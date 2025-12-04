Главная ошибка — считать, что бег по утрам полезен всем — для многих он становится источником стресса

Утренняя пробежка часто считается универсальным способом начать день с бодрости и пользы для здоровья. Однако для многих людей такая активность может обернуться стрессом для организма. Резкий выход из сна, холодный воздух и скачки давления — далеко не безобидные факторы. Физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова рассказала, почему утренний бег не стоит воспринимать как обязательный элемент здорового образа жизни и как выбрать режим тренировок без вреда для здоровья.
Несмотря на популярность ранних пробежек, специалисты всё чаще говорят о необходимости индивидуального подхода.
После сна тело ещё не готово к интенсивной нагрузке. Давление и частота сердечных сокращений повышаются, сосуды и мышцы не успевают адаптироваться к ускоренному кровотоку.
"Резкий выход из сна в холод и скачок давления — это стресс, особенно для тех, кто не тренируется регулярно", — отмечает фитнес-тренер Ксения Трофимова.
Такое состояние может вызывать головокружение, тошноту и даже предобморочные ощущения, если человек выходит на пробежку без разминки и предварительной активации дыхания.
Для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми сердечно-сосудистыми заболеваниями утренний бег может быть особенно опасен.
"Самые быстрые срывы происходят у тех, кто "впрыгивает” в бег без подготовки. Две недели мучаются, потом ненавидят кроссовки и решают, что "спорт не для них”", — говорит Трофимова.
Польза от бега проявляется только при постепенном увеличении нагрузки и правильном подборе времени тренировок.
Начинать стоит с активной ходьбы: 20-30 минут в комфортном темпе помогут мягко разогреть мышцы и суставы. Через несколько недель можно добавить короткие отрезки лёгкого бега. Когда дыхание и пульс стабилизируются, постепенно увеличивайте длительность и скорость.
Физиологи отмечают, что пик физической работоспособности приходится на день или ранний вечер. В это время температура тела и уровень гормонов способствуют лучшей выносливости и меньшему риску травм.
"Главное — не время суток, а регулярность. Для кого-то утро идеально, другим проще тренироваться после работы. Слушайте свой организм", — советует тренер.
|Параметр
|Утренний бег
|Вечерний бег
|Энергия
|помогает проснуться, но требует долгой разминки
|позволяет снять стресс после дня
|Температура тела
|ниже — мышцы менее эластичные
|выше — меньше риск травм
|Сердечно-сосудистая нагрузка
|выше из-за утреннего скачка давления
|более стабильная
|Сон
|может бодрить, но иногда мешает утренней концентрации
|улучшает качество сна
|Психологический эффект
|создаёт ощущение "правильного старта" дня
|помогает расслабиться и снять напряжение
Плюсы:
помогает разогнать метаболизм и проснуться;
укрепляет сердечно-сосудистую систему при регулярных тренировках;
повышает уровень эндорфинов и улучшает настроение.
Минусы:
может быть опасен для людей с гипертонией, ожирением и сердечными патологиями;
при недостатке сна усиливает усталость;
требует длительной разминки и адаптации организма.
Проверьте состояние здоровья. Перед началом тренировок сдайте базовые анализы и проконсультируйтесь с врачом.
Начните с ходьбы. Ежедневные 15-30 минут быстрой ходьбы — лучший способ подготовить мышцы и связки.
Постепенно увеличивайте нагрузку. Добавляйте короткие пробежки (по 1-2 минуты) между отрезками ходьбы.
Разогревайтесь перед выходом. Лёгкая суставная гимнастика, вращения рук и ног, дыхательные упражнения.
Следите за пульсом. Для начинающих — не выше 120-130 ударов в минуту.
Выбирайте подходящее время. Если утренние тренировки вызывают дискомфорт, перенесите их на день или вечер.
Одевайтесь по погоде. Зимой надевайте несколько тонких слоёв одежды и защищайте дыхательные пути.
Заканчивайте растяжкой. Она снижает мышечное напряжение и помогает восстановлению.
Тело должно адаптироваться к новому виду активности. Резкое начало приводит к микротравмам, воспалению суставов и повышенному риску перетренированности.
"У многих срывается мотивация именно из-за того, что они начинают слишком резко. Лучше пробежать меньше, но с удовольствием", — подчёркивает Трофимова.
Если хочется двигаться утром, но бег даётся тяжело, можно выбрать:
скандинавскую ходьбу;
йогу или растяжку;
лёгкую гимнастику с собственным весом;
прогулку с собакой в быстром темпе.
Такие виды активности мягко активируют мышцы, улучшают кровообращение и не вызывают стресса.
Нет. Сжигание калорий зависит от длительности и интенсивности тренировки, а не от времени суток.
Не рекомендуется новичкам. Отсутствие энергии может вызвать головокружение. Лучше съесть лёгкий перекус — банан или йогурт.
Достаточно 2-3 раз, чтобы укрепить выносливость без перегрузки суставов.
Проверить технику и обувь. Если боль не проходит, сделать перерыв и обратиться к врачу или физиотерапевту.
В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.