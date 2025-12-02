Когда усталость не отпускает даже после отдыха: три движения запускают скрытый ресурс тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подъём на носки с падением на пятки встряхивает всё тело
4:10
Спорт

Чувствуете усталость после рабочего дня или долгого напряжения? Есть три простых упражнения, которые помогут снять зажимы, восстановить энергию и вернуть телу лёгкость. Достаточно пары минут — и вы почувствуете себя бодрее. Об этом сообщает Alexfitness.

Головокружение у спортсменки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Головокружение у спортсменки

Как избавиться от усталости: 3 быстрых упражнения

Постоянная усталость мешает полноценно жить и работать, сказывается на психике и физическом самочувствии. В такие моменты особенно важно уметь быстро восстанавливать силы. Попробуйте этот мини-комплекс — вы можете делать его как полностью, так и по отдельности, в любое удобное время после нагрузки.

1. Тряска — встряхни усталость с тела

Это упражнение активирует лимфатическую систему и избавляет мышцы от зажимов.

  • Встаньте прямо, расслабьте плечи.
  • Поочерёдно встряхивайте руки и ноги, позволяя мышцам свободно "болтаться" на суставах.
  • Затем начните пружинить: встаньте на носки, мягко опуститесь на пятки, пусть вибрация пройдёт по всему телу.
  • Представьте, как усталость и напряжение соскальзывают с вас, словно капли воды.

Это упражнение отлично снимает накопившееся напряжение в теле и быстро возвращает ощущение лёгкости.

2. Наклон к ногам — расслабление и растяжка

Позволяет снять спазмы с шеи, поясницы и всей задней поверхности тела.

  • Встаньте вертикально, ноги чуть шире плеч.
  • Слегка согните колени, плавно наклонитесь вперёд к ногам.
  • Позвольте рукам и голове свободно висеть, почувствуйте, как расслабляются мышцы спины, шеи и таза.
  • Побудьте в этой позе, представляя, как вся усталость уходит в землю.
  • Затем медленно и с круглой спиной, позвонок за позвонком, вернитесь в исходное положение, будто "зачерпывая" свежую энергию земли.

Такой наклон снимает зажимы и помогает восстановить подвижность всего тела.

3. Вытяжение со скруткой — питание для позвоночника

Это упражнение отлично вытягивает и освобождает поясницу, а также "разгружает" межпозвонковые диски.

  • Поставьте ноги на две ширины плеч, немного согните колени.
  • Опирайтесь руками о бёдра, корпус наклонён вперёд и почти параллелен полу.
  • На вдохе плавно поверните корпус, отталкиваясь от бедра рукой, раскручивая позвоночник.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите в обе стороны по несколько раз.

Скрутка не только снимает усталость с поясницы, но и улучшает питание позвоночника за счёт мягкого вытяжения.

Плюсы и минусы комплекса

Плюсы.

  • Быстро снимает усталость и мышечные зажимы.
  • Не требует оборудования, можно делать где угодно.
  • Подходит для людей любого возраста и физической подготовки.
  • Улучшает кровообращение, лимфоотток и настроение.

Минусы.

  • Требует регулярности для стойкого эффекта.
  • При выраженных болях в спине или острых состояниях нужно проконсультироваться с врачом.

Как внедрить упражнения в повседневность

  1. Делайте этот комплекс каждый раз после напряжённой работы или в перерыве между задачами.
  2. Выполняйте упражнения плавно, без рывков и резких движений.
  3. Сконцентрируйтесь на ощущениях в теле, представляйте, как напряжение уходит.
  4. Можно повторять упражнения несколько раз в день — эффект будет только лучше.

Популярные вопросы об упражнениях от усталости

Сколько раз в день можно делать эти упражнения?

Столько, сколько потребуется: они безопасны и не перегружают тело.

Нужно ли разминаться перед выполнением?

Нет, упражнения достаточно мягкие и могут служить разогревом.

Можно ли делать их вечером?

Да, особенно полезно применять комплекс после тяжёлого дня — он поможет расслабиться и быстрее восстановиться.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
