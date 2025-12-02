Тело помнит каждую сутулость: один тип упражнений помогает вернуть форму быстрее, чем кажется

Неправильный подбор белья усиливает складки на спине

Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы мечтаете о красивой спине и подтянутых руках, но вас огорчают складки под лопатками и дряблая кожа? Проблема знакома многим, но ее можно решить даже без тренажерного зала. Простой комплекс упражнений поможет проработать эти зоны и вернуть уверенность в себе. Об этом сообщает Alexfitness.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Растяжка поясницы дома

Почему появляются складки на спине и "крылышки" на руках

Внешний вид спины и рук часто страдает не только из-за особенностей фигуры или возраста. Складки могут возникать по разным причинам:

Слабые мышцы спины и рук. Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что мышцы перестают поддерживать форму, а кожа теряет тонус.

Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что мышцы перестают поддерживать форму, а кожа теряет тонус. Неправильное белье. Плохо подобранный бюстгальтер создает ненужные заломы на спине, подчеркивает складки, не поддерживает осанку.

Плохо подобранный бюстгальтер создает ненужные заломы на спине, подчеркивает складки, не поддерживает осанку. Сутулость и неравномерные нагрузки. Если постоянно держать плечи вперед, часть мышц ослабевает, а другая напрягается, формируя так называемые "валики" на спине.

Если постоянно держать плечи вперед, часть мышц ослабевает, а другая напрягается, формируя так называемые "валики" на спине. Генетика и особенности распределения жира. У некоторых женщин склонность к появлению складок связана с особенностями фигуры, но и в этом случае тренировки дают отличный эффект.

Однако главная причина — это недостаточная активность мышц спины и рук. И как раз эту проблему решают специальные упражнения.

4 упражнения для спины и рук без оборудования

Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю. Для занятий подойдут гантели, бутылки с водой или даже книги одинакового веса — если хочется добавить нагрузку.

1. Руки вниз (тяга к поясу в наклоне)

Это упражнение отлично включает в работу мышцы верхней части спины и заднюю поверхность рук. Выполнять его можно с утяжелителями или без.

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Наклоните корпус вперед так, чтобы он стал почти параллелен полу.

Спина прямая, взгляд вниз, живот подтянут.

Руки свободно опущены вниз, в руках гантели (или сожмите кулаки, если занимаетесь без них).

На выдохе согните руки в локтях и подтяните их к поясу, сводя лопатки.

На вдохе опустите руки вниз.

Делайте упражнение медленно, в течение 1 минуты.

2. Поднимаем руки (трицепсовые махи назад)

Упражнение позволяет проработать заднюю поверхность плеча — трицепс, а также мышцы спины, отвечающие за красивую осанку.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, слегка согните колени.

Сделайте наклон корпуса вперед, спина прямая.

Руки опущены, в руках утяжелители.

Согните руки в локтях, затем на выдохе выпрямите их назад, чтобы предплечья стали параллельны полу.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение медленно, стараясь прочувствовать работу мышц, в течение 1 минуты.

3. Лежа (супермен с подтягиванием рук)

Упражнение усложненное, но очень эффективное для спины и рук. Помогает убрать валики в верхней части спины и укрепить плечи.

Лягте на живот, вытяните руки и ноги.

Подложите коврик или полотенце под таз для комфорта.

На выдохе поднимите корпус, одновременно согните руки в локтях, подтягивая их к корпусу.

На вдохе опуститесь обратно.

Выполняйте 10-12 повторений, можно начать с меньшего количества.

4. Бокс (имитация бокса стоя)

Упражнение помогает одновременно сжигать калории, укреплять спину и подтягивать руки, делая тренировку динамичной.

Встаньте прямо, в руки возьмите утяжелители или занимайтесь без них.

Согните руки в локтях, сожмите кулаки.

Поочередно выбрасывайте руки вперед, имитируя движения боксера.

Плечи опущены, спина прямая, живот подтянут.

Выполняйте упражнение в течение 1 минуты.

Старайтесь менять руки ритмично и почувствовать напряжение мышц.

Плюсы и минусы домашних упражнений для спины и рук

Подобные упражнения можно выполнять где угодно, даже дома — не нужен ни тренажерный зал, ни специальное оборудование. Они просты, доступны и эффективны.

Преимущества

Быстро включают в работу глубокие мышцы спины.

Помогают подтянуть руки и избавиться от "крылышек".

Улучшают осанку и внешний вид спины в одежде.

Не требуют длительной подготовки и больших временных затрат.

Минусы

Не дают мгновенного результата — потребуется минимум 3-4 недели регулярных занятий.

При выраженных эстетических проблемах могут понадобиться дополнительные меры: кардио-нагрузки и правильное питание.

Нужно обязательно следить за техникой, чтобы не перегружать поясницу.

Как добиться результата

Регулярно выполняйте упражнения (3-4 раза в неделю). Следите за техникой и дыханием. Используйте разные виды нагрузки — чередуйте упражнения с утяжелителями и без них. Подбирайте бюстгальтер по размеру — правильная поддержка важна для красоты спины. Не забывайте о кардионагрузках и правильном питании — это ускорит результат. После тренировки делайте легкую растяжку для расслабления мышц спины и рук.

Популярные вопросы об упражнениях для спины и рук

Сколько раз в неделю делать упражнения?

Оптимально — 3-4 раза. Важно давать мышцам время на восстановление.

Можно ли выполнять упражнения без утяжелителей?

Да, главное — техника и регулярность.

Помогут ли эти упражнения убрать жировые складки?

Они укрепляют мышцы и улучшают тонус, но для сжигания жира нужен комплексный подход — питание и кардионагрузка.

С какого возраста можно начинать выполнять этот комплекс?

С любого — упражнения безопасны при правильной технике.