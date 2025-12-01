Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихие органы требуют громкого внимания: как упражнения оказывают эффект, который ощущается не сразу

Упражнения улучшают кровоток в почках на 20–25% объёма крови
5:32
Спорт

О здоровье почек многие задумываются только тогда, когда появляются серьёзные проблемы, хотя эти органы ежедневно выполняют ключевую функцию очистки крови и регуляции обмена веществ. Научно доказано: поддержать работу "фильтров организма" помогают не только диета и вода, но и правильно подобранная физическая активность. Об этом сообщает Alexfitness.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Как физическая активность поддерживает здоровье почек

Почки — уникальные органы: они фильтруют кровь круглосуточно, регулируют давление, удаляют токсины, управляют балансом жидкости и электролитов. Однако их здоровье под угрозой: хроническая болезнь почек поражает более 850 миллионов человек в мире, и большинство узнают о диагнозе слишком поздно.
Регулярные умеренные нагрузки способны не только снизить риск болезни почек, но и помочь справиться с уже существующими нарушениями. Физическая активность активирует множество защитных механизмов:

  1. Улучшение кровообращения.
    Во время движения почки получают усиленный приток крови — до четверти объёма, выкачиваемого сердцем, что способствует качественной фильтрации.
  2. Снижение давления.
    Гипертония — частая причина почечных болезней, а регулярные упражнения способствуют нормализации давления на 5-10 мм рт. ст.
  3. Контроль сахара в крови.
    Для диабетиков движение незаменимо: оно повышает чувствительность к инсулину, защищает почки от повреждения.
  4. Снижение воспаления.
    Физическая активность снижает уровень хронического воспаления и оксидативного стресса — факторов риска для почек.
  5. Профилактика ожирения.
    Жировая ткань выделяет вещества, которые повреждают почки. Регулярные тренировки улучшают обмен веществ и поддерживают здоровый вес.

Кому особенно полезны упражнения для почек

  • Людям с гипертонией или диабетом
  • Тем, у кого есть наследственная предрасположенность
  • Пациентам с избыточным весом
  • На ранних стадиях хронической болезни почек
  • Тем, кто часто сталкивается с циститом, пиелонефритом, мочекаменной болезнью

Виды физических нагрузок для здоровья почек

1. Ходьба

Это безопасно, доступно и очень эффективно: 30-60 минут умеренной ходьбы в день улучшают кровоток, стабилизируют давление, снижают риск образования камней и поддерживают вес.

2. Плавание и аквааэробика

Мягкая нагрузка без стресса для суставов и сердца, особенно полезна при отёках, гипертонии или проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

3. Йога и пилатес

Асаны снимают напряжение в пояснице, улучшают тонус мышц кора, способствуют оттоку жидкости и снимают стресс. Особенно рекомендуются мягкие упражнения без глубоких скручиваний.

4. Дыхательная гимнастика и медитация

Регулярные дыхательные упражнения улучшают кислородный обмен, снижают уровень стресса и давление.

5. Лёгкая силовая тренировка

Силовые упражнения без перегрузок (приседания, отжимания от стены, лёгкие гантели) поддерживают обмен веществ и чувствительность к инсулину.

Комплекс упражнений для поддержания почек

Разминка (5 минут):

  • ходьба на месте;
  • вращения плечами;
  • наклоны корпуса в стороны;

Основная часть (10 минут):

  • кошка-корова (на четвереньках);
  • подъём ног лёжа;
  • мостик;
  • попеременные подъёмы ног;

Дыхание и расслабление (5 минут):

  • глубокое дыхание по схеме 4-6-8;
  • расслабление поясницы;

Какие нагрузки противопоказаны при болезнях почек

  • Тяжёлые силовые тренировки с высоким давлением
  • Марафоны и длительные пробежки без адекватной гидратации
  • Тренировки при высокой температуре или с обезвоживанием
  • Баня и сауна при воспалительных заболеваниях и гипертонии
  • Контактные и травмоопасные виды спорта при кистах и поликистозе почек

Как поддерживать здоровье почек с помощью движения

  1. Регулярно ходите пешком или плавайте минимум 3 раза в неделю.
  2. Добавьте дыхательную гимнастику и простую растяжку.
  3. Не перегружайте организм тяжёлыми весами или резкими усилиями.
  4. Избегайте переохлаждения и интенсивных нагрузок при заболеваниях почек.
  5. Пейте достаточное количество воды, особенно при физических нагрузках.
  6. Обязательно согласуйте любые программы с врачом, если у вас есть диагноз по почкам.

Популярные вопросы о физических упражнениях для здоровья почек

Можно ли заниматься спортом при хронической болезни почек?

Да, но с учётом стадии заболевания и только после консультации с врачом. Особенно полезны ходьба, йога и лёгкая растяжка.

Какие упражнения запрещены при камнях в почках?

Следует избегать прыжков, тяжёлых нагрузок и глубоких скручиваний. После приступов почечной колики — только по согласованию с нефрологом.

Сколько воды пить во время тренировок?

В среднем 1,5-2 литра в сутки, но при хронических заболеваниях — по индивидуальным рекомендациям специалиста.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
