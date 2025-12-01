Спорт ждёт миллиарды, а общество — тревогу: вокруг продажи пива на аренах растёт напряжение

Спортивные клубы рассчитали прибыль от продажи пива на матчах — эксперты

Максимальный накал дискуссий разгорелся вокруг инициативы вернуть продажу пива на стадионах — решения, которое впервые за два десятилетия снова стало предметом обсуждения на государственном уровне. Инициатива, по мнению сторонников, способна обеспечить профессиональному спорту новые финансовые поступления, однако критики убеждены: доходы не сравнятся со стоимостью тех рисков, которые несёт легализация алкоголя на спортивных объектах.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Как начиналась история запрета: Москва 2002 года и её последствия

Запрет на продажу пива на стадионах появился не случайно. Поводом стала драматическая ситуация 2002 года, когда после поражения сборной России на чемпионате мира фанаты устроили погромы в центре Москвы. Манежная площадь тогда превратилась в арену массовых беспорядков: один человек погиб, десятки получили травмы. Всё происходило на фоне обилия алкоголя и высокой эмоциональной нагрузки.

Этот эпизод стал переломным моментом: в обществе начались дискуссии о необходимости ограничений, и спустя три года государство приняло решение, которое многие считали вынужденным и защитным. Несмотря на то, что беспорядки случились вне стадиона, меры коснулись именно спортивных объектов, сообщает "Царьград". Причина была проста: государство стремилось снизить вероятность повторения подобных событий.

На протяжении двадцати лет Министерство здравоохранения удерживало оборону, препятствуя возврату алкогольной продукции на стадионы. Однако сейчас барьер снят: законопроект уже прошёл первое чтение, и в ближайшие годы стадионы могут вновь открыть доступ к пиву. За этим решением стоит финансовая выгода, которая, по мнению лоббистов, оправдывает риски.

Сколько заработают и кто выиграет от изменений

Сторонники инициативы активно подчёркивают экономический фактор: возможные доходы оцениваются в миллиарды рублей — как от прямых продаж, так и от рекламы. Производители напитков уже готовятся к новому этапу продвижения своего продукта, поскольку спортивная аудитория считается одной из самых привлекательных.

Фокус внимания неизбежно смещается на стадионы и спортивные организации. Они рассчитывают, что новые средства позволят обновлять инфраструктуру, развивать детские и юношеские программы, обеспечивать материальную поддержку секций. Этот аргумент стал одним из центральных в дискуссии.

В числе активных сторонников инициативы выступает депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, который, примечательно, сам не употребляет алкоголь:

"За счёт этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, также деньги могут пойти на финансирование детско-юношеского спорта", — сказал депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев.

Его позиция отражает распространённую логику: если запрет не работает, а люди всё равно находят способы употреблять алкоголь до и после матча, стоит попытаться направить процесс в контролируемое русло.

Доводы министерства спорта и экономика "пивного ренессанса"

У министерства спорта есть своя аргументация, основанная на наблюдениях. Болельщики давно привыкли употреблять алкоголь рядом со стадионами — в барах, кафе, питейных заведениях. По сути, спортивная индустрия продолжает развлекать фанатов, но прибыли получают заведения вокруг арены.

Министр спорта Михаил Дегтярёв считает это нелогичным, потому что людям всё равно приходится взаимодействовать с напитками до и после матча. Он подчёркивает, что легализация позволит направить часть доходов в спортивную инфраструктуру, а не в сторонний бизнес. Этот подход связывает экономику спорта с привычками болельщиков.

Однако даже сторонники инициативы признают: одни только ограничительные меры не способны решить проблему злоупотребления. Вопрос культурного потребления алкоголя сложнее и связан с воспитанием, общественными нормами и долгосрочной политикой. Если в обществе сохраняется высокий уровень потребления спиртного, то снятие запретов может усилить негативные явления.

Проблемы безопасности и здоровья: главный аргумент против

Критики решения видят в нём угрозу двум ключевым сферам — общественной безопасности и здоровью. Эти аргументы не столь многочисленны, но именно они оказываются наиболее значимыми.

Любые алкогольные напитки на массовых мероприятиях усиливают риск агрессивного поведения, нарушений, драк и травм. Чем выше уровень эмоциональной вовлечённости, тем выше вероятность неконтролируемых реакций. История Манежной площади остаётся важным напоминанием. Даже если она произошла два десятилетия назад, её последствия до сих пор ощущаются как пример того, что может случиться при сочетании эмоциональной нагрузки и алкоголя.

Не менее важен и вопрос здоровья. Упрощённый доступ к алкоголю способствует формированию привычки употребления "в процессе развлечения", что закрепляет нездоровые модели поведения. Сторонники старой системы ограничений подчёркивают необходимость показывать молодому поколению иные примеры: спортивные мероприятия должны ассоциироваться с дисциплиной, азартом и безопасностью, а не с пьяными выкриками.

Именно здесь опасение заключается в самом главном: если матерям и семьям будет некомфортно посещать стадионы, спорт потеряет часть своей аудитории. Безопасная атмосфера — фундамент массового спорта, и её нужно оберегать.

Советы болельщикам и родителям: как сохранить комфорт на стадионах

Если продажа пива всё же будет разрешена, важно заранее продумать меры безопасности.

Выбирать места на стадионе, где поток болельщиков минимален. Приходить заранее, чтобы избежать толп у входа. Покупать билеты в сектора, ориентированные на семьи. Уходить с матча при появлении признаков небезопасного поведения вокруг.

Такие советы помогут минимизировать риски и сделать посещение матча предсказуемым.

Популярные вопросы о возвращении продажи пива на стадионы

Когда планируется разрешение продажи пива?

При положительном решении закон может вступить в силу уже в 2026 году.

Используются ли такие практики в других странах?

Да, многие страны позволяют продажу пива на стадионах, но уровень контроля там значительно выше.

Повлияет ли это на безопасность?

Риски возрастают, и их предстоит минимизировать за счёт усиления контроля и ограничений.