Боль уходит вместе с напряжением: простые движения, которые помогают при защемлении нерва в шее

Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today

Спорт

Боль, онемение и покалывание в шее могут быть признаками защемления нерва — состояния, которое мешает двигаться и снижает качество жизни. Однако лёгкие упражнения и правильные движения способны облегчить симптомы и ускорить восстановление. Об этом сообщает Medical News Today со ссылкой на экспертов по физиотерапии.

Фото: Designed by Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в шее у пожилой женщины

Что происходит при защемлении нерва

Нерв может быть сдавлен из-за возрастных изменений, артрита или износа позвоночных дисков. Симптомы включают боль, слабость и потерю чувствительности в шее, плечах или руках.

"Движение помогает уменьшить воспаление и восстановить нормальную работу нервных корешков. Главное — выполнять упражнения медленно и без усилий", — отмечается в материале Medical News Today.

Регулярная мягкая активность помогает расслабить мышцы шеи и плеч, восстановить подвижность и снизить риск повторного защемления.

1. Боковые наклоны головы

Это упражнение снижает напряжение в шее и спине, а также укрепляет мышцы шеи.

Встаньте прямо, сложите руки за головой. Сохраняя прямое положение головы, медленно наклоняйтесь влево и вправо. Не наклоняйтесь вперёд или назад. Повторите 10 раз в каждую сторону.

2. Ходьба

Длительное сидение, особенно со скрещёнными ногами, ухудшает кровообращение и повышает нагрузку на нервы. По данным NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), полезно вставать и делать короткие прогулки каждые 30 минут.

Следите за осанкой: уши должны быть на одной линии с плечами, а челюсть — расслабленной.

3. Круговые движения плечами

Помогают снять мышечное напряжение и уменьшить головные боли, вызванные зажатием нерва.

Медленно поднимайте и опускайте плечи в течение 30 секунд. Сделайте короткий перерыв. Затем вращайте плечами вперёд и вверх к ушам, потом назад и вниз. Повторите 30 секунд и смените направление.

4. Поза ребёнка (Child's Pose)

Эта асана из йоги мягко растягивает спину и шею, снижая давление на позвоночник.

Встаньте на колени, опуститесь на пятки. Потянитесь руками вперёд, опуская грудь к бёдрам. Лоб можно положить на коврик. Удерживайте позу 30 секунд, дыша спокойно.

5. Повороты корпуса

Улучшают подвижность позвоночника и снимают зажатость в верхней части спины.

Сядьте прямо на стул, стопы на полу. Положите правую руку на левое колено и повернитесь влево. Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в центр. Повторите на другую сторону.

6. Растяжка грудного отдела (Thoracic Extension)

Сядьте на стул с опорой на спинку. Сцепите руки за головой. Аккуратно прогнитесь назад, направляя грудь вверх. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и повторите.

Это упражнение укрепляет мышцы верхней спины и улучшает осанку.

7. Повороты головы

Помогают вернуть подвижность шейным позвонкам.

Сидя или стоя, медленно поверните голову вправо, будто хотите посмотреть через плечо. Задержитесь на 5 секунд. Вернитесь в центр и повернитесь влево. Повторите 10 раз.

"Плавные движения головы активируют мышцы шеи и улучшают приток крови к нервным окончаниям", — отмечают физиотерапевты.

8. Скользящее движение для срединного нерва (Median Slider)

Это упражнение помогает при онемении руки и боли, распространяющейся от шеи до ладони.

Сядьте прямо, поднимите руку перед лицом, ладонь обращена к себе. Медленно выпрямите руку в сторону, пальцы направлены вверх. Глаза следят за движением руки. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

9. Покачивания для срединного нерва (Median Rocking)

Встаньте прямо, сложите ладони перед собой в позе молитвы. Поднимите локти, опустите запястья — предплечья почти параллельны полу. Аккуратно перемещайте локти вправо и влево, не напрягая руки. Сделайте 10 повторов.

10. Скользящее упражнение с полотенцем для локтевого нерва

Это движение активизирует нерв, проходящий от шеи к руке.

Возьмите полотенце: одну часть держите рукой у головы, другую — за спиной. Потяните верхнюю руку вверх, затем нижнюю вниз. Продолжайте мягко двигать руками 30 секунд, не фиксируя положение.

Другие методы лечения

Лёгкие упражнения помогают большинству пациентов, но при сохранении боли стоит обратиться к врачу.

"Цель терапии — уменьшить воспаление, снять боль и предотвратить повторное повреждение", — отмечается в материале Medical News Today.

Врач может дополнительно порекомендовать:

ношение ортопедического воротника для фиксации шеи;

приём нестероидных противовоспалительных средств (например, ибупрофена);

массаж или криотерапию (лёд на болезненную область);

в редких случаях — хирургическое вмешательство.

Плюсы и минусы упражнений при защемлении нерва

Плюсы:

Устраняют скованность и восстанавливают подвижность.

Укрепляют мышцы шеи и плеч.

Улучшают осанку и кровообращение.

Могут выполняться дома без оборудования.

Минусы:

Нельзя выполнять при острой боли без консультации врача.

Некоторые движения могут усугубить состояние при неправильной технике.

Советы для безопасных занятий

Начинайте с мягких растяжек и лёгких движений. Избегайте рывков и сильных поворотов головы. Делайте упражнения в тёплом помещении, чтобы мышцы были расслаблены. Контролируйте дыхание — оно должно быть ровным. Прекращайте занятие при появлении боли или онемения.

Популярные вопросы о защемлении нерва в шее

Можно ли заниматься при боли?

Да, но только лёгкими упражнениями. Если боль усиливается, следует сделать перерыв.

Полезна ли растяжка?

Да, она уменьшает давление на нервы, но выполняется плавно и без усилия.

Какие движения опасны?

Резкие наклоны, повороты и упражнения с отягощением.

Можно ли заниматься йогой?

Да, при лёгких формах защемления. Поза ребёнка и растяжка плеч безопасны.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если боль или онемение сохраняются более 5-7 дней, либо появляются головокружения или слабость.