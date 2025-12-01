Быстрый метаболизм против лишних килограммов: как переиграть генетику и всё-таки прибавить вес

Набрать вес осознанно и без вреда для здоровья бывает не менее сложно, чем похудеть. Кому-то нужно выйти из дефицита массы, кому-то — добавить килограммы за счёт мышц, а не случайных перекусов и сладкой газировки. Разобраться помогают базовые подходы к питанию, тренировкам и восстановлению, которые работают в долгую. Об этом сообщает Спорт Mail.
Стремление прибавить пару (или не пару) килограммов часто связано не с эстетикой, а с самочувствием: появляется усталость, мерзлявость, падает выносливость. Набор веса в таком случае нужен, чтобы вернуть организму запас энергии и нормальный гормональный фон. При этом цель — не просто увидеть на весах "больше", а увеличить долю мышечной ткани и не перегрузить организм лишним жиром. Поэтому основа любого плана — разумный профицит калорий, продуманный рацион и силовые нагрузки.
Главный принцип прост: вы должны тратить меньше калорий, чем съедаете, но делать это за счёт нормальной еды, а не фастфуда и сладких напитков. При достаточном количестве белка и регулярных тренировках лишняя энергия в большей степени идёт в мышцы, а не в жировую прослойку. Важно также учитывать сон, уровень стресса и общее состояние здоровья — без этого даже идеально составленный план по набору массы может "буксовать".
Чтобы не потеряться в рекомендациях, удобно использовать последовательный план действий. Он позволяет мягко выйти из дефицита массы и не навредить пищеварению, суставам и сердцу.
Иногда человек искренне уверен, что "ест много", но стрелка весов упрямо не двигается. Причин этому может быть несколько, и полезно разобрать каждую.
Быстрый метаболизм — одна из частых особенностей. У кого-то из-за генетики организм тратит больше энергии в покое, кто-то очень много двигается в течение дня, даже не замечая этого: постоянно на ногах, много ходит, активно жестикулирует. В итоге фактический расход калорий оказывается выше, чем кажется, и создать профицит сложнее.
Вторая распространённая причина — всё-таки недостаток калорий. Без взвешивания продуктов и хотя бы краткосрочного учёта в приложении многие недооценивают, сколько на самом деле съедают. Часто оказывается, что "огромный ужин" закрывает лишь поддержание веса, а не его набор.
На скорость набора массы влияет и несбалансированное питание. Если в меню много быстрых углеводов и мало белка, организм не получает достаточно строительного материала для мышц. Жиры в рационе тоже нужны: они участвуют в синтезе гормонов, включая половые, которые отвечают за рост мышечной ткани.
Свою роль играют хронический стресс и недосып. Повышенный уровень кортизола, сбитые режимы, редкий и поверхностный сон — всё это мешает восстановлению и набору веса. Организм находится в режиме "выживания" и неохотно тратит ресурсы на рост мышц.
Наконец, имеются медицинские причины. Гипертиреоз, целиакия, воспалительные заболевания кишечника и ряд других состояний могут провоцировать снижение веса, несмотря на достаточное или даже увеличенное питание. При внезапном или необъяснимом похудении важно не затягивать с визитом к врачу и базовыми обследованиями.
Недостаточная масса тела может проявляться по-разному, и внешняя худоба не всегда говорит о проблеме. Иногда это просто особенность конституции, а иногда — сигнал, что организму не хватает ресурсов.
Существуют ориентировочные таблицы "идеального" веса для мужчин и женщин в зависимости от роста. Для женщин, например, при росте 160 см условно нормальным считается диапазон 48-60 кг, при 170 см — примерно 55-70 кг. У мужчин коридор немного выше за счёт большей средней мышечной массы: при росте 175 см это может быть 64-79 кг, при 185 см — около 73-90 кг.
Эти цифры нужны не для того, чтобы подгонять себя под "идеал", а чтобы понять, насколько текущие параметры сильно выходят за разумные рамки. Если вес немного ниже или выше указанного диапазона, это ещё не повод для паники. Гораздо важнее смотреть на обхваты, процент жира, самочувствие, уровень энергии и состояние здоровья по анализам.
Рациональный подход — выбрать не абстрактный "идеальный вес", а комфортный для себя диапазон, в котором вы хорошо себя чувствуете, нормально спите, не мёрзнете и сохраняете силу. Для кого-то это 2-3 килограмма ниже табличных значений, для кого-то — чуть выше.
Первый шаг к набору массы — создать разумный профицит калорий. Обычно начинают с добавления 300-500 ккал к привычному рациону и наблюдают за динамикой веса в течение нескольких недель. При отсутствии изменений профицит можно чуть увеличить. Главное — делать это за счёт нормальной еды, а не только сладостей или фастфуда.
Калории должны приносить с собой витамины, минералы и белок. В рацион стоит включить разные источники протеина: мясо (в том числе красное), птицу, рыбу, яйца, творог, йогурт без избытка сахара, бобовые, тофу. Удобно использовать протеиновые коктейли, особенно после тренировки или когда сложно полноценно поесть: качественный порошок с молоком или растительным напитком может заменить перекус.
Углеводы лучше получать из цельнозерновых продуктов: овсянки, гречки, риса, киноа, цельнозернового хлеба. Хорошо работают для набора веса бананы, виноград, сухофрукты, картофель и батат. Они дают плотную по калориям порцию энергии, при этом содержат клетчатку, калий и другие полезные вещества.
Жиры нужны не меньше. Авокадо, оливковое и другие растительные масла, орехи и семена, жирная рыба вроде лосося или сардин помогают поддерживать гормональный баланс и усвоение жирорастворимых витаминов. Пара ложек ореховой пасты с цельнозерновым хлебом или горсть орехов с сухофруктами — простой способ добавить к рациону пару сотен калорий без вреда для здоровья.
Отдельный блок — полезные перекусы. Это могут быть творог с ягодами и ложкой мёда, смузи из фруктов с добавлением протеина и арахисовой пасты, натуральный йогурт с мюсли, энергетические батончики с простым составом. Тут выручают кухонные гаджеты вроде блендера: за пару минут можно собрать сытный коктейль, который удобно взять с собой.
При необходимости врач может дополнительно назначить витаминно-минеральный комплекс, если анализы показывают выраженный дефицит каких-то веществ. Но витамины и спортивное питание — это всё-таки дополнение к нормальной еде, а не её замена.
Часто для удобства выделяют три условных типа телосложения: эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы. На практике большинство людей — комбинация черт, но общие рекомендации помогают понять, в какую сторону двигаться.
Чтобы набираемый вес шёл преимущественно в мышцы, нужна регулярная силовая нагрузка. Оптимально выделять на тренировки 2-3 дня в неделю, особенно если вы только начинаете. Основа — базовые упражнения: приседания, становая тяга, жим лёжа и жим стоя, подтягивания, отжимания на брусьях, тяги к поясу. Они нагружают сразу несколько мышечных групп и создают хороший гормональный отклик.
Рабочий диапазон повторений для набора массы чаще всего — 6-12 в подходе. Вес должен быть таким, чтобы последние повторы давались с ощутимым усилием, но без потери техники. Постепенное повышение нагрузки — ключ к прогрессу: можно добавлять вес, количество подходов или повторений, но не всё сразу.
Между тренировками мышцы должны успевать восстанавливаться, поэтому не стоит заниматься тяжело каждый день. Один-два дня отдыха, прогулки, лёгкое кардио вроде плавания или велотренажёра помогают организму прийти в себя. Умеренное кардио не помешает набору массы, если вы не уходите в многочасовой бег и не сжигаете весь профицит калорий.
Особое внимание стоит уделить технике: при сомнениях лучше уменьшить вес и потренироваться под наблюдением профессионала. Неправильные движения в сочетании с большими нагрузками увеличивают риск травм, особенно при работе со штангой и свободными весами.
"Не гонитесь за весами — в приоритете техника, контроль амплитуды и постепенное повышение нагрузки. Важно обеспечить достаточное потребление белка — без этого мышцы не будут расти. Высыпайтесь: во сне активируется гормональная регуляция восстановления, в том числе синтез тестостерона", — отмечает тренер, мастер спорта и чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу Евгений Лебедев.
Спортивные добавки могут поддержать процесс, но не заменяют нормальное питание и тренировки. Протеиновые порошки помогают добрать суточную норму белка, если не получается сделать это только за счёт еды. Креатин часто используют для повышения силовых показателей и выносливости в зале. Гейнеры — калорийные смеси белков и углеводов — подходят очень худым людям, которым сложно набрать профицит калорий.
Перед началом приёма любых добавок важно обсудить их с врачом или хотя бы с компетентным специалистом по спортивному питанию. Некоторые компоненты могут иметь противопоказания или вступать во взаимодействие с лекарственными препаратами. Витамины, сыворотка, батончики и другие продукты спортивного питания — это инструменты, которые работают только в связке с продуманным рационом и режимом.
Здоровый набор веса — это не быстрый марафон, а аккуратная перестройка привычек: питания, движения и отдыха. Чем мягче и осознаннее вы проходите этот путь, тем устойчивее будет результат и тем лучше вы будете себя чувствовать в новом весе.
