Зима шепчет свои тайны здоровья: прогулка в мороз раскрывает эффект, о котором многие не догадываются

Холод не повод отказываться от прогулок. Наоборот, движение на свежем воздухе зимой может укрепить иммунитет, улучшить настроение и даже помочь сжечь больше калорий. Главное — знать, как подготовиться, чтобы прогулка в мороз не обернулась простудой. Об этом сообщает Verywell Fit со ссылкой на экспертов по фитнесу и спортивной медицине.
Ходьба остаётся одним из самых доступных и полезных видов активности. Она снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. При этом многие ошибочно полагают, что прогулки в холод опасны или могут вызвать простуду. На деле всё наоборот: при правильной экипировке и разумной нагрузке зима становится лучшим временем для укрепления здоровья.
"Когда вы выходите на улицу в холодную погоду, организму приходится работать интенсивнее, чтобы сохранить тепло. Это ускоряет обмен веществ и заставляет тело расходовать больше энергии", — пояснила фитнес-эксперт сертифицированный тренер Алиша Джонс.
Кроме того, по словам Джонс, кратковременное воздействие холода помогает "тренировать" физиологические системы организма, повышая их устойчивость.
Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов радости. Зимние прогулки усиливают этот эффект, ведь сочетание движения и свежего воздуха снижает уровень стресса, помогает бороться с тревогой и усталостью. Исследования показывают, что пребывание на природе даже 20-30 минут улучшает настроение и концентрацию внимания.
Холод заставляет организм вырабатывать тепло. Чтобы поддерживать нормальную температуру тела, мышцы активнее работают, в том числе за счёт микросокращений — дрожи. Этот процесс требует дополнительных калорий, поэтому при прочих равных зимняя прогулка может быть эффективнее летней.
Регулярные умеренные нагрузки укрепляют защитные силы организма. По наблюдениям специалистов, адаптация к холоду дополнительно стимулирует иммунный ответ, помогая телу лучше справляться со стрессом и сезонными вирусами.
"При контакте с низкими температурами организм реагирует активацией физиологических систем, что может привести к более сильной иммунной реакции", — добавила Джонс.
Фитнес-эксперт Крис Райан отмечает, что холодный воздух может способствовать более глубокому дыханию и повышению объёма лёгких.
"Если у вас нет хронических заболеваний дыхательных путей, прогулки в прохладную погоду со временем помогают улучшить работу лёгких и насыщение кислородом", — подчеркнул Райан.
Зимой многим не хватает солнечного света, что ведёт к дефициту витамина D. Однако даже короткая прогулка в солнечный день помогает восполнить его запасы.
"Если вы выходите на улицу с открытым лицом и руками на 15-30 минут в середине дня, этого достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D", — объясняет тренер Эми Дворецки.
Зимние прогулки требуют подготовки. Следуя нескольким простым правилам, можно сделать их безопасными и комфортными.
Главное правило — многослойность. Первый слой должен отводить влагу (синтетика или термобельё), второй — удерживать тепло (флис, шерсть), а верхний защищать от ветра и осадков. При активном движении можно снимать верхние элементы, чтобы избежать перегрева.
Перед прогулкой сделайте лёгкую разминку: махи руками, вращения плечами, приседания. В холоде мышцы быстрее напрягаются, и резкие движения могут привести к растяжению.
"Перед выходом важно разогреть мышцы и обеспечить приток крови. Так вы снизите риск травм и переохлаждения", — напоминает Джонс.
На морозе кровь отходит от конечностей, и именно они первыми страдают от холода. Тёплые носки, перчатки и шапка — обязательны. При сильных морозах можно использовать грелки для рук и обувь с утеплённой подошвой.
В зимний период темнеет раньше, поэтому безопаснее гулять в хорошо освещённых местах или на оборудованных дорожках. Если вы выходите вечером, обязательно надевайте светоотражающие элементы.
При температуре ниже нуля поверхность может покрываться тонкой коркой льда. Чтобы избежать падений, носите обувь с протектором и внимательно смотрите под ноги.
Чтобы не воспринимать прогулку как обязанность, превратите её в ритуал. Выбирайте живописные маршруты, слушайте музыку, подкасты или берите с собой друга. Совместные прогулки улучшают настроение и помогают не бросить начатое.
"Прогулка с другом или питомцем добавляет социальный аспект и делает занятие приятнее", — отмечает Райан.
Преимущества:
Ускоряют обмен веществ и помогают сжигать больше калорий.
Повышают настроение и устойчивость к стрессу.
Поддерживают работу иммунной и дыхательной систем.
Способствуют выработке витамина D.
Недостатки:
Требуют тщательной подготовки экипировки.
Риск переохлаждения или падения на льду при несоблюдении мер безопасности.
Могут быть противопоказаны людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей и суставов.
Начинайте с коротких маршрутов — по 15-20 минут, постепенно увеличивая продолжительность.
Планируйте прогулку в дневное время, когда температура выше и больше солнца.
Следите за дыханием: вдыхайте через нос, чтобы воздух успевал согреться.
Возьмите с собой термос с тёплым напитком — это поможет поддерживать тепло.
После прогулки переоденьтесь в сухую одежду и выпейте стакан воды или травяного чая.
Нет, если вы одеты по погоде. Простуду вызывают вирусы, а не сам холод.
Используйте обувь с рельефной подошвой или специальные накладки с шипами.
Если появилось онемение пальцев, дрожь и усталость — пора возвращаться домой.
Да, но с ограничением по времени: не более 30 минут и только при отсутствии сильного ветра.
Да, но умеренно и после консультации с врачом. Главное — избегать резких нагрузок.
Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.