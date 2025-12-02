Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье-свитер названо главным трендом зимы 2025-2026 — Marianne
Шторм Эдди создал волны до 19,7 м высотой — Techno-Science.net
Прогрев металла временно скрыл негерметичность выхлопа сообщает Motor
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом

Боль уходит вместе с напряжением: простые движения, которые помогают при защемлении нерва в шее

Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today
0:49
Спорт

Боль, онемение и покалывание в шее могут быть признаками защемления нерва — состояния, которое мешает двигаться и снижает качество жизни. Однако лёгкие упражнения и правильные движения способны облегчить симптомы и ускорить восстановление. Об этом сообщает Medical News Today со ссылкой на экспертов по физиотерапии.

Боль в шее у пожилой женщины
Фото: Designed by Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в шее у пожилой женщины

Что происходит при защемлении нерва

Нерв может быть сдавлен из-за возрастных изменений, артрита или износа позвоночных дисков. Симптомы включают боль, слабость и потерю чувствительности в шее, плечах или руках.

"Движение помогает уменьшить воспаление и восстановить нормальную работу нервных корешков. Главное — выполнять упражнения медленно и без усилий", — отмечается в материале Medical News Today.

Регулярная мягкая активность помогает расслабить мышцы шеи и плеч, восстановить подвижность и снизить риск повторного защемления.

1. Боковые наклоны головы

Это упражнение снижает напряжение в шее и спине, а также укрепляет мышцы шеи.

  1. Встаньте прямо, сложите руки за головой.

  2. Сохраняя прямое положение головы, медленно наклоняйтесь влево и вправо.

  3. Не наклоняйтесь вперёд или назад.

  4. Повторите 10 раз в каждую сторону.

2. Ходьба

Длительное сидение, особенно со скрещёнными ногами, ухудшает кровообращение и повышает нагрузку на нервы. По данным NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), полезно вставать и делать короткие прогулки каждые 30 минут.

Следите за осанкой: уши должны быть на одной линии с плечами, а челюсть — расслабленной.

3. Круговые движения плечами

Помогают снять мышечное напряжение и уменьшить головные боли, вызванные зажатием нерва.

  1. Медленно поднимайте и опускайте плечи в течение 30 секунд.

  2. Сделайте короткий перерыв.

  3. Затем вращайте плечами вперёд и вверх к ушам, потом назад и вниз.

  4. Повторите 30 секунд и смените направление.

4. Поза ребёнка (Child's Pose)

Эта асана из йоги мягко растягивает спину и шею, снижая давление на позвоночник.

  1. Встаньте на колени, опуститесь на пятки.

  2. Потянитесь руками вперёд, опуская грудь к бёдрам.

  3. Лоб можно положить на коврик.

  4. Удерживайте позу 30 секунд, дыша спокойно.

5. Повороты корпуса

Улучшают подвижность позвоночника и снимают зажатость в верхней части спины.

  1. Сядьте прямо на стул, стопы на полу.

  2. Положите правую руку на левое колено и повернитесь влево.

  3. Удерживайте 5 секунд, затем вернитесь в центр.

  4. Повторите на другую сторону.

6. Растяжка грудного отдела (Thoracic Extension)

  1. Сядьте на стул с опорой на спинку.

  2. Сцепите руки за головой.

  3. Аккуратно прогнитесь назад, направляя грудь вверх.

  4. Задержитесь в этом положении на несколько секунд и повторите.

Это упражнение укрепляет мышцы верхней спины и улучшает осанку.

7. Повороты головы

Помогают вернуть подвижность шейным позвонкам.

  1. Сидя или стоя, медленно поверните голову вправо, будто хотите посмотреть через плечо.

  2. Задержитесь на 5 секунд.

  3. Вернитесь в центр и повернитесь влево.

  4. Повторите 10 раз.

"Плавные движения головы активируют мышцы шеи и улучшают приток крови к нервным окончаниям", — отмечают физиотерапевты.

8. Скользящее движение для срединного нерва (Median Slider)

Это упражнение помогает при онемении руки и боли, распространяющейся от шеи до ладони.

  1. Сядьте прямо, поднимите руку перед лицом, ладонь обращена к себе.

  2. Медленно выпрямите руку в сторону, пальцы направлены вверх.

  3. Глаза следят за движением руки.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

9. Покачивания для срединного нерва (Median Rocking)

  1. Встаньте прямо, сложите ладони перед собой в позе молитвы.

  2. Поднимите локти, опустите запястья — предплечья почти параллельны полу.

  3. Аккуратно перемещайте локти вправо и влево, не напрягая руки.

  4. Сделайте 10 повторов.

10. Скользящее упражнение с полотенцем для локтевого нерва

Это движение активизирует нерв, проходящий от шеи к руке.

  1. Возьмите полотенце: одну часть держите рукой у головы, другую — за спиной.

  2. Потяните верхнюю руку вверх, затем нижнюю вниз.

  3. Продолжайте мягко двигать руками 30 секунд, не фиксируя положение.

Другие методы лечения

Лёгкие упражнения помогают большинству пациентов, но при сохранении боли стоит обратиться к врачу.

"Цель терапии — уменьшить воспаление, снять боль и предотвратить повторное повреждение", — отмечается в материале Medical News Today.

Врач может дополнительно порекомендовать:

  • ношение ортопедического воротника для фиксации шеи;

  • приём нестероидных противовоспалительных средств (например, ибупрофена);

  • массаж или криотерапию (лёд на болезненную область);

  • в редких случаях — хирургическое вмешательство.

Плюсы и минусы упражнений при защемлении нерва

Плюсы:

  • Устраняют скованность и восстанавливают подвижность.

  • Укрепляют мышцы шеи и плеч.

  • Улучшают осанку и кровообращение.

  • Могут выполняться дома без оборудования.

Минусы:

  • Нельзя выполнять при острой боли без консультации врача.

  • Некоторые движения могут усугубить состояние при неправильной технике.

Советы для безопасных занятий

  1. Начинайте с мягких растяжек и лёгких движений.

  2. Избегайте рывков и сильных поворотов головы.

  3. Делайте упражнения в тёплом помещении, чтобы мышцы были расслаблены.

  4. Контролируйте дыхание — оно должно быть ровным.

  5. Прекращайте занятие при появлении боли или онемения.

Популярные вопросы о защемлении нерва в шее

Можно ли заниматься при боли?

Да, но только лёгкими упражнениями. Если боль усиливается, следует сделать перерыв.

Полезна ли растяжка?

Да, она уменьшает давление на нервы, но выполняется плавно и без усилия.

Какие движения опасны?

Резкие наклоны, повороты и упражнения с отягощением.

Можно ли заниматься йогой?

Да, при лёгких формах защемления. Поза ребёнка и растяжка плеч безопасны.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если боль или онемение сохраняются более 5-7 дней, либо появляются головокружения или слабость.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Тренировки с лакомствами помогут собаке не бояться фейерверков — эксперт Тодд
До 5 млн человек могут столкнуться с неполной занятостью — помощник депутата Мосягин
Жена Брюса Уиллиса объяснила решение о его переезде
Предварительное отваривание улучшило хруст картофеля при жарке — кулинары
Тяжёлые металлы из старых труб ухудшают рост комнатных растений
Кэмерон высказался против замены актёров искусственным интеллектом
Ужины на одной сковороде экономят время и уменьшают количество посуды — Simplyrecipes
Экс-девушку рэпера Гуфа приговорили к пяти годам лишения свободы
Европейские газовые компании активно извлекают газ из хранилищ — GIE
Мягкая растяжка уменьшает воспаление при боли в шее — Medical News Today
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.