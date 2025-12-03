Минимум усилий — максимум пользы: сколько двигаться, чтобы чувствовать себя молодым

Сколько минут в день нужно уделять физической активности, чтобы быть в форме и чувствовать себя здорово? Однозначного ответа нет: всё зависит от цели, уровня подготовки и состояния здоровья. Однако врачи и спортивные эксперты дают чёткие рекомендации для разных задач — от снижения веса до укрепления сердца и мышц. Об этом сообщает издание Verywell Fit со ссылкой на данные Американской ассоциации сердца (AHA), Центров по контролю заболеваний (CDC) и Американского колледжа спортивной медицины (ACSM).
Для базового поддержания здоровья взрослым людям достаточно 150 минут умеренной активности в неделю — например, быстрой ходьбы или плавания. Это примерно 30 минут в день, пять раз в неделю. Альтернатива — 75 минут интенсивной нагрузки, например, бега или активного велоспорта.
AHA также рекомендует включать силовые тренировки дважды в неделю для укрепления костей и суставов. Даже лёгкая активность — растяжка, прогулки или работа в саду — помогает компенсировать вред от сидячего образа жизни.
"Даже короткая прогулка или несколько минут йоги уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают уровень энергии", — отмечается в рекомендациях AHA.
По данным ACSM, чтобы эффективно сжигать жир, необходимо от 150 до 250 минут умеренной или высокой активности в неделю. Для стабильного результата — не менее 250 минут. Это можно разбить, например, на 40-45 минут пять раз в неделю.
Но ключ не только во времени, а в интенсивности и разнообразии. Комбинируйте кардионагрузки и интервальные тренировки (HIIT) для ускорения обмена веществ. Упражнения высокой интенсивности вызывают эффект afterburn - организм продолжает тратить калории даже после окончания тренировки.
"Если вы можете выполнять интенсивные упражнения час и не уставать, значит, нагрузка недостаточная", — отмечается в материале Verywell Fit.
С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, поэтому силовые упражнения особенно важны. Они помогают сохранить плотность костей, снизить риск артрита и улучшить осанку.
Исследования, опубликованные в журнале Sports Medicine, показывают: тренировки два-три раза в неделю достаточно эффективны для роста мышц и силы. Между занятиями важно оставлять хотя бы один день на восстановление.
В идеале тренировка должна включать:
20-30 минут силовых упражнений;
короткое кардио (10-15 минут);
растяжку после нагрузки.
Правильное сочетание коротких, средних и длинных занятий помогает развивать все аспекты физической формы.
Подходят для интервальных тренировок (HIIT). Это взрывная нагрузка, при которой тело работает на максимуме.
Примеры:
Бёрпи, прыжки, спринты.
Тренировки с собственным весом (например, "табата").
Бокс с грушей или функциональный комплекс.
Такие сессии улучшают выносливость и ускоряют метаболизм.
После интенсивных нагрузок телу нужен отдых, но не полное бездействие. Лучший вариант — активное восстановление.
Подходят:
лёгкая прогулка;
медленное плавание;
йога или пилатес;
езда на велосипеде в спокойном темпе.
"Активное восстановление снижает уровень стресса и поддерживает гибкость суставов, не перегружая мышцы", — подчёркивается в обзоре Verywell Fit.
Это основа программы. Такие тренировки развивают выносливость, укрепляют сердце и помогают стабильно сжигать калории.
Примеры:
кардио-тренировки (ходьба, бег, плавание, велосипед);
функциональные тренировки или круговые комплексы;
занятия в зале в умеренном темпе.
Один раз в неделю стоит проводить длительное занятие (75-90 минут) — оно повышает ментальную устойчивость и общую выносливость.
|Тип тренировки
|Длительность
|Преимущества
|Когда выполнять
|HIIT (интервальная)
|20-30 мин
|Быстрое сжигание калорий, улучшение метаболизма
|При ограниченном времени
|Восстановительная
|30-45 мин
|Улучшение гибкости, снятие напряжения
|После тяжёлых нагрузок
|Кардио умеренной интенсивности
|45-90 мин
|Укрепление сердца, выносливость
|Основные тренировки недели
Плюсы коротких тренировок:
Экономят время.
Подходят для занятых людей.
Стимулируют метаболизм.
Минусы:
Нужна высокая интенсивность.
Меньше воздействие на выносливость.
Плюсы длинных занятий:
Повышают выносливость.
Укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Улучшают контроль веса.
Минусы:
Требуют больше времени и восстановления.
Оцените уровень подготовки. Начинающим достаточно 3 тренировок в неделю по 30-40 минут.
Чередуйте нагрузки. После тяжёлого дня — лёгкая активность или отдых.
Следите за пульсом. Он должен быть 60-80% от максимального при умеренной нагрузке.
Не забывайте о растяжке. Она улучшает гибкость и снижает риск травм.
Отдыхайте. Один день в неделю полностью посвятите восстановлению.
Да, если тренировки интенсивные (например, HIIT). Но для устойчивого результата стоит добавить кардио на 40-60 минут.
Оптимально — 4-6 раз в неделю. Обязательно чередовать нагрузку и отдых.
Около 45 минут — достаточно, чтобы укрепить сердце, мышцы и не перегрузить тело.
Нет, главное — регулярность. Вечерние тренировки столь же эффективны.
Когда 30-минутные занятия перестают быть вызовом: добавляйте 5-10 минут каждые две недели.
