Простое движение, которое не даёт стареть мышцам: заменяет спортзал и помогает сохранить молодость

Планка укрепила мышцы и снизила риск падений после 50 лет — Бауэрс

0:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

После 50 лет поддержание физической формы становится особенно важным. Правильно подобранные упражнения помогают сохранять силу, гибкость и уверенность в теле. И хотя существует множество способов оставаться активной, специалисты выделяют одно простое, но невероятно эффективное движение. Об этом рассказал врач-терапевт и автор книги "Секреты самых здоровых людей мира" Стивен Бауэрс в интервью изданию Prevention.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Планка

Почему физическая активность важна после 50

С возрастом мышцы теряют эластичность, снижается плотность костей и замедляется обмен веществ. Регулярные тренировки помогают замедлить эти процессы, улучшить координацию и сохранить здоровье сердца.

"Физическая подготовка делает повседневные задачи проще: вы легче поднимаете сумки, открываете банки и переносите тяжёлые предметы", — отметил доктор Бауэрс.

Упражнения на силу особенно важны для женщин в период менопаузы и после неё: они поддерживают баланс гормонов, защищают суставы и предотвращают падения.

Главное упражнение — планка

По мнению врача, именно планка должна стать основой фитнес-рутины после 50 лет. Она не требует оборудования, тренирует всё тело и особенно укрепляет мышцы кора — глубокие мышцы живота и спины.

"Мышечные волокна в области пресса с возрастом теряют эластичность, что увеличивает нагрузку на позвоночник. Сильный корпус помогает сохранить равновесие и стабильность", — объяснил Бауэрс.

Планка укрепляет пресс, ягодицы, плечи и ноги, а также улучшает осанку и снижает риск болей в пояснице.

Как правильно делать планку

Лягте на коврик лицом вниз. Поставьте предплечья на пол так, чтобы локти находились прямо под плечами, а руки были параллельны друг другу. Упритесь носками ног в пол и поднимите корпус. Напрягите ягодицы, бедра и пресс, тело должно образовывать прямую линию от головы до пят. Не запрокидывайте голову и не прогибайтесь в пояснице. Смотрите немного вперёд, а не вниз.

Начните с 20 секунд удержания, постепенно увеличивая время по мере укрепления мышц. Главное — сохранять правильную форму и дышать спокойно.

"Держите планку столько, сколько сможете, не теряя осанку и дыхание. Лучше 30 секунд в идеальной технике, чем минута с ошибками", — подчеркнул Бауэрс.

Почему планка работает

Планка — одно из самых универсальных упражнений. Она задействует сразу несколько крупных мышечных групп: пресс, спину, плечи, ягодицы и ноги. Такая комплексная нагрузка улучшает стабильность позвоночника, ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать равновесие.

Кроме того, планка улучшает осанку и координацию движений, что особенно важно для женщин старше 50 лет. Сильные мышцы кора снижают риск падений и травм, а также облегчают повседневные задачи.

Сравнение: планка и другие упражнения на кор

Упражнение Что тренирует Особенности Планка Весь корпус, мышцы пресса и спины Универсальна, подходит для любого уровня подготовки Классические скручивания Поверхностные мышцы живота Менее эффективны, могут перегружать шею Пилатес-упражнения Глубокие мышцы кора и осанку Требуют контроля дыхания и гибкости Йога-асаны (например, поза планки) Баланс, силу и концентрацию Мягкое воздействие, подходит при болях в спине

Планка сочетает преимущества всех этих методов, но при этом не требует оборудования и подходит для занятий дома.

Плюсы и минусы планки

Плюсы:

укрепляет мышцы без ударной нагрузки;

улучшает осанку и баланс;

повышает плотность костей и устойчивость суставов;

занимает всего несколько минут в день.

Минусы:

требует внимательного контроля техники;

при проблемах с поясницей или плечами необходима консультация врача.

Советы шаг за шагом

Разогрейтесь. Перед планкой сделайте лёгкую разминку: махи руками, вращение плечами, растяжку спины. Следите за дыханием. Не задерживайте его — делайте ровные вдохи и выдохи. Не опускайте бёдра. Корпус должен быть прямым, без провисания. Постепенно усложняйте. Добавляйте время или попробуйте боковую планку для тренировки косых мышц. Регулярность — ключ. Ежедневная практика по 1-2 минуты уже даёт видимый эффект.

"Планка не требует инвентаря, но даёт результат, сравнимый с полноценной тренировкой. Это идеальный вариант для поддержания силы после 50 лет", — добавил Бауэрс.

Дополнительные упражнения для разнообразия

Чтобы тренировки были эффективнее, планку можно сочетать с другими видами активности:

Ходьба — улучшает выносливость и кровообращение.

Плавание — укрепляет мышцы без нагрузки на суставы.

Растяжка и йога — повышают гибкость.

Упражнения с гантелями — поддерживают тонус верхней части тела.

Комбинируя статические и динамические нагрузки, вы укрепите мышцы, улучшите настроение и снизите уровень стресса.

Популярные вопросы о планке после 50 лет

Можно ли делать планку каждый день?

Да, если нет болей или хронических заболеваний позвоночника. Главное — соблюдать технику.

Что делать, если сложно держать классическую планку?

Начните с коленей или выполняйте упражнение у стены. Постепенно увеличивайте сложность.

Помогает ли планка похудеть?

Да, но в комплексе с правильным питанием и кардионагрузками. Она укрепляет мышцы и ускоряет метаболизм.

Сколько времени нужно для результата?

Уже через 2-3 недели ежедневных занятий улучшится осанка и тонус мышц живота.

Можно ли делать планку при остеохондрозе?

При лёгких формах — можно, но только после консультации врача или физиотерапевта.