Экстремальные марафоны по похудению рушат тело изнутри: резкие колебания веса бьют по сердцу сильнее ожирения

Резкие колебания веса ухудшают работу сердца — фитнес-тренер Яблокова

Новости о внезапной смерти известных спортсменов всегда вызывают бурную реакцию, но недавняя история 30-летнего фитнес-тренера и блогера из Оренбурга оказалась особенно шокирующей. Его эксперимент с резким набором веса на фастфуде и последующим экстремальным похудением привёл к трагедии, несмотря на кажущуюся внешнюю подготовленность.

Фото: commons.wikimedia.org by Макс Слоуик, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гамбургер с картошкой фри

Эта ситуация заставила многих по-новому взглянуть на риски, связанные с быстрыми изменениями массы тела и непродуманными марафонами по снижению веса. Об этом рассказала "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Почему экстремальные эксперименты с весом смертельно опасны

История Дмитрия получила широкий отклик именно потому, что в основе его эксперимента лежал резкий набор массы на фастфуде. За месяц он довёл свой вес до 105 килограммов, намереваясь затем устраивать марафон по стремительному похудению. Однако уже через несколько дней после публикации о достигнутой массе мужчины не стало — он умер во сне из-за остановки сердца. Такая динамика веса сама по себе является серьёзной нагрузкой для организма, особенно если она сопровождается интенсивными тренировками и стрессом.

Фастфуд, который лёг в основу его эксперимента, представляет собой продукты с высокой калорийностью, избытком трансжиров, соли и сахара. Постоянное употребление подобных блюд повышает нагрузку на печень, сосуды, сердце и нарушает обменные процессы. В сочетании с физическим стрессом это может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия и даже фатальные последствия.

"Фастфуд — это продукт с высоким содержанием трансжиров, соли, сахара и низкой питательной ценностью. Он не может служить базой для здорового и безопасного набора массы. Быстрый набор веса за счет избыточного потребления таких продуктов не только приводит к набору жировой массы, но и оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень плохого холестерина, способствует тромбообразованию, провоцирует воспаления и ухудшает обмен веществ", — рассказала фитнес-тренер.

Основная проблема заключается в том, что резкие изменения веса создают огромный стресс для сердца — органа, который очень чувствителен к пищевым и физическим перегрузкам. Когда человек стремительно увеличивает массу тела, сердце вынуждено адаптироваться к новым условиям: прокачивать больший объём крови, работать интенсивнее и выдерживать дополнительное давление на сосуды. Если затем так же стремительно начинается похудение, нагрузка меняет характер, и сердечно-сосудистая система снова испытывает сильнейший стресс.

"Организм, особенно при интенсивных тренировках, нуждается в сбалансированном поступлении макро- и микронутриентов, аминокислот, витаминов и минералов, что фастфуд обеспечить не в состоянии", — объяснила эксперт.

Как колебания веса влияют на организм

В медицинской литературе резкие колебания веса называют weight cycling — циклическим набором и потерей массы тела. Исследования подчёркивают, что такие "качели" оказывают более разрушительное воздействие на здоровье, чем стабильный лишний вес. При нестабильности массы тела организм постоянно проходит через этапы адаптационного стресса, на которые он не рассчитан.

Усиление воспалительных процессов, повышение риска метаболических нарушений, развитие инсулинорезистентности — всё это зафиксировано в научных обзорах. Такие состояния значительно повышают риск сердечно-сосудистых событий и осложнений. Когда организм вынужден многократно перестраивать обмен веществ и адаптироваться к резким изменениям энергии и нагрузки, внутренние системы истощаются быстрее.

Для людей, которые совмещают такой образ жизни с интенсивными тренировками, опасность возрастает многократно. Физическая активность без адекватного питания нарушает работу эндокринной системы, снижает качество восстановления и приводит к хроническому стрессу. При этом внешние спортивные показатели могут скрывать внутренние проблемы, что делает риск ещё более коварным.

"Данная ситуация наглядно демонстрирует: нельзя быстро набрать вес или снизить его экстремальными методами, опираясь на нездоровые продукты. Настоящий здоровый, грамотный подход требует планирования рационального питания с учетом биохимии и индивидуальных особенностей организма, постепенного наращивания мышечной массы, а не жировой и обязательного контроля показателей здоровья при кардинальных изменениях", — подытожила тренер.

Почему сердце особенно уязвимо при резком наборе веса

Сердечная мышца постоянно адаптируется к нагрузкам. Если масса тела увеличивается, объём крови в организме становится больше, а значит сердце должно работать интенсивнее. Одновременно растёт давление на сосуды. У потребления фастфуда есть дополнительный негативный эффект: трансжиры и избыток соли повышают уровень "плохого" холестерина и ухудшают структуру сосудистых стенок.

Когда такие изменения происходят стремительно, сердце не успевает адаптироваться. У людей с невыявленными проблемами сердечно-сосудистой системы это может спровоцировать аритмии, воспалительные реакции, скачки давления и, в тяжёлых случаях, остановку сердца. Особенно опасно сочетание резкого набора веса и интенсивных физических нагрузок, которое создаёт двойное давление на организм.

Сравнение: быстрый набор веса vs. постепенное увеличение массы

При резком наборе массы растёт количество жировой ткани, а не мышц. Постепенный набор с правильным питанием улучшает метаболизм, а быстрый — ухудшает его. Резкие скачки провоцируют воспаления, постепенный подход снижает эти риски. Быстрый набор веса и последующее стремительное похудение повышает нагрузку на сердце, а плановое увеличение массы — адаптивно и безопасно. Быстрые методы сопровождаются стрессом, грамотный подход — укреплением организма.

Плюсы и минусы экстремальных марафонов похудения

Экстремальные марафоны часто кажутся эффективным способом быстро изменить тело, однако они имеют серьёзные недостатки. Их плюсы ограничиваются кратковременной мотивацией и быстрым визуальным результатом. На этом преимущества заканчиваются.

Минусов значительно больше: резкие нагрузки приводят к истощению, нарушению гормонального баланса, снижению иммунитета и ухудшению состояния сосудов. Стремительное похудение может вызвать аритмии, упадок сил, анемию и даже угрожать жизни. Поэтому любые программы должны строиться на медленных, устойчивых изменениях.

Советы по безопасной работе с весом

Опирайтесь на полноценный рацион, а не на фастфуд.

Избегайте резких целей — ставьте реалистичные задачи по изменению массы тела.

Регулярно проверяйте здоровье при изменении тренировочного плана.

Наращивайте мышечную массу постепенно, сочетая питание и тренировки.

Избегайте экстремальных марафонов и интернет-челленджей.

Популярные вопросы о резком наборе веса и экстремальном похудении

1. Почему быстрый набор массы опасен?

Организм не успевает адаптироваться, что нарушает работу сердца, сосудов и обмен веществ.

2. Что вреднее — постоянный лишний вес или weight cycling?

Исследования показывают, что циклические скачки веса более опасны из-за хронического стресса для организма.

3. Можно ли худеть быстро, если делать это под контролем тренера?

Даже при сопровождении не рекомендуется терять вес стремительно, так как это перегружает сердце и метаболизм.