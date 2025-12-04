Сутулость приходит незаметно, а уходит удивительно быстро — короткая йога сидя снимает зажимы в шее и спине

Долгое сидение за компьютером делает мышцы скованными, глаза уставшими, а осанку — сутулой. Но вернуть лёгкость можно без спортзала. Йога-терапевт Джйоти Гаутам из оздоровительного центра Kamalaya Koh Samui в Таиланде разработала комплекс коротких упражнений, которые можно выполнять сидя. Об этом сообщает журнал Prevention. Упражнения выполняются сидя на полу, а не на кресле — так проще переключиться с рабочих мыслей на ощущения тела.
"Эти движения улучшают гибкость суставов, усиливают кровообращение, повышают осознанность и координацию", — отмечает Гаутам.
Комплекс прорабатывает глаза, кисти, шею, плечи и позвоночник — именно те зоны, которые страдают от статического положения. Заниматься можно утром, в обед или вечером, выбирая отдельные блоки или весь цикл.
Первый этап — расслабление глаз. Эти простые упражнения снимают усталость и укрепляют глазные мышцы.
Сделайте лёгкий кулак, оставив большой палец поднятым на уровне глаз, другая рука — на подбородке, чтобы не двигать головой.
Следите глазами за пальцем, медленно отводя руку вправо, затем возвращая в центр.
Поднесите кулак ближе к лицу, задержитесь на несколько секунд, отведите обратно. Повторите 4 раза.
Переведите взгляд вниз, потом вверх, удерживая палец в поле зрения.
Смените руку и повторите весь цикл.
Держа руку перед собой, нарисуйте глазами 5 больших кругов по часовой стрелке, затем 5 — в обратную сторону.
Вытяните левую руку вниз, а правую — вверх и по диагонали. Переводите взгляд с одного большого пальца на другой 10 раз, затем поменяйте руки. После упражнения моргните несколько раз, плотно закройте и раскройте глаза, а затем накройте их ладонями, сохранив тепло рук.
Долгая работа за клавиатурой делает кисти и предплечья тугими.
Сожмите кулаки, вытяните руки перед собой.
На вдохе поднимите кулаки вверх, на выдохе опустите вниз. Повторите 10 раз.
Сделайте 5 кругов запястьями в каждую сторону.
На выдохе широко разведите пальцы, на вдохе — сожмите кулаки. Повторите 5 раз.
Разведите локти в стороны, соедините подушечки пальцев, но не ладони.
На выдохе сжимайте пальцы сильнее, чувствуя напряжение. Повторите 6 раз.
Затем соедините ладони и плавно поднимайте и опускайте руки, ощущая растяжение в запястьях.
Мелкие мышцы кистей часто страдают от постоянного удержания мыши или телефона.
Поднимите локти до уровня плеч, пальцы разведите. На вдохе опускайте их вниз, на выдохе — поднимайте. Повторите 6 раз.
Вытяните руки вперёд, вообразите, что держите большие дверные ручки. Сожмите воображаемые "ручки” и резко отпустите, встряхнув пальцы. Повторите 5 раз.
Вытяните правую руку, левой рукой аккуратно потяните большой палец к себе.
Сделайте по 5 кругов пальцем в каждую сторону.
Повторите для каждого пальца и смените руки.
В завершение сожмите кулаки и резко раскройте ладони, встряхните кисти.
Эти движения улучшают кровоток и снимают онемение после долгого сидения.
Положите кончики пальцев на плечи, локти направлены вперёд. На выдохе распрямите руки, пальцы тянутся вниз. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Сделайте по 5 кругов локтями в каждую сторону.
Представьте, что справа от вас невидимая стена. Упритесь в неё ладонью.
Опустите подбородок и наклоните голову к левому плечу.
Для усиления растяжки положите левую руку на висок и мягко потяните вниз. Сделайте 4 дыхательных цикла.
Не отрывая руки от "стены", плавно ведите ладонь вниз, затем вверх.
Сделайте по 4 круговых движения кистью в обе стороны.
Повторите всё с другой стороны.
Разверните правую ладонь наружу и поместите за спину.
Левой рукой упритесь в пол у бедра. На вдохе потянитесь грудью вверх, на выдохе вернитесь в центр.
Положите правую руку на левый локоть и округлите спину, опустив подбородок.
Повторите зеркально.
"Эти движения компенсируют наклон вперёд, который мы сохраняем, глядя в экран", — отмечает Гаутам.
Сцепите пальцы за головой, локти широко. На вдохе надавите затылком в ладони, на выдохе сведите локти и опустите голову к груди. Повторите 5 раз.
Положите правую руку за голову, левую — на висок. Одновременно давите головой и рукой. Затем поменяйте стороны.
Опустите подбородок к груди, сделайте 5 мягких перекатов головы от плеча к плечу, затем 5 полукругов назад.
Поверните голову вправо, задержитесь на несколько секунд, затем влево.
Сделайте 5 полных кругов в каждую сторону, не запрокидывая голову.
Поднимите руки вверх, ладони вместе. На выдохе потянитесь выше, на вдохе вернитесь. Повторите 10 раз.
Затем опустите правую руку на пол у бедра, вытяните левую над головой и наклонитесь вбок. Повторите на другую сторону.
В завершение сделайте мягкую скрутку: правая ладонь на левом колене, левая — за спиной.
После выполнения комплекса сядьте прямо, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Почувствуйте лёгкость в шее, плечах и спине.
Микройога — короткие серии движений, доступные даже в офисе, без коврика.
Классическая йога - требует пространства, времени и постепенного освоения асан.
Лучший подход — сочетать обе: мини-практики днём и полноценные занятия дома.
Плюсы:
снимает напряжение за несколько минут;
улучшает осанку и кровообращение;
подходит людям любого возраста;
не требует специальной подготовки.
Минусы:
эффект накопительный — нужно делать регулярно;
при серьёзных заболеваниях спины следует консультироваться с врачом.
Делайте упражнения на коврике или ковре, а не на стуле.
Следите за дыханием — оно должно быть ровным.
Повторяйте короткие серии каждые 2-3 часа.
Добавляйте мягкую музыку, чтобы расслабиться.
После практики выпейте стакан воды — это улучшит обмен веществ.
Около 10-15 минут. Можно выполнять отдельные блоки по 3-5 минут.
Нет. Упражнения простые и безопасные, подходят даже новичкам.
Да, если есть тихое место и возможность сесть на пол. Главное — отключить уведомления и полностью сосредоточиться.
В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.