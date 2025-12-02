Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело помнит каждую сутулость: один тип упражнений помогает вернуть форму быстрее, чем кажется

Неправильный подбор белья усиливает складки на спине
Спорт

Вы мечтаете о красивой спине и подтянутых руках, но вас огорчают складки под лопатками и дряблая кожа? Проблема знакома многим, но ее можно решить даже без тренажерного зала. Простой комплекс упражнений поможет проработать эти зоны и вернуть уверенность в себе. Об этом сообщает Alexfitness.

Растяжка поясницы дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растяжка поясницы дома

Почему появляются складки на спине и "крылышки" на руках

Внешний вид спины и рук часто страдает не только из-за особенностей фигуры или возраста. Складки могут возникать по разным причинам:

  • Слабые мышцы спины и рук. Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что мышцы перестают поддерживать форму, а кожа теряет тонус.
  • Неправильное белье. Плохо подобранный бюстгальтер создает ненужные заломы на спине, подчеркивает складки, не поддерживает осанку.
  • Сутулость и неравномерные нагрузки. Если постоянно держать плечи вперед, часть мышц ослабевает, а другая напрягается, формируя так называемые "валики" на спине.
  • Генетика и особенности распределения жира. У некоторых женщин склонность к появлению складок связана с особенностями фигуры, но и в этом случае тренировки дают отличный эффект.

Однако главная причина — это недостаточная активность мышц спины и рук. И как раз эту проблему решают специальные упражнения.

4 упражнения для спины и рук без оборудования

Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю. Для занятий подойдут гантели, бутылки с водой или даже книги одинакового веса — если хочется добавить нагрузку.

1. Руки вниз (тяга к поясу в наклоне)

Это упражнение отлично включает в работу мышцы верхней части спины и заднюю поверхность рук. Выполнять его можно с утяжелителями или без.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч.
  • Наклоните корпус вперед так, чтобы он стал почти параллелен полу.
  • Спина прямая, взгляд вниз, живот подтянут.
  • Руки свободно опущены вниз, в руках гантели (или сожмите кулаки, если занимаетесь без них).
  • На выдохе согните руки в локтях и подтяните их к поясу, сводя лопатки.
  • На вдохе опустите руки вниз.

Делайте упражнение медленно, в течение 1 минуты.

2. Поднимаем руки (трицепсовые махи назад)

Упражнение позволяет проработать заднюю поверхность плеча — трицепс, а также мышцы спины, отвечающие за красивую осанку.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени.
  • Сделайте наклон корпуса вперед, спина прямая.
  • Руки опущены, в руках утяжелители.
  • Согните руки в локтях, затем на выдохе выпрямите их назад, чтобы предплечья стали параллельны полу.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение медленно, стараясь прочувствовать работу мышц, в течение 1 минуты.

3. Лежа (супермен с подтягиванием рук)

Упражнение усложненное, но очень эффективное для спины и рук. Помогает убрать валики в верхней части спины и укрепить плечи.

  • Лягте на живот, вытяните руки и ноги.
  • Подложите коврик или полотенце под таз для комфорта.
  • На выдохе поднимите корпус, одновременно согните руки в локтях, подтягивая их к корпусу.
  • На вдохе опуститесь обратно.

Выполняйте 10-12 повторений, можно начать с меньшего количества.

4. Бокс (имитация бокса стоя)

Упражнение помогает одновременно сжигать калории, укреплять спину и подтягивать руки, делая тренировку динамичной.

  • Встаньте прямо, в руки возьмите утяжелители или занимайтесь без них.
  • Согните руки в локтях, сожмите кулаки.
  • Поочередно выбрасывайте руки вперед, имитируя движения боксера.
  • Плечи опущены, спина прямая, живот подтянут.
  • Выполняйте упражнение в течение 1 минуты.

Старайтесь менять руки ритмично и почувствовать напряжение мышц.

Плюсы и минусы домашних упражнений для спины и рук

Подобные упражнения можно выполнять где угодно, даже дома — не нужен ни тренажерный зал, ни специальное оборудование. Они просты, доступны и эффективны.

Преимущества

  • Быстро включают в работу глубокие мышцы спины.
  • Помогают подтянуть руки и избавиться от "крылышек".
  • Улучшают осанку и внешний вид спины в одежде.
  • Не требуют длительной подготовки и больших временных затрат.

Минусы

  • Не дают мгновенного результата — потребуется минимум 3-4 недели регулярных занятий.
  • При выраженных эстетических проблемах могут понадобиться дополнительные меры: кардио-нагрузки и правильное питание.
  • Нужно обязательно следить за техникой, чтобы не перегружать поясницу.

Как добиться результата

  1. Регулярно выполняйте упражнения (3-4 раза в неделю).
  2. Следите за техникой и дыханием.
  3. Используйте разные виды нагрузки — чередуйте упражнения с утяжелителями и без них.
  4. Подбирайте бюстгальтер по размеру — правильная поддержка важна для красоты спины.
  5. Не забывайте о кардионагрузках и правильном питании — это ускорит результат.
  6. После тренировки делайте легкую растяжку для расслабления мышц спины и рук.

Популярные вопросы об упражнениях для спины и рук

Сколько раз в неделю делать упражнения?

Оптимально — 3-4 раза. Важно давать мышцам время на восстановление.

Можно ли выполнять упражнения без утяжелителей?

Да, главное — техника и регулярность.

Помогут ли эти упражнения убрать жировые складки?

Они укрепляют мышцы и улучшают тонус, но для сжигания жира нужен комплексный подход — питание и кардионагрузка.

С какого возраста можно начинать выполнять этот комплекс?

С любого — упражнения безопасны при правильной технике.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
