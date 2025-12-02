Боль уходит вместе с напряжением: простые движения, которые помогают при защемлении нерва в шее

Боль, онемение и покалывание в шее могут быть признаками защемления нерва — состояния, которое мешает двигаться и снижает качество жизни. Однако лёгкие упражнения и правильные движения способны облегчить симптомы и ускорить восстановление. Об этом сообщает Medical News Today со ссылкой на экспертов по физиотерапии.
Нерв может быть сдавлен из-за возрастных изменений, артрита или износа позвоночных дисков. Симптомы включают боль, слабость и потерю чувствительности в шее, плечах или руках.
"Движение помогает уменьшить воспаление и восстановить нормальную работу нервных корешков. Главное — выполнять упражнения медленно и без усилий", — отмечается в материале Medical News Today.
Регулярная мягкая активность помогает расслабить мышцы шеи и плеч, восстановить подвижность и снизить риск повторного защемления.
Это упражнение снижает напряжение в шее и спине, а также укрепляет мышцы шеи.
Встаньте прямо, сложите руки за головой.
Сохраняя прямое положение головы, медленно наклоняйтесь влево и вправо.
Не наклоняйтесь вперёд или назад.
Повторите 10 раз в каждую сторону.
Длительное сидение, особенно со скрещёнными ногами, ухудшает кровообращение и повышает нагрузку на нервы. По данным NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), полезно вставать и делать короткие прогулки каждые 30 минут.
Следите за осанкой: уши должны быть на одной линии с плечами, а челюсть — расслабленной.
Помогают снять мышечное напряжение и уменьшить головные боли, вызванные зажатием нерва.
Медленно поднимайте и опускайте плечи в течение 30 секунд.
Сделайте короткий перерыв.
Затем вращайте плечами вперёд и вверх к ушам, потом назад и вниз.
Повторите 30 секунд и смените направление.
Эта асана из йоги мягко растягивает спину и шею, снижая давление на позвоночник.
Встаньте на колени, опуститесь на пятки.
Потянитесь руками вперёд, опуская грудь к бёдрам.
Лоб можно положить на коврик.
Удерживайте позу 30 секунд, дыша спокойно.
Улучшают подвижность позвоночника и снимают зажатость в верхней части спины.
Сядьте прямо на стул, стопы на полу.
Положите правую руку на левое колено и повернитесь влево.
Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в центр.
Повторите на другую сторону.
Сядьте на стул с опорой на спинку.
Сцепите руки за головой.
Аккуратно прогнитесь назад, направляя грудь вверх.
Задержитесь в этом положении на несколько секунд и повторите.
Это упражнение укрепляет мышцы верхней спины и улучшает осанку.
Помогают вернуть подвижность шейным позвонкам.
Сидя или стоя, медленно поверните голову вправо, будто хотите посмотреть через плечо.
Задержитесь на 5 секунд.
Вернитесь в центр и повернитесь влево.
Повторите 10 раз.
"Плавные движения головы активируют мышцы шеи и улучшают приток крови к нервным окончаниям", — отмечают физиотерапевты.
Это упражнение помогает при онемении руки и боли, распространяющейся от шеи до ладони.
Сядьте прямо, поднимите руку перед лицом, ладонь обращена к себе.
Медленно выпрямите руку в сторону, пальцы направлены вверх.
Глаза следят за движением руки.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Встаньте прямо, сложите ладони перед собой в позе молитвы.
Поднимите локти, опустите запястья — предплечья почти параллельны полу.
Аккуратно перемещайте локти вправо и влево, не напрягая руки.
Сделайте 10 повторов.
Это движение активизирует нерв, проходящий от шеи к руке.
Возьмите полотенце: одну часть держите рукой у головы, другую — за спиной.
Потяните верхнюю руку вверх, затем нижнюю вниз.
Продолжайте мягко двигать руками 30 секунд, не фиксируя положение.
Лёгкие упражнения помогают большинству пациентов, но при сохранении боли стоит обратиться к врачу.
"Цель терапии — уменьшить воспаление, снять боль и предотвратить повторное повреждение", — отмечается в материале Medical News Today.
Врач может дополнительно порекомендовать:
ношение ортопедического воротника для фиксации шеи;
приём нестероидных противовоспалительных средств (например, ибупрофена);
массаж или криотерапию (лёд на болезненную область);
в редких случаях — хирургическое вмешательство.
Плюсы:
Устраняют скованность и восстанавливают подвижность.
Укрепляют мышцы шеи и плеч.
Улучшают осанку и кровообращение.
Могут выполняться дома без оборудования.
Минусы:
Нельзя выполнять при острой боли без консультации врача.
Некоторые движения могут усугубить состояние при неправильной технике.
Начинайте с мягких растяжек и лёгких движений.
Избегайте рывков и сильных поворотов головы.
Делайте упражнения в тёплом помещении, чтобы мышцы были расслаблены.
Контролируйте дыхание — оно должно быть ровным.
Прекращайте занятие при появлении боли или онемения.
Да, но только лёгкими упражнениями. Если боль усиливается, следует сделать перерыв.
Да, она уменьшает давление на нервы, но выполняется плавно и без усилия.
Резкие наклоны, повороты и упражнения с отягощением.
Да, при лёгких формах защемления. Поза ребёнка и растяжка плеч безопасны.
Если боль или онемение сохраняются более 5-7 дней, либо появляются головокружения или слабость.
