Тело помнит каждую сутулость: один тип упражнений помогает вернуть форму быстрее, чем кажется

Вы мечтаете о красивой спине и подтянутых руках, но вас огорчают складки под лопатками и дряблая кожа? Проблема знакома многим, но ее можно решить даже без тренажерного зала. Простой комплекс упражнений поможет проработать эти зоны и вернуть уверенность в себе. Об этом сообщает Alexfitness.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растяжка поясницы дома
Почему появляются складки на спине и "крылышки" на руках
Внешний вид спины и рук часто страдает не только из-за особенностей фигуры или возраста. Складки могут возникать по разным причинам:
Слабые мышцы спины и рук. Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что мышцы перестают поддерживать форму, а кожа теряет тонус.
Неправильное белье. Плохо подобранный бюстгальтер создает ненужные заломы на спине, подчеркивает складки, не поддерживает осанку.
Сутулость и неравномерные нагрузки. Если постоянно держать плечи вперед, часть мышц ослабевает, а другая напрягается, формируя так называемые "валики" на спине.
Генетика и особенности распределения жира. У некоторых женщин склонность к появлению складок связана с особенностями фигуры, но и в этом случае тренировки дают отличный эффект.
Однако главная причина — это недостаточная активность мышц спины и рук. И как раз эту проблему решают специальные упражнения.
4 упражнения для спины и рук без оборудования
Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю. Для занятий подойдут гантели, бутылки с водой или даже книги одинакового веса — если хочется добавить нагрузку.
1. Руки вниз (тяга к поясу в наклоне)
Это упражнение отлично включает в работу мышцы верхней части спины и заднюю поверхность рук. Выполнять его можно с утяжелителями или без.
Встаньте, ноги на ширине плеч.
Наклоните корпус вперед так, чтобы он стал почти параллелен полу.
Спина прямая, взгляд вниз, живот подтянут.
Руки свободно опущены вниз, в руках гантели (или сожмите кулаки, если занимаетесь без них).
На выдохе согните руки в локтях и подтяните их к поясу, сводя лопатки.
На вдохе опустите руки вниз.
Делайте упражнение медленно, в течение 1 минуты.
2. Поднимаем руки (трицепсовые махи назад)
Упражнение позволяет проработать заднюю поверхность плеча — трицепс, а также мышцы спины, отвечающие за красивую осанку.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени.
Сделайте наклон корпуса вперед, спина прямая.
Руки опущены, в руках утяжелители.
Согните руки в локтях, затем на выдохе выпрямите их назад, чтобы предплечья стали параллельны полу.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполняйте упражнение медленно, стараясь прочувствовать работу мышц, в течение 1 минуты.
3. Лежа (супермен с подтягиванием рук)
Упражнение усложненное, но очень эффективное для спины и рук. Помогает убрать валики в верхней части спины и укрепить плечи.
Лягте на живот, вытяните руки и ноги.
Подложите коврик или полотенце под таз для комфорта.
На выдохе поднимите корпус, одновременно согните руки в локтях, подтягивая их к корпусу.
На вдохе опуститесь обратно.
Выполняйте 10-12 повторений, можно начать с меньшего количества.
4. Бокс (имитация бокса стоя)
Упражнение помогает одновременно сжигать калории, укреплять спину и подтягивать руки, делая тренировку динамичной.
Встаньте прямо, в руки возьмите утяжелители или занимайтесь без них.
Согните руки в локтях, сожмите кулаки.
Поочередно выбрасывайте руки вперед, имитируя движения боксера.
Плечи опущены, спина прямая, живот подтянут.
Выполняйте упражнение в течение 1 минуты.
Старайтесь менять руки ритмично и почувствовать напряжение мышц.
Плюсы и минусы домашних упражнений для спины и рук
Подобные упражнения можно выполнять где угодно, даже дома — не нужен ни тренажерный зал, ни специальное оборудование. Они просты, доступны и эффективны.
Преимущества
Быстро включают в работу глубокие мышцы спины.
Помогают подтянуть руки и избавиться от "крылышек".
Улучшают осанку и внешний вид спины в одежде.
Не требуют длительной подготовки и больших временных затрат.
Минусы
Не дают мгновенного результата — потребуется минимум 3-4 недели регулярных занятий.
При выраженных эстетических проблемах могут понадобиться дополнительные меры: кардио-нагрузки и правильное питание.
Нужно обязательно следить за техникой, чтобы не перегружать поясницу.
Как добиться результата
Регулярно выполняйте упражнения (3-4 раза в неделю).
Следите за техникой и дыханием.
Используйте разные виды нагрузки — чередуйте упражнения с утяжелителями и без них.
Подбирайте бюстгальтер по размеру — правильная поддержка важна для красоты спины.
Не забывайте о кардионагрузках и правильном питании — это ускорит результат.
После тренировки делайте легкую растяжку для расслабления мышц спины и рук.
Популярные вопросы об упражнениях для спины и рук
Сколько раз в неделю делать упражнения?
Оптимально — 3-4 раза. Важно давать мышцам время на восстановление.
Можно ли выполнять упражнения без утяжелителей?
Да, главное — техника и регулярность.
Помогут ли эти упражнения убрать жировые складки?
Они укрепляют мышцы и улучшают тонус, но для сжигания жира нужен комплексный подход — питание и кардионагрузка.
С какого возраста можно начинать выполнять этот комплекс?
С любого — упражнения безопасны при правильной технике.
Ежедневно: 24 истории о спорте и твоем телеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное