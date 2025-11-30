Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Энергия после 60 не исчезает: силовые запускают процесс, который удивляет даже скептиков

Силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы по данным Ютты Шун
6:26
Спорт

После 60 лет тело меняется неизбежно, но эти перемены вовсе не означают, что нужно смириться со снижением силы, замедлением обмена веществ и потерей мышечного тонуса. Спортивная активность в этом возрасте играет особенно важную роль, а регулярные силовые тренировки помогают противостоять естественным возрастным процессам. С их помощью можно поддерживать энергию, сохранять функциональность и даже улучшать фигуру. Об этом сообщает ironman.

Упражнения после 60
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнения после 60

Почему силовые тренировки становятся ключевыми после 60 лет

С возрастом мышцы естественным образом уменьшаются в объеме, а плотность костной ткани постепенно снижается. Это отражается на осанке, общей подвижности и способности выполнять ежедневные задачи. Женщины в период гормональных изменений особенно восприимчивы к этим процессам.

Эксперты подчёркивают, что снижение мышечной массы — не неизбежность, если тренироваться грамотно. Даже минимальная физическая активность уже снижает риски развития хронических заболеваний, улучшает настроение и поддерживает здоровье сердца. Однако именно силовые упражнения дают выраженный эффект: укрепляют мышцы, стимулируют метаболизм и уменьшают скорость возрастных изменений.

"Особенно важны эффективные силовые тренировки для наращивания мышечной массы и противодействия её быстрому распаду с возрастом", — сказала фитнес-тренер Ютта Шун.

С мышцами тесно связана работа обмена веществ. Чем они активнее, тем выше скорость метаболизма и тем легче контролировать вес в зрелом возрасте.

"Тренированные мышцы могут увеличить общий обмен веществ и ускорить обмен веществ", — отметила Ютта Шун.

На что обратить внимание, если вы старше 60 лет

После 60 лет важно следовать принципам безопасности и выбирать такие нагрузки, которые будут эффективными, но щадящими. Основной акцент делается на работу с небольшим весом и увеличенным количеством повторений. Это позволяет развивать силу постепенно, не создавая лишнего давления на суставы и связки.

"У нас, женщин, меньше мышечной массы, чем у мужчин, и после менопаузы её объём снижается особенно быстро", — сказала Ютта Шун.

Фитнес-тренеры рекомендуют начинать с 8-12 повторений и 2-3 подходов на упражнение. Такой формат укрепляет мышцы, поддерживает выносливость и помогает мягко адаптировать тело к нагрузке.

Среди важных аспектов выделяют развитие координации и стабильности. Это снижает риск падений и улучшает контроль над телом в повседневной жизни.

В тренировочный процесс полезно включать прыжковые упражнения, если нет противопоказаний, поскольку они стимулируют обновление костной ткани. С возрастом плотность костей уменьшается примерно на 1,5% в год, а ударная нагрузка помогает активировать остеобласты — клетки, формирующие костную ткань.

Какие упражнения выбирают эксперты

Комплексные упражнения занимают особое место в тренировках после 60 лет. Это движения, которые одновременно вовлекают несколько крупных групп мышц. Они экономят время, улучшают координацию и позволяют тренироваться более эффективно.

К таким упражнениям относят:

  • приседания и их вариации
  • упражнения с эспандером или лёгкими гантелями
  • наклоны, тяги, отведения ног
  • упражнения на стабилизацию корпуса

Многие тренеры рекомендуют уделять внимание не только силовым, но и мягким функциональным движениям: поворотам корпуса, шаговым связкам и упражнениям на гибкость. Они улучшают подвижность суставов и облегчают бытовую активность.

Правильная техника важнее веса. Главное — ровное дыхание, плавное выполнение движений и умеренный темп. Резкие рывки и чрезмерная нагрузка противопоказаны в любом возрасте, а после 60 лет особенно.

Сравнение разных типов тренировок после 60 лет

С возрастом нагрузки нужно подбирать вдумчиво. Силовые тренировки имеют глубокий восстановительный эффект, а кардио помогает поддерживать здоровье сердца.

  • Силовые упражнения укрепляют мышцы, увеличивают плотность костей, улучшают осанку.
  • Кардио способствует здоровью сосудов, улучшает выносливость и настроение.
  • Мягкие функциональные упражнения развивают координацию и уменьшают риск травм.

Оптимальный план комбинирует всё перечисленное, но силовые тренировки остаются основой, поскольку именно мышечная масса сильнее всего страдает с возрастом.

Советы по тренировкам после 60 лет

Тренироваться можно в любом возрасте, важно лишь соблюдать умеренность и последовательность.

  1. Начните с разогрева, чтобы подготовить суставы.

  2. Включайте базовые упражнения: приседания, тяги, отжимания от опоры.

  3. Работайте с лёгким весом, увеличивая количество повторений.

  4. Обязательно уделяйте внимание дыханию и технике.

  5. Добавляйте упражнения на равновесие: стойки, шаговые комбинации.

  6. Пейте воду и не игнорируйте сигналы усталости.

  7. Завершайте тренировку растяжкой.

Такая система помогает поддерживать здоровье, энергию и ощущение контроля над собственным телом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
