощущение "правильного старта" дня помогает расслабиться и снять напряжение

Плюсы и минусы утреннего бега

Плюсы:

  • помогает разогнать метаболизм и проснуться;

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему при регулярных тренировках;

  • повышает уровень эндорфинов и улучшает настроение.

Минусы:

  • может быть опасен для людей с гипертонией, ожирением и сердечными патологиями;

  • при недостатке сна усиливает усталость;

  • требует длительной разминки и адаптации организма.

Советы шаг за шагом: как безопасно начать бегать

  1. Проверьте состояние здоровья. Перед началом тренировок сдайте базовые анализы и проконсультируйтесь с врачом.

  2. Начните с ходьбы. Ежедневные 15-30 минут быстрой ходьбы — лучший способ подготовить мышцы и связки.

  3. Постепенно увеличивайте нагрузку. Добавляйте короткие пробежки (по 1-2 минуты) между отрезками ходьбы.

  4. Разогревайтесь перед выходом. Лёгкая суставная гимнастика, вращения рук и ног, дыхательные упражнения.

  5. Следите за пульсом. Для начинающих — не выше 120-130 ударов в минуту.

  6. Выбирайте подходящее время. Если утренние тренировки вызывают дискомфорт, перенесите их на день или вечер.

  7. Одевайтесь по погоде. Зимой надевайте несколько тонких слоёв одежды и защищайте дыхательные пути.

  8. Заканчивайте растяжкой. Она снижает мышечное напряжение и помогает восстановлению.

Почему нельзя "впрыгивать" в бег без подготовки

Тело должно адаптироваться к новому виду активности. Резкое начало приводит к микротравмам, воспалению суставов и повышенному риску перетренированности.

"У многих срывается мотивация именно из-за того, что они начинают слишком резко. Лучше пробежать меньше, но с удовольствием", — подчёркивает Трофимова.

Альтернативы для утренней активности

Если хочется двигаться утром, но бег даётся тяжело, можно выбрать:

  • скандинавскую ходьбу;

  • йогу или растяжку;

  • лёгкую гимнастику с собственным весом;

  • прогулку с собакой в быстром темпе.

Такие виды активности мягко активируют мышцы, улучшают кровообращение и не вызывают стресса.

Популярные вопросы о беге по утрам

Правда ли, что бег утром эффективнее для похудения?

Нет. Сжигание калорий зависит от длительности и интенсивности тренировки, а не от времени суток.

Можно ли бегать натощак?

Не рекомендуется новичкам. Отсутствие энергии может вызвать головокружение. Лучше съесть лёгкий перекус — банан или йогурт.

Сколько раз в неделю стоит бегать?

Достаточно 2-3 раз, чтобы укрепить выносливость без перегрузки суставов.

Что делать, если после бега болят колени или спина?

Проверить технику и обувь. Если боль не проходит, сделать перерыв и обратиться к врачу или физиотерапевту.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
