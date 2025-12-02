Простое движение, которое не даёт стареть мышцам: заменяет спортзал и помогает сохранить молодость

После 50 лет поддержание физической формы становится особенно важным. Правильно подобранные упражнения помогают сохранять силу, гибкость и уверенность в теле. И хотя существует множество способов оставаться активной, специалисты выделяют одно простое, но невероятно эффективное движение. Об этом рассказал врач-терапевт и автор книги "Секреты самых здоровых людей мира" Стивен Бауэрс в интервью изданию Prevention.
С возрастом мышцы теряют эластичность, снижается плотность костей и замедляется обмен веществ. Регулярные тренировки помогают замедлить эти процессы, улучшить координацию и сохранить здоровье сердца.
"Физическая подготовка делает повседневные задачи проще: вы легче поднимаете сумки, открываете банки и переносите тяжёлые предметы", — отметил доктор Бауэрс.
Упражнения на силу особенно важны для женщин в период менопаузы и после неё: они поддерживают баланс гормонов, защищают суставы и предотвращают падения.
По мнению врача, именно планка должна стать основой фитнес-рутины после 50 лет. Она не требует оборудования, тренирует всё тело и особенно укрепляет мышцы кора — глубокие мышцы живота и спины.
"Мышечные волокна в области пресса с возрастом теряют эластичность, что увеличивает нагрузку на позвоночник. Сильный корпус помогает сохранить равновесие и стабильность", — объяснил Бауэрс.
Планка укрепляет пресс, ягодицы, плечи и ноги, а также улучшает осанку и снижает риск болей в пояснице.
Лягте на коврик лицом вниз.
Поставьте предплечья на пол так, чтобы локти находились прямо под плечами, а руки были параллельны друг другу.
Упритесь носками ног в пол и поднимите корпус.
Напрягите ягодицы, бедра и пресс, тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.
Не запрокидывайте голову и не прогибайтесь в пояснице.
Смотрите немного вперёд, а не вниз.
Начните с 20 секунд удержания, постепенно увеличивая время по мере укрепления мышц. Главное — сохранять правильную форму и дышать спокойно.
"Держите планку столько, сколько сможете, не теряя осанку и дыхание. Лучше 30 секунд в идеальной технике, чем минута с ошибками", — подчеркнул Бауэрс.
Планка — одно из самых универсальных упражнений. Она задействует сразу несколько крупных мышечных групп: пресс, спину, плечи, ягодицы и ноги. Такая комплексная нагрузка улучшает стабильность позвоночника, ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать равновесие.
Кроме того, планка улучшает осанку и координацию движений, что особенно важно для женщин старше 50 лет. Сильные мышцы кора снижают риск падений и травм, а также облегчают повседневные задачи.
|Упражнение
|Что тренирует
|Особенности
|Планка
|Весь корпус, мышцы пресса и спины
|Универсальна, подходит для любого уровня подготовки
|Классические скручивания
|Поверхностные мышцы живота
|Менее эффективны, могут перегружать шею
|Пилатес-упражнения
|Глубокие мышцы кора и осанку
|Требуют контроля дыхания и гибкости
|Йога-асаны (например, поза планки)
|Баланс, силу и концентрацию
|Мягкое воздействие, подходит при болях в спине
Планка сочетает преимущества всех этих методов, но при этом не требует оборудования и подходит для занятий дома.
Плюсы:
укрепляет мышцы без ударной нагрузки;
улучшает осанку и баланс;
повышает плотность костей и устойчивость суставов;
занимает всего несколько минут в день.
Минусы:
требует внимательного контроля техники;
при проблемах с поясницей или плечами необходима консультация врача.
Разогрейтесь. Перед планкой сделайте лёгкую разминку: махи руками, вращение плечами, растяжку спины.
Следите за дыханием. Не задерживайте его — делайте ровные вдохи и выдохи.
Не опускайте бёдра. Корпус должен быть прямым, без провисания.
Постепенно усложняйте. Добавляйте время или попробуйте боковую планку для тренировки косых мышц.
Регулярность — ключ. Ежедневная практика по 1-2 минуты уже даёт видимый эффект.
"Планка не требует инвентаря, но даёт результат, сравнимый с полноценной тренировкой. Это идеальный вариант для поддержания силы после 50 лет", — добавил Бауэрс.
Чтобы тренировки были эффективнее, планку можно сочетать с другими видами активности:
Ходьба — улучшает выносливость и кровообращение.
Плавание — укрепляет мышцы без нагрузки на суставы.
Растяжка и йога — повышают гибкость.
Упражнения с гантелями — поддерживают тонус верхней части тела.
Комбинируя статические и динамические нагрузки, вы укрепите мышцы, улучшите настроение и снизите уровень стресса.
Да, если нет болей или хронических заболеваний позвоночника. Главное — соблюдать технику.
Начните с коленей или выполняйте упражнение у стены. Постепенно увеличивайте сложность.
Да, но в комплексе с правильным питанием и кардионагрузками. Она укрепляет мышцы и ускоряет метаболизм.
Уже через 2-3 недели ежедневных занятий улучшится осанка и тонус мышц живота.
При лёгких формах — можно, но только после консультации врача или физиотерапевта.
