Ходьба укрепляет сердце, но рушит баланс: что именно не получает организм после 60

Силовые тренировки снижают риск падений у пожилых людей — учёные

8:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие люди старшего возраста убеждены, что ежедневные прогулки — главный и фактически единственный путь к активной и здоровой старости. Такое представление сформировалось не случайно: ходьба доступна, не требует подготовки и действительно помогает поддерживать сердце.

Фото: freepik.com by shurkin_son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Однако за этой кажущейся универсальностью скрывается пробел, который с возрастом только усиливается. Об этом сообщает Terra.

Почему ходьба перестала быть единственным правильным решением

Врачебные рекомендации для людей с хроническими заболеваниями годами строились вокруг необходимости "больше двигаться", и чаще всего под этим подразумевалась именно ходьба. Пожилым людям её назначают почти автоматически, ведь это безопасный и привычный способ добавить в день аэробную нагрузку. Удобство привело к тому, что ходьба стала восприниматься как полноценная замена любой другой активности, включая силовые упражнения, которые считаются сложными или недоступными.

На практике подобный подход ограничивает потенциал организма. Хотя прогулки действительно улучшают самочувствие и помогают контролировать давление, они не способны поддерживать мышечную и костную массу, которые неизбежно снижаются с возрастом. И именно это становится причиной повышенной хрупкости организма, а затем — падений, переломов и зависимости от посторонней помощи.

Международные организации подчеркивают: аэробной нагрузки недостаточно, если цель — сохранить функциональность тела в 60, 70 и даже 80 лет. Силовые тренировки здесь играют роль ключевого инструмента, а не дополнения.

Что конкретно рекомендуют специалисты

ВОЗ указывает, что людям старше 65 лет необходимо уделять не только 150-300 минутам быстрой ходьбы или аналогичной аэробной активности в неделю, но и не менее двух дней силовым упражнениям. Речь идет не о работе с большими весами, а о доступных вариантах вроде эспандеров, гантелей небольшой массы или собственном весе тела.

Эти тренировки позволяют постепенно увеличивать нагрузку, стимулируя рост мышц и укрепление костей. Именно прогрессия нагрузки делает силовую работу незаменимой. Ходьба такой стимул не обеспечивает, поэтому мышцы и кости без дополнительного воздействия начинают стремительно терять плотность и функциональность.

Медицинские исследования подтверждают: у людей, которые включают силовые упражнения два-три раза в неделю, скорость потери мышечной массы значительно ниже. Это снижает риск падений и помогает дольше сохранять подвижность. Особенно важны такие упражнения для женщин после менопаузы, у которых снижается уровень эстрогена, влияющего на плотность костей.

Почему ходьба не защищает от саркопении и хрупкости

Главная проблема пешей активности в том, что она не создаёт для мышц достаточного стимула, чтобы те укреплялись. Саркопения — возрастная потеря мышечной массы — начинается незаметно, но последствия ощущаются стремительно: слабость, шаткость походки, невозможность выполнить простые бытовые действия.

Силовые тренировки помогают отсрочить эти процессы, поскольку дают организму необходимый объём нагрузки, заставляя мышцы адаптироваться и становиться крепче. Это также снижает вероятность переломов, которые в пожилом возрасте нередко приводят к длительной неподвижности и ухудшению качества жизни.

Дополнительным преимуществом силовой нагрузки становится улучшение минерализации костей. Для людей старше 60 лет это критически важно, поскольку без такой стимуляции плотность костей уменьшается, а риск остеопороза возрастает.

Силовые тренировки и баланс: важное отличие от ходьбы

Исследования показывают, что для улучшения работы сердца аэробные упражнения подходят лучше всего, но когда дело касается равновесия, контроля осанки и предотвращения падений — силовые тренировки играют главную роль. В публикации журнала PLOS ONE отмечается, что ходьба не способна заменить силовые упражнения в развитии устойчивости и стабильности, которые жизненно необходимы пожилым людям.

С возрастом замедляется реакция, и тело быстрее теряет способность удерживать равновесие. Комбинация силовых упражнений и тренировок на баланс помогает значительно сократить риск бытовых травм.

Кроме того, силовые нагрузки оказывают влияние и на когнитивное здоровье. С развитием мышечной массы повышается уровень миокинов — веществ, которые положительно влияют на работу мозга, улучшают память, стимулируют образование новых нейронов и помогают замедлить возрастные изменения.

Универсальная позиция медицинских организаций

ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также Национальная служба здравоохранения Великобритании сходятся в одном: ходьба должна оставаться частью привычной активности, но лишь как элемент комплексной программы. Наиболее эффективными считаются мультимодальные подходы, которые включают аэробные нагрузки, силовые упражнения и тренировки равновесия.

Регулярные силовые занятия с постепенным увеличением интенсивности — от 40% до 80% от максимума одного повторения — помогают сохранить независимость в повседневной жизни. Дополнительно необходимо тренировать равновесие не менее трёх раз в неделю.

Сравнение: ходьба против силовых тренировок

Ходьба полезна, но не охватывает всех аспектов здоровья. Сравнение показывает:

Ходьба укрепляет сердце, но не предотвращает потерю мышц. Силовые тренировки способствуют росту мышечной массы, чего невозможно добиться прогулками. Аэробная нагрузка улучшает выносливость, но не влияет на минерализацию костей. Силовые упражнения повышают прочность костей, снижая риск переломов. Ходьба поддерживает настроение, но не увеличивает выработку миокинов в той степени, что силовые нагрузки.

Плюсы и минусы силовых нагрузок

Силовые тренировки подходят не всем одинаково, но при грамотном подходе их преимущества значительны. Можно выделить несколько ключевых моментов.

Позитивные стороны включают увеличение мышечной массы, улучшение плотности костей, более устойчивый баланс и поддержку здоровья мозга. Они позволяют организму лучше справляться со стрессами и бытовыми нагрузками.

При этом необходимо учитывать, что неправильное выполнение упражнений может привести к дискомфорту или перегрузке. Поэтому важно начинать с минимальных весов, следить за техникой и постепенно увеличивать нагрузку.

Советы для тех, кто хочет начать

Чтобы силовые тренировки приносили пользу, важно придерживаться нескольких правил.

Начинайте с простейших упражнений — подъёмы на носки, приседания у стены, лёгкие гантели или эспандеры.

Соблюдайте регулярность — две-три тренировки в неделю дадут организму нужный стимул.

Добавляйте упражнения на баланс — стояние на одной ноге, шаги в сторону, медленные перемещения.

Постепенно увеличивайте нагрузку, но избегайте дискомфорта.

Популярные вопросы о силовых тренировках после 60 лет

1. Как выбрать подходящую программу?

Лучше всего начинать с упражнений с собственным весом или лёгкими эспандерами, постепенно добавляя нагрузку.

2. Что лучше: ходьба или силовые тренировки?

Эти виды активности не заменяют, а дополняют друг друга. Максимальную пользу даёт их комбинация.

3. Сколько стоит домашнее оборудование для тренировок?

Минимальный набор включает эспандеры и лёгкие гантели, которые доступны по цене и не требуют специальных условий.