Неправильный пульс превращает пробежку в опасный эксперимент: сердце требует нагрузки по формуле

Бег при пульсе в заданном диапазоне усиливает оздоровительный эффект — кардиологи

8:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег остаётся одним из самых доступных и популярных видов физической активности, однако вокруг него существует множество вопросов — от оптимальной нагрузки до возможного вреда для здоровья. Научные данные подтверждают его связь с долголетием, но одновременно напоминают: бег требует внимательного подхода.

Фото: unsplash.com by Andrew Tanglao is licensed under Free to use under the Unsplash License Бег

Особенно это касается людей, которые начинают тренироваться нерегулярно или сталкиваются с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Севда Байрамова.

Может ли бег навредить организму

Бег нередко воспринимают как безопасную активность, которую можно выполнять без подготовки и сложного инвентаря. Однако кардиологи подчёркивают: неправильный подход может обернуться проблемами. Особую опасность представляет нерегулярность — когда человек тренируется эпизодически, но при этом выбирает слишком высокую интенсивность. Такое сочетание создаёт нагрузку на сердце, нарушает работу сосудов и снижает эффективность тренировок.

Немаловажную роль играет подготовка. Пренебрежение разминкой увеличивает риск травм, ухудшает кровоснабжение мышц и затрудняет адаптацию организма к нагрузке. Питание тоже влияет на безопасность бега: употребление быстрых углеводов перед тренировкой приводит к резкому скачку уровня сахара и может вызывать неприятные симптомы.

"Бег действительно может нанести вред организму человека, если: заниматься им нерегулярно; постоянно подвергать себя физическим перегрузкам; не проводить предтренировочную разминку; тренировки и межтренировочные периоды сопровождаются употреблением пищи с быстрыми углеводами", — поясняет специалист.

При каких заболеваниях бег противопоказан

Существуют состояния, при которых беговые нагрузки необходимо ограничить или полностью исключить. В их число входят врождённые пороки сердца, но лишь некоторые их формы являются строгим противопоказанием. Каждый случай требует индивидуального обследования, поскольку нагрузка должна соответствовать состоянию сердечной мышцы.

Если у человека недавно был инфаркт или инсульт, в первые месяцы от бега следует отказаться. Далее решение принимает лечащий врач, оценивая восстановление и риски. Это не означает, что человек навсегда лишён возможности тренироваться — при хорошем состоянии сосудов и сердца возвращение к спорту вполне возможно.

Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями позвоночника и суставов. Бег создаёт ударную нагрузку, которая может усугубить артриты, остеоартрозы и проблемы с дисками. Чрезмерное давление на спину и колени увеличивает риск осложнений, предупреждает "СЭ".

"Заболевания, при которых запрещено заниматься бегом: сильный аортальный стеноз; хроническое неконтролируемое повышенное артериальное давление; серьёзное поражение сетчатки; высокая степень близорукости; сильные опущение внутренних органов; хронические болезни в период обострения; простудные заболевания; болезни суставов; болезни позвоночника", — уточняет врач.

Чем можно заменить бег

Если бег противопоказан или вызывает дискомфорт, специалисты советуют выбирать альтернативные виды активности. К ним относятся ходьба, скандинавская ходьба, йога, пилатес, а также лёгкие тренировки на гибкость. Такие виды нагрузки улучшают кровообращение, поддерживают тонус и не создают избыточного давления на суставы.

Мягкие тренировки подходят людям любых возрастов и позволяют постепенно укреплять мышцы, улучшать дыхание и снижать стресс. Главное — соблюдать регулярность и подбирать упражнения с учётом здоровья.

Как бег влияет на сердце и сосуды

Сердечно-сосудистая система получает максимальную пользу от умеренного бега. Нагрузки средней интенсивности улучшают состояние стенок сосудов, повышают их эластичность и помогают поддерживать нормальное артериальное давление. Сердечная мышца укрепляется, что делает работу сердца более экономичной.

Подобные тренировки способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, улучшают кровообращение и уменьшают риск развития ишемической болезни сердца. Но всё это возможно только при соблюдении правильного режима.

Как часто нужно бегать, чтобы был эффект

Чтобы тренировки приносили пользу, важно не только бегать регулярно, но и правильно распределять нагрузки. Эпизодические занятия не дают сердцу времени адаптироваться и не улучшают его работу. Зато тренировки два-три раза в неделю по 40-50 минут создают оптимальный режим.

Такой подход помогает нормализовать пульс, улучшить работу сосудов и снизить риск заболеваний. Важно постепенно увеличивать продолжительность пробежек, чтобы организм успевал привыкнуть к нагрузке.

Можно ли бегать беременным женщинам

Бег во время беременности не является строгим противопоказанием. Всё зависит от состояния здоровья женщины, её опыта и наличия хронических заболеваний. Если до беременности она уже занималась спортом, то умеренные пробежки в первом и втором триместре могут быть разрешены.

Во втором триместре важно выбирать безопасную поверхность без резких перепадов высот. На третьем триместре бег лучше исключить, поскольку увеличивается нагрузка на организм и возрастает риск неприятных ощущений.

Можно ли бегать после 60 лет

Занятия бегом возможны и в возрасте 60-65+, если человек условно здоров. Главное — пройти обследование и получить рекомендации кардиолога. Эта мера позволяет исключить скрытые проблемы и подобрать безопасный режим нагрузки. При отсутствии противопоказаний бег помогает пожилым людям укреплять сердце и улучшать выносливость.

Нужны ли пульсометры во время беговых тренировок

Контроль пульса — важный элемент безопасных занятий. Пульсометр помогает отслеживать интенсивность нагрузки и избегать перенапряжения. Это важно не только для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и для тех, кто тренируется регулярно.

Расчёт максимальной частоты сердечных сокращений выполняется по формуле:

Максимальный пульс = 220 — возраст.

Тренироваться рекомендуется в пределах этого значения. Людям с хроническими заболеваниями — на уровне 60-70% от этой цифры. Кроме того, важно контролировать давление: если его показатель увеличивается более чем на 20% от исходного, следует обратиться к врачу.

Сравнение: бег vs. альтернативные нагрузки

Бег укрепляет сердце, но создаёт ударную нагрузку на суставы. Ходьба и плавание щадят опорно-двигательный аппарат. Велотренировки улучшают выносливость без риска травм. Йога снижает стресс, но меньше влияет на кардиосистему. Оптимальный выбор зависит от здоровья и уровня подготовки.

Плюсы и минусы бега для здоровья

Бег даёт значительное укрепление сердечно-сосудистой системы, помогает снижать вес, улучшает выносливость и повышает настроение. Он стимулирует метаболизм и способствует снижению уровня стресса. Но среди минусов — риск травм суставов, перегрузка при неправильном пульсе и сложности для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому важно начинать постепенно и внимательно относиться к сигналам организма.

Советы по безопасному бегу

Делайте разминку перед каждой тренировкой.

Следите за пульсом и давлением.

Выбирайте ровные маршруты без резких подъёмов.

Не бегайте ежедневно, давайте телу отдых.

Не тренируйтесь после болезней и в период обострения хронических заболеваний.

Популярные вопросы о беге и здоровье

1. Можно ли бегать каждый день?

Лучше чередовать бег с днями отдыха, чтобы сердце и суставы успевали восстанавливаться.

2. Сколько времени нужно бегать для пользы?

Оптимально — 40-50 минут 2-3 раза в неделю.

3. Что делать при повышении давления после пробежки?

Если показатель увеличивается более чем на 20%, необходимо консультация врача.