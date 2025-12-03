Зима шепчет свои тайны здоровья: прогулка в мороз раскрывает эффект, о котором многие не догадываются

Зимние прогулки укрепляют иммунитет по оценке тренера Алиши Джонс

Холод не повод отказываться от прогулок. Наоборот, движение на свежем воздухе зимой может укрепить иммунитет, улучшить настроение и даже помочь сжечь больше калорий. Главное — знать, как подготовиться, чтобы прогулка в мороз не обернулась простудой. Об этом сообщает Verywell Fit со ссылкой на экспертов по фитнесу и спортивной медицине.

Почему стоит гулять зимой

Ходьба остаётся одним из самых доступных и полезных видов активности. Она снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. При этом многие ошибочно полагают, что прогулки в холод опасны или могут вызвать простуду. На деле всё наоборот: при правильной экипировке и разумной нагрузке зима становится лучшим временем для укрепления здоровья.

"Когда вы выходите на улицу в холодную погоду, организму приходится работать интенсивнее, чтобы сохранить тепло. Это ускоряет обмен веществ и заставляет тело расходовать больше энергии", — пояснила фитнес-эксперт сертифицированный тренер Алиша Джонс.

Кроме того, по словам Джонс, кратковременное воздействие холода помогает "тренировать" физиологические системы организма, повышая их устойчивость.

Польза зимних прогулок

Улучшают настроение

Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов радости. Зимние прогулки усиливают этот эффект, ведь сочетание движения и свежего воздуха снижает уровень стресса, помогает бороться с тревогой и усталостью. Исследования показывают, что пребывание на природе даже 20-30 минут улучшает настроение и концентрацию внимания.

Повышают расход калорий

Холод заставляет организм вырабатывать тепло. Чтобы поддерживать нормальную температуру тела, мышцы активнее работают, в том числе за счёт микросокращений — дрожи. Этот процесс требует дополнительных калорий, поэтому при прочих равных зимняя прогулка может быть эффективнее летней.

Поддерживают иммунитет

Регулярные умеренные нагрузки укрепляют защитные силы организма. По наблюдениям специалистов, адаптация к холоду дополнительно стимулирует иммунный ответ, помогая телу лучше справляться со стрессом и сезонными вирусами.

"При контакте с низкими температурами организм реагирует активацией физиологических систем, что может привести к более сильной иммунной реакции", — добавила Джонс.

Укрепляют дыхательную систему

Фитнес-эксперт Крис Райан отмечает, что холодный воздух может способствовать более глубокому дыханию и повышению объёма лёгких.

"Если у вас нет хронических заболеваний дыхательных путей, прогулки в прохладную погоду со временем помогают улучшить работу лёгких и насыщение кислородом", — подчеркнул Райан.

Повышают уровень витамина D

Зимой многим не хватает солнечного света, что ведёт к дефициту витамина D. Однако даже короткая прогулка в солнечный день помогает восполнить его запасы.

"Если вы выходите на улицу с открытым лицом и руками на 15-30 минут в середине дня, этого достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D", — объясняет тренер Эми Дворецки.

Как правильно гулять на морозе

Зимние прогулки требуют подготовки. Следуя нескольким простым правилам, можно сделать их безопасными и комфортными.

1. Одевайтесь слоями

Главное правило — многослойность. Первый слой должен отводить влагу (синтетика или термобельё), второй — удерживать тепло (флис, шерсть), а верхний защищать от ветра и осадков. При активном движении можно снимать верхние элементы, чтобы избежать перегрева.

2. Разогревайтесь перед выходом

Перед прогулкой сделайте лёгкую разминку: махи руками, вращения плечами, приседания. В холоде мышцы быстрее напрягаются, и резкие движения могут привести к растяжению.

"Перед выходом важно разогреть мышцы и обеспечить приток крови. Так вы снизите риск травм и переохлаждения", — напоминает Джонс.

3. Защищайте руки, ноги и голову

На морозе кровь отходит от конечностей, и именно они первыми страдают от холода. Тёплые носки, перчатки и шапка — обязательны. При сильных морозах можно использовать грелки для рук и обувь с утеплённой подошвой.

4. Выбирайте освещённые маршруты

В зимний период темнеет раньше, поэтому безопаснее гулять в хорошо освещённых местах или на оборудованных дорожках. Если вы выходите вечером, обязательно надевайте светоотражающие элементы.

5. Будьте внимательны к льду

При температуре ниже нуля поверхность может покрываться тонкой коркой льда. Чтобы избежать падений, носите обувь с протектором и внимательно смотрите под ноги.

6. Добавляйте элемент удовольствия

Чтобы не воспринимать прогулку как обязанность, превратите её в ритуал. Выбирайте живописные маршруты, слушайте музыку, подкасты или берите с собой друга. Совместные прогулки улучшают настроение и помогают не бросить начатое.

"Прогулка с другом или питомцем добавляет социальный аспект и делает занятие приятнее", — отмечает Райан.

Плюсы и минусы прогулок в холодную погоду

Преимущества:

Ускоряют обмен веществ и помогают сжигать больше калорий.

Повышают настроение и устойчивость к стрессу.

Поддерживают работу иммунной и дыхательной систем.

Способствуют выработке витамина D.

Недостатки:

Требуют тщательной подготовки экипировки.

Риск переохлаждения или падения на льду при несоблюдении мер безопасности.

Могут быть противопоказаны людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и суставов.

Советы шаг за шагом для комфортных зимних прогулок

Начинайте с коротких маршрутов — по 15-20 минут, постепенно увеличивая продолжительность. Планируйте прогулку в дневное время, когда температура выше и больше солнца. Следите за дыханием: вдыхайте через нос, чтобы воздух успевал согреться. Возьмите с собой термос с тёплым напитком — это поможет поддерживать тепло. После прогулки переоденьтесь в сухую одежду и выпейте стакан воды или травяного чая.

Популярные вопросы о прогулках в холодную погоду

Можно ли простудиться, гуляя зимой?

Нет, если вы одеты по погоде. Простуду вызывают вирусы, а не сам холод.

Что делать, если очень скользко?

Используйте обувь с рельефной подошвой или специальные накладки с шипами.

Как понять, что вы переохладились?

Если появилось онемение пальцев, дрожь и усталость — пора возвращаться домой.

Можно ли гулять при минус 15 и ниже?

Да, но с ограничением по времени: не более 30 минут и только при отсутствии сильного ветра.

Подходит ли зимняя ходьба людям с гипертонией?

Да, но умеренно и после консультации с врачом. Главное — избегать резких нагрузок.