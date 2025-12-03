Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минимум усилий — максимум пользы: сколько двигаться, чтобы чувствовать себя молодым

Активность 30 минут в день снижает риски для сердца по данным AHA
Спорт

Сколько минут в день нужно уделять физической активности, чтобы быть в форме и чувствовать себя здорово? Однозначного ответа нет: всё зависит от цели, уровня подготовки и состояния здоровья. Однако врачи и спортивные эксперты дают чёткие рекомендации для разных задач — от снижения веса до укрепления сердца и мышц. Об этом сообщает издание Verywell Fit со ссылкой на данные Американской ассоциации сердца (AHA), Центров по контролю заболеваний (CDC) и Американского колледжа спортивной медицины (ACSM).

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Минимум для здоровья

Для базового поддержания здоровья взрослым людям достаточно 150 минут умеренной активности в неделю — например, быстрой ходьбы или плавания. Это примерно 30 минут в день, пять раз в неделю. Альтернатива — 75 минут интенсивной нагрузки, например, бега или активного велоспорта.

AHA также рекомендует включать силовые тренировки дважды в неделю для укрепления костей и суставов. Даже лёгкая активность — растяжка, прогулки или работа в саду — помогает компенсировать вред от сидячего образа жизни.

"Даже короткая прогулка или несколько минут йоги уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают уровень энергии", — отмечается в рекомендациях AHA.

Для снижения веса

По данным ACSM, чтобы эффективно сжигать жир, необходимо от 150 до 250 минут умеренной или высокой активности в неделю. Для стабильного результата — не менее 250 минут. Это можно разбить, например, на 40-45 минут пять раз в неделю.

Но ключ не только во времени, а в интенсивности и разнообразии. Комбинируйте кардионагрузки и интервальные тренировки (HIIT) для ускорения обмена веществ. Упражнения высокой интенсивности вызывают эффект afterburn - организм продолжает тратить калории даже после окончания тренировки.

"Если вы можете выполнять интенсивные упражнения час и не уставать, значит, нагрузка недостаточная", — отмечается в материале Verywell Fit.

Для наращивания силы

С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, поэтому силовые упражнения особенно важны. Они помогают сохранить плотность костей, снизить риск артрита и улучшить осанку.

Исследования, опубликованные в журнале Sports Medicine, показывают: тренировки два-три раза в неделю достаточно эффективны для роста мышц и силы. Между занятиями важно оставлять хотя бы один день на восстановление.

В идеале тренировка должна включать:

  • 20-30 минут силовых упражнений;

  • короткое кардио (10-15 минут);

  • растяжку после нагрузки.

Как распределить тренировки в неделю

Правильное сочетание коротких, средних и длинных занятий помогает развивать все аспекты физической формы.

Короткие дни (20-30 минут)

Подходят для интервальных тренировок (HIIT). Это взрывная нагрузка, при которой тело работает на максимуме.
Примеры:

  • Бёрпи, прыжки, спринты.

  • Тренировки с собственным весом (например, "табата").

  • Бокс с грушей или функциональный комплекс.

Такие сессии улучшают выносливость и ускоряют метаболизм.

Лёгкие восстановительные дни (30-45 минут)

После интенсивных нагрузок телу нужен отдых, но не полное бездействие. Лучший вариант — активное восстановление.
Подходят:

  • лёгкая прогулка;

  • медленное плавание;

  • йога или пилатес;

  • езда на велосипеде в спокойном темпе.

"Активное восстановление снижает уровень стресса и поддерживает гибкость суставов, не перегружая мышцы", — подчёркивается в обзоре Verywell Fit.

Средние и длинные дни (45-90 минут)

Это основа программы. Такие тренировки развивают выносливость, укрепляют сердце и помогают стабильно сжигать калории.
Примеры:

  • кардио-тренировки (ходьба, бег, плавание, велосипед);

  • функциональные тренировки или круговые комплексы;

  • занятия в зале в умеренном темпе.

Один раз в неделю стоит проводить длительное занятие (75-90 минут) — оно повышает ментальную устойчивость и общую выносливость.

Сравнение: короткие и длинные тренировки

Тип тренировки Длительность Преимущества Когда выполнять
HIIT (интервальная) 20-30 мин Быстрое сжигание калорий, улучшение метаболизма При ограниченном времени
Восстановительная 30-45 мин Улучшение гибкости, снятие напряжения После тяжёлых нагрузок
Кардио умеренной интенсивности 45-90 мин Укрепление сердца, выносливость Основные тренировки недели

Плюсы и минусы различных формата тренировок

Плюсы коротких тренировок:

  • Экономят время.

  • Подходят для занятых людей.

  • Стимулируют метаболизм.

Минусы:

  • Нужна высокая интенсивность.

  • Меньше воздействие на выносливость.

Плюсы длинных занятий:

  • Повышают выносливость.

  • Укрепляют сердечно-сосудистую систему.

  • Улучшают контроль веса.

Минусы:

  • Требуют больше времени и восстановления.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените уровень подготовки. Начинающим достаточно 3 тренировок в неделю по 30-40 минут.

  2. Чередуйте нагрузки. После тяжёлого дня — лёгкая активность или отдых.

  3. Следите за пульсом. Он должен быть 60-80% от максимального при умеренной нагрузке.

  4. Не забывайте о растяжке. Она улучшает гибкость и снижает риск травм.

  5. Отдыхайте. Один день в неделю полностью посвятите восстановлению.

Популярные вопросы о длительности тренировок

Можно ли похудеть, занимаясь по 20 минут в день?

Да, если тренировки интенсивные (например, HIIT). Но для устойчивого результата стоит добавить кардио на 40-60 минут.

Что лучше: тренироваться каждый день или через день?

Оптимально — 4-6 раз в неделю. Обязательно чередовать нагрузку и отдых.

Сколько длится идеальная тренировка для здоровья?

Около 45 минут — достаточно, чтобы укрепить сердце, мышцы и не перегрузить тело.

Нужно ли заниматься по утрам?

Нет, главное — регулярность. Вечерние тренировки столь же эффективны.

Когда стоит увеличивать продолжительность?

Когда 30-минутные занятия перестают быть вызовом: добавляйте 5-10 минут каждые две недели.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
