Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов

С возрастом многие люди начинают задумываться о том, как поддерживать здоровье так, чтобы оставаться активными как можно дольше. Привычная ходьба кажется идеальным вариантом, поскольку она доступна, проста и не требует подготовки.
Но специалисты всё чаще подчёркивают: есть вид спорта, который помогает пожилым людям задействовать тело куда глубже и одновременно улучшает работу мозга. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В зрелом возрасте физическая активность становится основой поддержания самостоятельности и хорошего самочувствия. Ходьба часто занимает первое место в списке рекомендаций, поскольку подходит почти всем и позволяет мягко тренировать сердце. Однако у этого вида активности есть ограничения: он задействует лишь часть мышц, не оказывает значимого влияния на гибкость и не предотвращает потерю подвижности суставов.
ВОЗ отмечает, что людям старше 60 лет особенно важно поддерживать разнообразие упражнений. Аэробная активность должна сочетаться с тренировками на силу, гибкость и координацию, чтобы тело сохраняло устойчивость. В этом подходе ходьба остаётся полезной привычкой, но перестаёт быть универсальной формулой. Именно поэтому врачи всё чаще рекомендуют рассматривать виды спорта, которые обеспечивают более комплексную нагрузку.
Одним из таких вариантов является плавание. Оно сочетает мягкое кардионагрузочное воздействие с укреплением мышц, улучшает гибкость и снижает риск травм, что особенно важно при возрастных изменениях суставов и костей, сообщает xataka.com.br.
Пожилым людям врачи обычно предлагают широкий выбор активностей: силовые упражнения, пилатес, растяжку, аквааэробику. Но именно плавание выделяется как наиболее сбалансированный и безопасный вид физической нагрузки, который одновременно подходит людям с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.
Главное преимущество плавания заключается в естественной поддержке тела водой. Плавучесть уменьшает давление на суставы, поэтому занятия становятся комфортными даже для тех, кто страдает артритом, остеоартритом или хроническими болями в коленях. В воде тело движется свободнее, и каждая часть получает мягкую, но эффективную нагрузку.
В отличие от бега или интенсивных тренировок с весом, плавание обеспечивает равномерное укрепление мышц ног, рук и корпуса. Вода создаёт сопротивление, которое заставляет мышцы работать активнее, но при этом снижает риск травм. Такой подход особенно важен для пожилых людей, которые хотят тренироваться безопасно и без перегрузки.
Плавание также положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Вода помогает расслабиться, а ритмичные движения уменьшают уровень стресса и улучшают настроение. Дополнительно тренируется координация, что имеет прямое значение для профилактики возрастных падений.
С точки зрения комплексного воздействия на организм плавание сочетает сразу несколько эффектов.
Всё это делает плавание одним из самых комплексных видов спорта для людей старше 60 лет.
Несмотря на то что оба вида активности проходят в воде, между ними существует значимая разница. Плавание — более динамичная деятельность, требующая постоянного движения, работы всех крупных мышечных групп и координации дыхания. Аквааэробика, напротив, основана на локальных ритмичных упражнениях, которые чаще выполняются в группе и подходят тем, кому важна мягкая и контролируемая нагрузка.
Во время аквааэробики используют плавающие инструменты и лёгкие гантели, что помогает безопасно повышать интенсивность и укреплять мышцы. Важно и то, что занятия проходят в коллективе: это улучшает настроение и поддерживает социальную активность, которая играет большую роль для психического здоровья.
Плавание же более глубоко развивает выносливость, координацию и кардиореспираторные функции. Оно подходит тем, кто хочет получить более комплексную тренировку и укрепить мышцы всего тела. Однако оба варианта эффективны для поддержания подвижности, улучшения самочувствия и профилактики возрастных заболеваний.
Плавание снижает нагрузку на суставы, тогда как ходьба оказывает умеренное давление на колени и голеностопы.
Ходьба укрепляет сердце, но плавание дополнительно развивает силу и гибкость.
В воде риск падений минимален, тогда как на суше он выше.
Плавание стимулирует когнитивные процессы, тогда как ходьба даёт менее выраженный эффект.
Ходьба доступна всегда, но плавание обеспечивает более комплексную тренировку.
Плавание имеет множество преимуществ, но важно понимать и особенности этого вида нагрузки. Сильные стороны включают снижение давления на суставы, равномерную работу мышц и улучшение кардиореспираторных функций. Оно помогает уменьшить стресс, улучшить настроение, развить гибкость и сохранить когнитивные функции.
При этом следует учитывать необходимость доступа к бассейну и правильной техники, которую желательно освоить под руководством инструктора. Тем, кто испытывает дискомфорт в холодной воде, следует выбирать бассейны с комфортной температурой.
1. Что лучше выбрать: плавание или аквааэробику?
Плавание развивает силу и выносливость, аквааэробика подходит для более мягкой нагрузки. Оба варианта полезны.
2. Можно ли плавать при болях в коленях?
Да. Плавание уменьшает давление на суставы и подходит людям с артритом и остеоартритом.
3. Подходит ли плавание новичкам в пожилом возрасте?
Да, но начинать лучше под контролем инструктора, чтобы освоить технику безопасно.
