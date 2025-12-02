Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний вес багажа россиян вырос до 13 килограммов — исследование Купибилет
Вот эта быстрая и вкусная намазка на тосты заменит скучные перекусы — Shape
Изменения цвета и формы ногтей назвали сигналами нарушений здоровья — VWoman
Запрет сделок с недвижимостью для пенсионеров не рассматривается — депутат Кошелев
Хвойная мульча снижает пересыхание грунта и подавляет сорняки — Malatec
Влияние тёплой зимы на риск скачков сахара описал медик Анас Альфарадж
Сами создали трудности для себя — Шохин о покинувших Россию компаниях
Астронавты Германии, Франции и Италии получат места в Artemis — Sciencepost
Solaris HC вошёл в топ-4 самых популярных кроссоверов России — аналитики

Грация не стареет, если знать один секрет: утренний ритм примы меняет ощущение суставов на весь день

Упражнение кошка-корова улучшает подвижность позвоночника
Спорт

Лёгкость движений, отсутствие боли и свобода в теле — мечта для многих в зрелом возрасте, но для бывшей балерины это реальность, доступная каждому. Как с помощью короткой утренней гимнастики и поддерживающих добавок вернуть суставам подвижность и молодость? Об этом сообщает Alexfitness.

Утренняя гимнастика дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя гимнастика дома

Почему именно гимнастика?

С годами суставы становятся менее подвижными: хрящи истончаются, смазки становится меньше, появляются скованность и хруст. Именно движение помогает сохранять их здоровье.  Регулярная разминка — главное правило активного долголетия. Пренебрежение утренней гимнастикой приводит к ухудшению кровообращения, боли и даже риску травм. Простые упражнения помогают вернуть телу свободу и поддерживают здоровье суставов без лишних затрат.

Её утренний комплекс

Комплекс примы занимает всего 10 минут и не требует специальной подготовки:

  • перекаты с пятки на носок (20 раз)
    Улучшают кровообращение в стопах и коленях, особенно актуально для профилактики отёков и застоя крови;
  • круговые движения плечами (10 вперёд, 10 назад)
    Снимают зажимы, развивают плечевой пояс и помогают пробудить всё тело;
  • мягкие приседания у стула (10 раз)
    Движение должно быть комфортным: приседаем наполовину, чтобы не перегружать колени и постепенно разогревать мышцы;
  • наклоны головы вправо-влево (по 5 раз в каждую сторону)
    Снимают скованность в шее, улучшают подвижность и предотвращают головные боли;
  • кошка-корова на полу (10 повторов)
    Прогиб и округление спины активируют мышцы позвоночника, повышают гибкость и снижают риск болей в спине;

Комплекс универсален и подходит даже для тех, кто никогда не занимался спортом: главное — выполнять движения плавно и не через боль.

Что я почувствовала

Автор статьи решила повторить этот комплекс в течение недели и уже к концу эксперимента отметила заметные перемены:

  • утром стало легче вставать с кровати, ушла скованность;
  • колени перестали хрустеть при подъёме по лестнице;
  • спина больше не болит после долгой работы за столом;

Это подтверждает: даже простые движения способны заметно улучшить самочувствие. К тому же, по словам балерины, правильная нагрузка дарит заряд бодрости и помогает поддерживать высокий жизненный тонус без лишних усилий.

Поддержка суставов изнутри

Здоровье суставов зависит не только от гимнастики. Уже несколько лет она принимает говяжий коллаген с витамином C (I и III типа). Такой комплекс способствует восстановлению хрящей и связок, а витамин C помогает лучшему усвоению. После месяца регулярного приёма:

  • кожа стала более увлажнённой, волосы перестали выпадать, ногти укрепились;
  • исчезла утренняя скованность в коленях;
  • суставы стали «смазанными» изнутри — движений не сопровождает боль;

Это подтверждают и многие исследования: коллаген в сочетании с витамином C — эффективная поддержка для суставов, особенно при возрастных изменениях.

Почему это работает

  • Гимнастика активизирует кровообращение и движение синовиальной жидкости, что необходимо для питания суставов.
  • Коллаген восстанавливает структуру хрящей и связок.
  • Витамин C способствует синтезу собственного коллагена и поддерживает антиоксидантную защиту.
  • Регулярность — ключ к результату. Ощутимые перемены приходят при ежедневной практике.

Никаких чудес — только дисциплина и забота о себе. Именно эти привычки позволяют сохранить лёгкость и подвижность в любом возрасте.

Плюсы и минусы утренней гимнастики для суставов

Плюсы.

  • Простота и доступность: можно делать дома без тренажёров.
  • Улучшает подвижность суставов, снимает скованность, уменьшает риск травм.
  • Не требует много времени (10 минут утром).
  • Помогает проснуться, повышает уровень энергии.
  • Комплекс универсален — подходит для всех возрастов.

Минусы.

  • Требует регулярности — эффект только при постоянном выполнении.
  • Не решает серьёзных суставных проблем без консультации врача.
  • На первых порах может быть сложно заставить себя заниматься ежедневно.

Как начать утро с пользы для суставов

  1. Сразу после пробуждения — 10 минут лёгкой гимнастики.
  2. Выполняйте упражнения плавно, не торопитесь.
  3. После комплекса выпейте стакан воды.
  4. Добавьте в рацион коллаген с витамином C (по рекомендации врача).
  5. Отмечайте изменения: подвижность, самочувствие, настроение.

Популярные вопросы об утренней гимнастике для суставов

Можно ли выполнять этот комплекс при болях в суставах?

В большинстве случаев — да, но при выраженной боли или хронических заболеваниях лучше проконсультироваться с врачом.

Как быстро появится эффект?

У большинства эффект отмечается уже через 7–10 дней ежедневных занятий.

Нужно ли что-то покупать для занятий?

Нет, достаточно стула и коврика. При желании можно добавить упражнения с эспандером или гантелями.

Можно ли заменить гимнастику ходьбой или зарядкой?

Ходьба полезна, но суставы нуждаются именно в специфичных движениях для разогрева и питания хрящей.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Последние материалы
Solaris HC вошёл в топ-4 самых популярных кроссоверов России — аналитики
Кристен Стюарт приступила к съёмкам второго полнометражного фильма
Александр Васильев назвал трёх главных икон стиля в России
Наблюдение за черноногой кошкой в саванне ведётся с помощью фотоловушек
Зимний перелёт становится безопаснее благодаря отказу от синтетики — путешественники
Катя Гордон требует компенсацию за поддержку Елены Товстик
Экономия требует осознанного подхода к расходам, отметила финансист Карпычева
Сырники теряют форму из-за лишней влаги в твороге — кулинары
Банки начали отказываться от выдачи потеки на вторичку
Погребения монахов выявлены у Никольского монастыря — ТАСС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.