Когда усталость не отпускает даже после отдыха: три движения запускают скрытый ресурс тела

Подъём на носки с падением на пятки встряхивает всё тело

Чувствуете усталость после рабочего дня или долгого напряжения? Есть три простых упражнения, которые помогут снять зажимы, восстановить энергию и вернуть телу лёгкость. Достаточно пары минут — и вы почувствуете себя бодрее. Об этом сообщает Alexfitness.

Как избавиться от усталости: 3 быстрых упражнения

Постоянная усталость мешает полноценно жить и работать, сказывается на психике и физическом самочувствии. В такие моменты особенно важно уметь быстро восстанавливать силы. Попробуйте этот мини-комплекс — вы можете делать его как полностью, так и по отдельности, в любое удобное время после нагрузки.

1. Тряска — встряхни усталость с тела

Это упражнение активирует лимфатическую систему и избавляет мышцы от зажимов.

Встаньте прямо, расслабьте плечи.

Поочерёдно встряхивайте руки и ноги, позволяя мышцам свободно "болтаться" на суставах.

Затем начните пружинить: встаньте на носки, мягко опуститесь на пятки, пусть вибрация пройдёт по всему телу.

Представьте, как усталость и напряжение соскальзывают с вас, словно капли воды.

Это упражнение отлично снимает накопившееся напряжение в теле и быстро возвращает ощущение лёгкости.

2. Наклон к ногам — расслабление и растяжка

Позволяет снять спазмы с шеи, поясницы и всей задней поверхности тела.

Встаньте вертикально, ноги чуть шире плеч.

Слегка согните колени, плавно наклонитесь вперёд к ногам.

Позвольте рукам и голове свободно висеть, почувствуйте, как расслабляются мышцы спины, шеи и таза.

Побудьте в этой позе, представляя, как вся усталость уходит в землю.

Затем медленно и с круглой спиной, позвонок за позвонком, вернитесь в исходное положение, будто "зачерпывая" свежую энергию земли.

Такой наклон снимает зажимы и помогает восстановить подвижность всего тела.

3. Вытяжение со скруткой — питание для позвоночника

Это упражнение отлично вытягивает и освобождает поясницу, а также "разгружает" межпозвонковые диски.

Поставьте ноги на две ширины плеч, немного согните колени.

Опирайтесь руками о бёдра, корпус наклонён вперёд и почти параллелен полу.

На вдохе плавно поверните корпус, отталкиваясь от бедра рукой, раскручивая позвоночник.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите в обе стороны по несколько раз.

Скрутка не только снимает усталость с поясницы, но и улучшает питание позвоночника за счёт мягкого вытяжения.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы.

Быстро снимает усталость и мышечные зажимы.

Не требует оборудования, можно делать где угодно.

Подходит для людей любого возраста и физической подготовки.

Улучшает кровообращение, лимфоотток и настроение.

Минусы.

Требует регулярности для стойкого эффекта.

При выраженных болях в спине или острых состояниях нужно проконсультироваться с врачом.

Как внедрить упражнения в повседневность

Делайте этот комплекс каждый раз после напряжённой работы или в перерыве между задачами. Выполняйте упражнения плавно, без рывков и резких движений. Сконцентрируйтесь на ощущениях в теле, представляйте, как напряжение уходит. Можно повторять упражнения несколько раз в день — эффект будет только лучше.

Популярные вопросы об упражнениях от усталости

Сколько раз в день можно делать эти упражнения?

Столько, сколько потребуется: они безопасны и не перегружают тело.

Нужно ли разминаться перед выполнением?

Нет, упражнения достаточно мягкие и могут служить разогревом.

Можно ли делать их вечером?

Да, особенно полезно применять комплекс после тяжёлого дня — он поможет расслабиться и быстрее восстановиться.