Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов

Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи

С возрастом многие люди начинают задумываться о том, как поддерживать здоровье так, чтобы оставаться активными как можно дольше. Привычная ходьба кажется идеальным вариантом, поскольку она доступна, проста и не требует подготовки.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в бассейне

Но специалисты всё чаще подчёркивают: есть вид спорта, который помогает пожилым людям задействовать тело куда глубже и одновременно улучшает работу мозга. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Почему одной ходьбы недостаточно

В зрелом возрасте физическая активность становится основой поддержания самостоятельности и хорошего самочувствия. Ходьба часто занимает первое место в списке рекомендаций, поскольку подходит почти всем и позволяет мягко тренировать сердце. Однако у этого вида активности есть ограничения: он задействует лишь часть мышц, не оказывает значимого влияния на гибкость и не предотвращает потерю подвижности суставов.

ВОЗ отмечает, что людям старше 60 лет особенно важно поддерживать разнообразие упражнений. Аэробная активность должна сочетаться с тренировками на силу, гибкость и координацию, чтобы тело сохраняло устойчивость. В этом подходе ходьба остаётся полезной привычкой, но перестаёт быть универсальной формулой. Именно поэтому врачи всё чаще рекомендуют рассматривать виды спорта, которые обеспечивают более комплексную нагрузку.

Одним из таких вариантов является плавание. Оно сочетает мягкое кардионагрузочное воздействие с укреплением мышц, улучшает гибкость и снижает риск травм, что особенно важно при возрастных изменениях суставов и костей, сообщает xataka.com.br.

Почему плавание считают лучшим видом спорта после 60 лет

Пожилым людям врачи обычно предлагают широкий выбор активностей: силовые упражнения, пилатес, растяжку, аквааэробику. Но именно плавание выделяется как наиболее сбалансированный и безопасный вид физической нагрузки, который одновременно подходит людям с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.

Главное преимущество плавания заключается в естественной поддержке тела водой. Плавучесть уменьшает давление на суставы, поэтому занятия становятся комфортными даже для тех, кто страдает артритом, остеоартритом или хроническими болями в коленях. В воде тело движется свободнее, и каждая часть получает мягкую, но эффективную нагрузку.

В отличие от бега или интенсивных тренировок с весом, плавание обеспечивает равномерное укрепление мышц ног, рук и корпуса. Вода создаёт сопротивление, которое заставляет мышцы работать активнее, но при этом снижает риск травм. Такой подход особенно важен для пожилых людей, которые хотят тренироваться безопасно и без перегрузки.

Плавание также положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Вода помогает расслабиться, а ритмичные движения уменьшают уровень стресса и улучшают настроение. Дополнительно тренируется координация, что имеет прямое значение для профилактики возрастных падений.

Пять ключевых преимуществ плавания для пожилых людей

С точки зрения комплексного воздействия на организм плавание сочетает сразу несколько эффектов.

Тренировки позволяют мягко укреплять мышцы всего тела, что особенно важно для сохранения активности в повседневной жизни. Кроме того, плавание стимулирует работу сердца и помогает контролировать артериальное давление. Благодаря плавучести улучшается гибкость, а работа с сопротивлением воды развивает равновесие. Это снижает риск падений, которые часто становятся причиной серьёзных травм в пожилом возрасте. Контакт с водой способствует расслаблению и улучшает эмоциональное состояние, а необходимость координировать дыхание и движения помогает мозгу оставаться активным и тренированным. При регулярных занятиях улучшается память, повышается концентрация и сохраняется ясность мышления.

Всё это делает плавание одним из самых комплексных видов спорта для людей старше 60 лет.

Чем отличается плавание от аквааэробики

Несмотря на то что оба вида активности проходят в воде, между ними существует значимая разница. Плавание — более динамичная деятельность, требующая постоянного движения, работы всех крупных мышечных групп и координации дыхания. Аквааэробика, напротив, основана на локальных ритмичных упражнениях, которые чаще выполняются в группе и подходят тем, кому важна мягкая и контролируемая нагрузка.

Во время аквааэробики используют плавающие инструменты и лёгкие гантели, что помогает безопасно повышать интенсивность и укреплять мышцы. Важно и то, что занятия проходят в коллективе: это улучшает настроение и поддерживает социальную активность, которая играет большую роль для психического здоровья.

Плавание же более глубоко развивает выносливость, координацию и кардиореспираторные функции. Оно подходит тем, кто хочет получить более комплексную тренировку и укрепить мышцы всего тела. Однако оба варианта эффективны для поддержания подвижности, улучшения самочувствия и профилактики возрастных заболеваний.

Сравнение: плавание и ходьба после 60 лет

Плавание снижает нагрузку на суставы, тогда как ходьба оказывает умеренное давление на колени и голеностопы. Ходьба укрепляет сердце, но плавание дополнительно развивает силу и гибкость. В воде риск падений минимален, тогда как на суше он выше. Плавание стимулирует когнитивные процессы, тогда как ходьба даёт менее выраженный эффект. Ходьба доступна всегда, но плавание обеспечивает более комплексную тренировку.

Плюсы и минусы плавания для пожилых людей

Плавание имеет множество преимуществ, но важно понимать и особенности этого вида нагрузки. Сильные стороны включают снижение давления на суставы, равномерную работу мышц и улучшение кардиореспираторных функций. Оно помогает уменьшить стресс, улучшить настроение, развить гибкость и сохранить когнитивные функции.

При этом следует учитывать необходимость доступа к бассейну и правильной техники, которую желательно освоить под руководством инструктора. Тем, кто испытывает дискомфорт в холодной воде, следует выбирать бассейны с комфортной температурой.

Советы по выбору водной активности после 60 лет

Выберите вид занятий, который соответствует вашему уровню подготовки: новичкам лучше начинать с аквааэробики.

Постепенно увеличивайте продолжительность тренировок, чтобы организм адаптировался к нагрузке.

Следите за безопасностью: используйте поручни, избегайте скользких поверхностей у бассейна.

Поддерживайте регулярность занятий — две-три тренировки в неделю дадут лучший результат.

Популярные вопросы о плавании для пожилых людей

1. Что лучше выбрать: плавание или аквааэробику?

Плавание развивает силу и выносливость, аквааэробика подходит для более мягкой нагрузки. Оба варианта полезны.

2. Можно ли плавать при болях в коленях?

Да. Плавание уменьшает давление на суставы и подходит людям с артритом и остеоартритом.

3. Подходит ли плавание новичкам в пожилом возрасте?

Да, но начинать лучше под контролем инструктора, чтобы освоить технику безопасно.