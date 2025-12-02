Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игровые приставки помогают занять детей в путешествии — туристы
ЕЦБ нашел формальный повод не передавать активы РФ Украине — экономист Лежава
Спутник Sentinel-2 зафиксировал изменения кольцевых пород структуры Ришат
Городские еноты стали смелее и терпимее к человеку — fanpage
Умные зарядные блоки улучшили восстановление батарей зимой пишет PoweringAutos
В России снизился уровень подросткового кибербуллинга — депутат Бессараб
Аэрогриль делает рулетики из бекона более хрустящими по сравнению с духовкой
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"

Простое движение, которое не даёт стареть мышцам: заменяет спортзал и помогает сохранить молодость

Планка укрепила мышцы и снизила риск падений после 50 лет — Бауэрс
0:16
Спорт

После 50 лет поддержание физической формы становится особенно важным. Правильно подобранные упражнения помогают сохранять силу, гибкость и уверенность в теле. И хотя существует множество способов оставаться активной, специалисты выделяют одно простое, но невероятно эффективное движение. Об этом рассказал врач-терапевт и автор книги "Секреты самых здоровых людей мира" Стивен Бауэрс в интервью изданию Prevention.

Планка
Фото: commons.wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Планка

Почему физическая активность важна после 50

С возрастом мышцы теряют эластичность, снижается плотность костей и замедляется обмен веществ. Регулярные тренировки помогают замедлить эти процессы, улучшить координацию и сохранить здоровье сердца.

"Физическая подготовка делает повседневные задачи проще: вы легче поднимаете сумки, открываете банки и переносите тяжёлые предметы", — отметил доктор Бауэрс.

Упражнения на силу особенно важны для женщин в период менопаузы и после неё: они поддерживают баланс гормонов, защищают суставы и предотвращают падения.

Главное упражнение — планка

По мнению врача, именно планка должна стать основой фитнес-рутины после 50 лет. Она не требует оборудования, тренирует всё тело и особенно укрепляет мышцы кора — глубокие мышцы живота и спины.

"Мышечные волокна в области пресса с возрастом теряют эластичность, что увеличивает нагрузку на позвоночник. Сильный корпус помогает сохранить равновесие и стабильность", — объяснил Бауэрс.

Планка укрепляет пресс, ягодицы, плечи и ноги, а также улучшает осанку и снижает риск болей в пояснице.

Как правильно делать планку

  1. Лягте на коврик лицом вниз.

  2. Поставьте предплечья на пол так, чтобы локти находились прямо под плечами, а руки были параллельны друг другу.

  3. Упритесь носками ног в пол и поднимите корпус.

  4. Напрягите ягодицы, бедра и пресс, тело должно образовывать прямую линию от головы до пят.

  5. Не запрокидывайте голову и не прогибайтесь в пояснице.

  6. Смотрите немного вперёд, а не вниз.

Начните с 20 секунд удержания, постепенно увеличивая время по мере укрепления мышц. Главное — сохранять правильную форму и дышать спокойно.

"Держите планку столько, сколько сможете, не теряя осанку и дыхание. Лучше 30 секунд в идеальной технике, чем минута с ошибками", — подчеркнул Бауэрс.

Почему планка работает

Планка — одно из самых универсальных упражнений. Она задействует сразу несколько крупных мышечных групп: пресс, спину, плечи, ягодицы и ноги. Такая комплексная нагрузка улучшает стабильность позвоночника, ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать равновесие.

Кроме того, планка улучшает осанку и координацию движений, что особенно важно для женщин старше 50 лет. Сильные мышцы кора снижают риск падений и травм, а также облегчают повседневные задачи.

Сравнение: планка и другие упражнения на кор

Упражнение Что тренирует Особенности
Планка Весь корпус, мышцы пресса и спины Универсальна, подходит для любого уровня подготовки
Классические скручивания Поверхностные мышцы живота Менее эффективны, могут перегружать шею
Пилатес-упражнения Глубокие мышцы кора и осанку Требуют контроля дыхания и гибкости
Йога-асаны (например, поза планки) Баланс, силу и концентрацию Мягкое воздействие, подходит при болях в спине

Планка сочетает преимущества всех этих методов, но при этом не требует оборудования и подходит для занятий дома.

Плюсы и минусы планки

Плюсы:

  • укрепляет мышцы без ударной нагрузки;

  • улучшает осанку и баланс;

  • повышает плотность костей и устойчивость суставов;

  • занимает всего несколько минут в день.

Минусы:

  • требует внимательного контроля техники;

  • при проблемах с поясницей или плечами необходима консультация врача.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь. Перед планкой сделайте лёгкую разминку: махи руками, вращение плечами, растяжку спины.

  2. Следите за дыханием. Не задерживайте его — делайте ровные вдохи и выдохи.

  3. Не опускайте бёдра. Корпус должен быть прямым, без провисания.

  4. Постепенно усложняйте. Добавляйте время или попробуйте боковую планку для тренировки косых мышц.

  5. Регулярность — ключ. Ежедневная практика по 1-2 минуты уже даёт видимый эффект.

"Планка не требует инвентаря, но даёт результат, сравнимый с полноценной тренировкой. Это идеальный вариант для поддержания силы после 50 лет", — добавил Бауэрс.

Дополнительные упражнения для разнообразия

Чтобы тренировки были эффективнее, планку можно сочетать с другими видами активности:

  • Ходьба — улучшает выносливость и кровообращение.

  • Плавание — укрепляет мышцы без нагрузки на суставы.

  • Растяжка и йога — повышают гибкость.

  • Упражнения с гантелями — поддерживают тонус верхней части тела.

Комбинируя статические и динамические нагрузки, вы укрепите мышцы, улучшите настроение и снизите уровень стресса.

Популярные вопросы о планке после 50 лет

Можно ли делать планку каждый день?

Да, если нет болей или хронических заболеваний позвоночника. Главное — соблюдать технику.

Что делать, если сложно держать классическую планку?

Начните с коленей или выполняйте упражнение у стены. Постепенно увеличивайте сложность.

Помогает ли планка похудеть?

Да, но в комплексе с правильным питанием и кардионагрузками. Она укрепляет мышцы и ускоряет метаболизм.

Сколько времени нужно для результата?

Уже через 2-3 недели ежедневных занятий улучшится осанка и тонус мышц живота.

Можно ли делать планку при остеохондрозе?

При лёгких формах — можно, но только после консультации врача или физиотерапевта.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Последние материалы
Первая жена Джорджа Клуни обрела счастье с Джоном Слэттери
Тарантино задумал снять анимационный приквел к "Убить Билла"
Правильный уход за кожей головы снижает риск выпадения волос — The Telegraph
Отказ от бананов снижает уровень калия и магния в организме — диетологи
Россия готова к возможной агрессии со стороны Европы — депутат Колесник
Рубль усилился из-за падения импорта в текущем году — Андрей Костин
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Игорь Николаев заявил, что ему пришлось взыскать с Собчак 150 тысяч рублей
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет местные растения — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.