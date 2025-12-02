Грыжа не приговор для спины: эти упражнения вернут подвижность и лёгкость

Щадящие упражнения снижают боль при грыже спины — эксперты MNT

Грыжа межпозвоночного диска — одно из самых распространённых заболеваний спины, которое вызывает боль, ограничивает подвижность и мешает привычной жизни. Однако в большинстве случаев справиться с дискомфортом можно без операции — достаточно правильно подобранных упражнений и регулярной физиотерапии. Об этом сообщает Medical News Today.

Почему важны мягкие упражнения

Грыжа может возникнуть в любом отделе позвоночника — от шеи до поясницы, но чаще всего страдает нижняя часть спины. Когда часть диска выходит за пределы позвоночного пространства, он начинает давить на нервы, вызывая боль, онемение или слабость в ногах и руках.

"Большинству пациентов не требуется хирургическое вмешательство. Основное лечение — это щадящая физическая активность и упражнения под контролем врача", — отмечается в публикации Medical News Today.

Регулярные мягкие растяжки и упражнения помогают снизить давление на нервные корешки, улучшить гибкость позвоночника и предотвратить повторное развитие грыжи.

Упражнения при боли в шее

Шейный отдел позвоночника часто страдает из-за неправильной осанки или длительной работы за компьютером. При грыже в этой зоне боль может отдавать в плечи и руки.

Растяжка шеи

Сядьте прямо на стул, расслабив плечи. Медленно наклоните подбородок к груди, затем отклоните голову назад, не запрокидывая слишком сильно. Плавно наклоните голову к левому плечу, затем к правому. Повторите несколько раз, двигаясь мягко, без рывков.

Эти простые движения помогают снять спазмы и улучшить подвижность шейных позвонков.

Упражнения для задней поверхности бедра (подколенные мышцы)

Когда грыжа находится в пояснице, мышцы задней поверхности бедра часто становятся жёсткими и "тянут" позвоночник, усиливая боль.

Растяжка сидя

Сядьте на стул, одну ногу оставьте согнутой, вторую вытяните вперёд, поставив пятку на пол. Выпрямите спину и аккуратно наклонитесь вперёд, пока не почувствуете лёгкое растяжение задней поверхности бедра. Удерживайте положение 5-10 секунд, затем смените ногу.

Растяжка с полотенцем

Лягте на спину, одну ногу вытяните, вторую поднимите вверх. Оберните стопу поднятой ноги полотенцем и аккуратно потяните ногу на себя. Задержитесь на 30-60 секунд и повторите на другую сторону.

"Мягкие растяжки помогают расслабить мышцы ног и снизить давление на поясничный отдел позвоночника", — объясняют специалисты Medical News Today.

Упражнения для нижней части спины

Главная цель — уменьшить напряжение и вернуть подвижность позвоночнику.

Растяжка спины (Back Flexion Stretch)

Лягте на спину, подтяните колени к груди. Одновременно приподнимите голову и направьте подбородок к груди, ощущая растяжение по всей спине. Удерживайте 15-30 секунд, затем расслабьтесь.

Подтягивание колена к груди

Лягте на спину, согните обе ноги. Руками возьмитесь за одно колено и аккуратно подтяните его к груди. Удерживайте 15-20 секунд, затем поменяйте ногу.

Растяжка грушевидной мышцы

Лягте на спину, согните колени. Одну ногу положите щиколоткой на колено другой. Руками мягко подтяните согнутую ногу к груди. Почувствуйте растяжение в ягодице, задержитесь на 15-30 секунд.

Эти упражнения укрепляют мышцы спины и снижают давление на поясничные позвонки.

Как упражнения помогают при грыже

После обострения врачи обычно рекомендуют несколько дней покоя, но не длительный постельный режим. Лёгкие движения активируют кровообращение, укрепляют мышцы и поддерживают гибкость позвоночника.

Регулярные упражнения:

снижают воспаление и напряжение;

укрепляют мышцы спины и брюшного пресса;

предотвращают повторное образование грыжи;

улучшают осанку и устойчивость позвоночника.

"Даже короткие занятия йогой, плавание или прогулки оказывают положительный эффект при грыже позвоночника", — отмечают специалисты.

Что следует избегать

Некоторые упражнения и виды активности могут усугубить состояние. Пациентам следует отказаться от:

прыжков, бега по жёсткой поверхности и боевых искусств;

резких наклонов и скручиваний;

подъёма тяжестей без поддержки спины.

Если во время упражнения появляется боль или онемение, необходимо сразу остановиться и проконсультироваться с врачом.

Плюсы и минусы физической активности при грыже

Преимущества:

Укрепляет мышцы и улучшает стабильность позвоночника.

Снимает боль и предотвращает рецидив.

Улучшает осанку и гибкость тела.

Недостатки:

Требует контроля врача или физиотерапевта.

При неправильной технике возможно усиление боли.

Эффект достигается только при регулярности.

Советы для безопасных тренировок

Начинайте с малого. Выполняйте упражнения медленно и без резких движений. Контролируйте осанку. Спина должна быть прямой, мышцы живота — напряжёнными. Регулярность важнее длительности. Лучше заниматься по 10 минут ежедневно, чем по часу раз в неделю. Следите за дыханием. Оно должно быть ровным и спокойным. Совмещайте с лёгкой активностью. Прогулки, плавание и растяжка усиливают эффект.

"Главное — двигаться, но без перегрузки. Слишком интенсивные упражнения могут навредить позвоночнику", — предупреждают врачи-реабилитологи.

Популярные вопросы о грыже позвоночного диска

Полезна ли ходьба при грыже позвоночника?

Да, если она не вызывает боли. Прогулки улучшают кровообращение и ускоряют восстановление.

Можно ли делать растяжку при грыже?

Можно, но под контролем специалиста. Слишком глубокие наклоны могут спровоцировать обострение.

Какие движения усиливают боль?

Боль часто вызывают неправильная осанка, резкие повороты, подъём тяжестей и длительное сидение.

Когда можно вернуться к обычным тренировкам?

После согласования с врачом — обычно через несколько недель постепенного восстановления.

Нужно ли посещать физиотерапевта?

Да, специалист подберёт индивидуальные упражнения и обучит безопасной технике.