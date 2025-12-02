Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осанка меняется без тяжёлых весов: 7 упражнений с резинкой усиливают глубокие мышцы

Резиновые ленты укрепляюь спину и улучшают осанку — Сэвидж и Чакоян
2:11
Спорт

Регулярные тренировки со временем становятся особенно важными для поддержания подвижности и правильной осанки. Но, как отмечают эксперты, не обязательно поднимать тяжести, чтобы укрепить спину. Достаточно использовать резиновые ленты — недорогой и универсальный инструмент, который помогает развить силу, снять напряжение и улучшить осанку. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на фитнес-тренеров Тедди Сэвиджа и Дениз Чакоян.

Фитнес-резинки
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Фитнес-резинки

Что такое резиновая лента

Резиновая (или эспандерная) лента — это плотная эластичная полоса из латекса или каучука, которая создаёт сопротивление при растяжении. Она бывает нескольких видов: широкие терапевтические ленты, трубчатые модели с ручками, мини-ленты и восьмёрки. Такие аксессуары позволяют выполнять десятки упражнений, развивая силу и гибкость без риска травм.

"Ленты идеально подходят для коррекционных упражнений, которые улучшают осанку и укрепляют мышцы-стабилизаторы. Они позволяют контролировать технику и осознанно включать мышцы", — пояснил сертифицированный тренер и директор по фитнес-продуктам сети Vasa Fitness Тедди Сэвидж.

По словам Дениз Чакоян, владелицы студии CORE Cycle. Fitness.Lagree, тренировки с лентами "заставляют активировать центр тела", что естественным образом выпрямляет позвоночник и формирует красивую осанку.

Как эспандеры помогают улучшить осанку

Главный секрет заключается в том, что упражнения с сопротивлением задействуют глубокие мышцы кора, спины и плечевого пояса, отвечающие за стабильность позвоночника. Это помогает уменьшить сутулость, укрепить лопатки и снять напряжение с шеи.

Сильные мышцы-стабилизаторы — основа хорошей осанки и профилактика болей в пояснице.

Лучшие упражнения с лентой для спины

Тренеры советуют выполнять каждое упражнение по 60 секунд, отдыхая 30 секунд между ними. Для полноценной тренировки достаточно 3 подходов. Главное — подобрать ленту с таким сопротивлением, чтобы вы могли двигаться свободно, но с ощущением нагрузки.

1. Обратные разведения рук 

Это упражнение помогает расправить плечи и предотвратить округление спины.

Как выполнять:

  1. Встаньте прямо, поставив стопы на ширине бёдер, наступите на середину ленты.

  2. Сохраняя прямую спину, разведите руки в стороны, напрягая мышцы между лопатками.

  3. Представьте, что хотите "сломать орех" между лопатками.

  4. Поднимите руки до уровня плеч и медленно опустите вниз.

"Это простое движение укрепляет верхнюю часть спины и устраняет сутулость", — отметил Сэвидж.

2. Тяга ленты в наклоне

Укрепляет широчайшие мышцы и нижнюю часть спины, улучшая стабильность позвоночника.

Как выполнять:

  1. Встаньте, наступив на ленту, стопы — на ширине таза.

  2. Наклонитесь вперёд, сохраняя прямую спину.

  3. Потяните ленту к корпусу, двигая локтями назад.

  4. Сожмите мышцы спины в верхней точке и вернитесь в исходное положение.

3. Тяга сверху

Одно из лучших упражнений для укрепления задней цепи мышц — широчайших, ромбовидных и дельтовидных.

Как выполнять:

  1. Закрепите ленту над головой (например, на дверном крюке).

  2. Встаньте или встаньте на колени, держа грудь расправленной.

  3. Потяните ленту вниз, ведя локти к корпусу, пока не получится форма буквы "W".

  4. Медленно вернитесь в исходное положение.

"Эта тяга помогает держать корпус прямым и развивает выносливость мышц спины", — пояснил Сэвидж.

4. Рубка дров

Развивает вращательную стабильность корпуса и косые мышцы живота.

Как выполнять:

  1. Закрепите ленту над головой или ниже пояса.

  2. Встаньте боком к точке крепления и возьмитесь за ручку ленты.

  3. Потяните ленту по диагонали — сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от положения.

  4. Включайте мышцы пресса, поворачивая корпус.

  5. Повторите в другую сторону.

5. Становая тяга с лентой 

Сложное, но эффективное движение, укрепляющее нижнюю часть спины и ягодицы.

Как выполнять:

  1. Поставьте ноги на середину ленты, ступни — на ширине плеч.

  2. Перекрестите ленту, чтобы получилась буква "X".

  3. Согните колени и наклонитесь, пока бёдра не будут параллельны полу.

  4. Оттолкнитесь пятками и поднимите корпус, напрягая мышцы спины.

"Это упражнение укрепляет поясничный отдел и помогает сохранять вертикальное положение позвоночника", — подчеркнул Сэвидж.

6. Скручивания с лентой 

Развивает мышцы пресса, предотвращая дисбаланс между передней и задней цепью тела.

Как выполнять:

  1. Зафиксируйте ленту перед собой на уровне колен.

  2. Сядьте лицом к точке крепления, держа ленту у груди.

  3. Медленно отклоняйтесь назад, пока спина не ляжет на коврик.

  4. Возвращайтесь в исходное положение, сохраняя контроль над движением.

7. Боковые подъёмы рук 

Простое упражнение, раскрывающее грудь и укрепляющее плечевой пояс.

Как выполнять:

  1. Встаньте на середину ленты обеими ногами.

  2. Поднимайте руки в стороны до уровня плеч, формируя букву "Т".

  3. Опустите руки и повторите движение.

"Это движение помогает раскрыть грудную клетку и снять напряжение с шеи", — объяснила Чакоян.

Сравнение: ленты против свободных весов

Параметр Резиновые ленты Гантели и штанги
Нагрузка Постепенная, регулируемая натяжением Фиксированная, требует смены веса
Риск травмы Минимальный, особенно для новичков Выше при неправильной технике
Гибкость Можно использовать дома или в путешествии Требует места и оборудования
Контроль Заставляет активировать стабилизаторы Делает акцент на силе и массе

Плюсы и минусы тренировок с резиновыми лентами

Преимущества:

  • Укрепляют мышцы без перегрузки суставов.

  • Улучшают осанку и гибкость.

  • Подходят для всех возрастов и уровней подготовки.

  • Дешевле и удобнее, чем тяжёлое оборудование.

Недостатки:

  • Не подходят для набора большой мышечной массы.

  • Требуют внимательного подбора сопротивления.

Советы для эффективных тренировок

  1. Подберите уровень сопротивления. Лента должна быть достаточно тугой, но не ограничивать движение.

  2. Следите за техникой. Медленные, контролируемые движения приносят лучший результат.

  3. Не забывайте о дыхании. Выдыхайте при усилии, вдыхайте при расслаблении.

  4. Регулярность важнее интенсивности. Три занятия по 20 минут в неделю уже дадут результат.

  5. Комбинируйте упражнения. Чередуйте тяги, разведения и растяжки для комплексного эффекта.

Популярные вопросы о тренировках с лентами

Можно ли заменить силовые тренировки эспандером?

Да, для поддержания тонуса и улучшения осанки ленты вполне эффективны.

Подходят ли они для пожилых людей?

Да, поскольку снижают нагрузку на суставы и позвоночник.

Как выбрать ленту?

Для начинающих подойдёт лёгкое сопротивление, для тренированных — среднее или тяжёлое.

Можно ли тренироваться каждый день?

Да, но лучше чередовать упражнения на разные группы мышц.

Когда появятся результаты?

Обычно через 3-4 недели улучшается гибкость, осанка и тонус спины.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
