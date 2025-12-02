Грыжа не приговор для спины: эти упражнения вернут подвижность и лёгкость

Грыжа межпозвоночного диска — одно из самых распространённых заболеваний спины, которое вызывает боль, ограничивает подвижность и мешает привычной жизни. Однако в большинстве случаев справиться с дискомфортом можно без операции — достаточно правильно подобранных упражнений и регулярной физиотерапии. Об этом сообщает Medical News Today.
Грыжа может возникнуть в любом отделе позвоночника — от шеи до поясницы, но чаще всего страдает нижняя часть спины. Когда часть диска выходит за пределы позвоночного пространства, он начинает давить на нервы, вызывая боль, онемение или слабость в ногах и руках.
"Большинству пациентов не требуется хирургическое вмешательство. Основное лечение — это щадящая физическая активность и упражнения под контролем врача", — отмечается в публикации Medical News Today.
Регулярные мягкие растяжки и упражнения помогают снизить давление на нервные корешки, улучшить гибкость позвоночника и предотвратить повторное развитие грыжи.
Шейный отдел позвоночника часто страдает из-за неправильной осанки или длительной работы за компьютером. При грыже в этой зоне боль может отдавать в плечи и руки.
Сядьте прямо на стул, расслабив плечи.
Медленно наклоните подбородок к груди, затем отклоните голову назад, не запрокидывая слишком сильно.
Плавно наклоните голову к левому плечу, затем к правому.
Повторите несколько раз, двигаясь мягко, без рывков.
Эти простые движения помогают снять спазмы и улучшить подвижность шейных позвонков.
Когда грыжа находится в пояснице, мышцы задней поверхности бедра часто становятся жёсткими и "тянут" позвоночник, усиливая боль.
Сядьте на стул, одну ногу оставьте согнутой, вторую вытяните вперёд, поставив пятку на пол.
Выпрямите спину и аккуратно наклонитесь вперёд, пока не почувствуете лёгкое растяжение задней поверхности бедра.
Удерживайте положение 5-10 секунд, затем смените ногу.
Лягте на спину, одну ногу вытяните, вторую поднимите вверх.
Оберните стопу поднятой ноги полотенцем и аккуратно потяните ногу на себя.
Задержитесь на 30-60 секунд и повторите на другую сторону.
"Мягкие растяжки помогают расслабить мышцы ног и снизить давление на поясничный отдел позвоночника", — объясняют специалисты Medical News Today.
Главная цель — уменьшить напряжение и вернуть подвижность позвоночнику.
Лягте на спину, подтяните колени к груди.
Одновременно приподнимите голову и направьте подбородок к груди, ощущая растяжение по всей спине.
Удерживайте 15-30 секунд, затем расслабьтесь.
Лягте на спину, согните обе ноги.
Руками возьмитесь за одно колено и аккуратно подтяните его к груди.
Удерживайте 15-20 секунд, затем поменяйте ногу.
Лягте на спину, согните колени.
Одну ногу положите щиколоткой на колено другой.
Руками мягко подтяните согнутую ногу к груди.
Почувствуйте растяжение в ягодице, задержитесь на 15-30 секунд.
Эти упражнения укрепляют мышцы спины и снижают давление на поясничные позвонки.
После обострения врачи обычно рекомендуют несколько дней покоя, но не длительный постельный режим. Лёгкие движения активируют кровообращение, укрепляют мышцы и поддерживают гибкость позвоночника.
Регулярные упражнения:
снижают воспаление и напряжение;
укрепляют мышцы спины и брюшного пресса;
предотвращают повторное образование грыжи;
улучшают осанку и устойчивость позвоночника.
"Даже короткие занятия йогой, плавание или прогулки оказывают положительный эффект при грыже позвоночника", — отмечают специалисты.
Некоторые упражнения и виды активности могут усугубить состояние. Пациентам следует отказаться от:
прыжков, бега по жёсткой поверхности и боевых искусств;
резких наклонов и скручиваний;
подъёма тяжестей без поддержки спины.
Если во время упражнения появляется боль или онемение, необходимо сразу остановиться и проконсультироваться с врачом.
Преимущества:
Укрепляет мышцы и улучшает стабильность позвоночника.
Снимает боль и предотвращает рецидив.
Улучшает осанку и гибкость тела.
Недостатки:
Требует контроля врача или физиотерапевта.
При неправильной технике возможно усиление боли.
Эффект достигается только при регулярности.
Начинайте с малого. Выполняйте упражнения медленно и без резких движений.
Контролируйте осанку. Спина должна быть прямой, мышцы живота — напряжёнными.
Регулярность важнее длительности. Лучше заниматься по 10 минут ежедневно, чем по часу раз в неделю.
Следите за дыханием. Оно должно быть ровным и спокойным.
Совмещайте с лёгкой активностью. Прогулки, плавание и растяжка усиливают эффект.
"Главное — двигаться, но без перегрузки. Слишком интенсивные упражнения могут навредить позвоночнику", — предупреждают врачи-реабилитологи.
Да, если она не вызывает боли. Прогулки улучшают кровообращение и ускоряют восстановление.
Можно, но под контролем специалиста. Слишком глубокие наклоны могут спровоцировать обострение.
Боль часто вызывают неправильная осанка, резкие повороты, подъём тяжестей и длительное сидение.
После согласования с врачом — обычно через несколько недель постепенного восстановления.
Да, специалист подберёт индивидуальные упражнения и обучит безопасной технике.
