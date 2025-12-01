Новая терапия без таблеток: физические тренировки помогли снизить побочные эффекты химиотерапии

Физическая активность защищает нервы во время химиотерапии — Штрекман

Учёные нашли способ снизить одно из самых неприятных последствий химиотерапии — повреждение нервов. Исследование показало, что регулярные тренировки могут снизить риск развития периферической нейропатии, вызванной противоопухолевыми препаратами, почти на 70%. Об этом сообщает JAMA Internal Medicine.

Когда лечение вредит нервам

Во время химиотерапии многие пациенты сталкиваются с побочным эффектом — периферической нейропатией. Это состояние вызывает онемение, боль, нарушение координации и даже может привести к остановке терапии.

Исследователи из Базельского университета и Немецкого спортивного университета в Кёльне изучили влияние физических упражнений на предотвращение нейропатии у пациентов, проходящих лечение препаратами оксалиплатин или викаалкалоиды.

"Тренировки, направленные на координацию и работу мышц, снижали риск повреждения нервов на 50-70%", — отметили авторы исследования под руководством доктора Фионы Штрекман.

В исследовании участвовали 158 человек, которых разделили на три группы. Первая выполняла сенсомоторные тренировки (SMT), вторая — вибрационные упражнения (WBV), а третья получала стандартное лечение без физической активности (TAU).

Как физкультура меняет исход терапии

За пять лет наблюдения учёные установили: пациенты, занимавшиеся по одной из тренировочных программ, реже сталкивались с нейропатией, чувствовали себя лучше и реже нуждались в изменении дозы препаратов.

"Физическая активность помогает организму адаптироваться к терапии и делает пациентов более устойчивыми", — говорится в отчёте исследователей.

Это особенно важно, ведь фармакологических методов лечения CIPN (химиотерапевтически индуцированной периферической нейропатии) пока не существует. При тяжёлых формах этого осложнения лечение часто приходится прерывать, что снижает эффективность терапии.

Почему физическая активность помогает

Доктор Диана Гаррет, физиотерапевт и директор программы физической терапии Женского института здоровья и благополучия при медицинском центре Providence Saint John's (Калифорния), объясняет:

"Это исследование подтверждает растущий интерес к роли упражнений в поддержании здоровья пациентов с онкологией. Регулярная активность снижает риск рецидивов и смертности, особенно при раке груди и кишечника".

Она добавила, что физические упражнения стимулируют работу сердечно-сосудистой системы и повышают активность иммунных клеток, особенно лимфоцитов и клеток-киллеров, что помогает организму лучше переносить лечение.

Сравнение методов тренировок при химиотерапии

Тип тренировки Описание Результат Сенсомоторные упражнения (SMT) Баланс, равновесие, мягкие движения для активации нервно-мышечной связи. Улучшение координации, снижение риска нейропатии. Вибрационные тренировки (WBV) Выполнение упражнений на виброплатформе, стимулирующей мышцы. Улучшение микроциркуляции и чувствительности нервов. Обычный уход (TAU) Без дополнительных нагрузок. Более высокий риск развития нейропатии и снижение качества жизни.

Мнение экспертов

Заместитель директора Онкологического центра Йельского университета доктор Мелинда Ирвин назвала результаты исследования "практически значимыми" и отметила, что такая форма профилактики может быть внедрена в клиническую практику.

"Нейропатия — частое токсическое осложнение химиотерапии, при этом лекарственных средств для её профилактики не существует. Новые данные показывают, что упражнения могут снизить риск развития этого состояния на 50-70%. Это серьёзный прорыв в поддержке пациентов во время лечения", — подчеркнула доктор Ирвин.

Плюсы и минусы метода

Физическая активность во время лечения — не универсальное средство, но она даёт ряд очевидных преимуществ.

Преимущества:

Улучшает переносимость химиотерапии.

Снижает риск повреждения нервов.

Повышает качество жизни и настроение.

Минимизирует риск изменения дозировки препаратов.

Недостатки:

Требует контроля со стороны врачей.

Подходит не всем пациентам — при тяжёлых формах болезни нагрузки нужно корректировать.

Эффект проявляется только при регулярных занятиях.

Как можно тренироваться во время терапии

По словам Гаррет, пациентам стоит стремиться к 30 минутам умеренной активности в день. Это могут быть прогулки, растяжка, лёгкие упражнения с собственным весом или йога.

"Главное — выбрать то, что доставляет удовольствие. Когда человеку приятно заниматься, он с большей вероятностью продолжит движение вперёд", — пояснила специалист.

Она также рекомендует программу EXCAP (Exercise for Cancer Patients) — простую домашнюю систему, включающую чередование аэробных и силовых упражнений с постепенным увеличением нагрузки.

"Механизм влияния физических упражнений на нервную систему до конца не ясен, но вероятно, он связан с улучшением кровотока и поддержанием мышечной силы", — добавила Гаррет.

Советы шаг за шагом

Проконсультируйтесь с врачом. Определите, какие нагрузки безопасны в вашем случае. Начните с лёгких движений. Даже короткая прогулка или растяжка уже полезны. Следите за самочувствием. Боль, головокружение или усталость — сигнал к отдыху. Комбинируйте нагрузки. Чередуйте аэробные и координационные упражнения. Держите режим. Регулярность важнее продолжительности.

Возможности применения в клиниках

Доктор Ирвин подчёркивает, что подобные программы можно внедрять в онкологических центрах без значительных затрат:

"Тренировки низкой интенсивности по 15-30 минут два раза в неделю — достаточно, чтобы снизить риск нейропатии. Это доступное и безопасное решение, которое можно адаптировать под домашние условия", — сказала она.

Учёные планируют расширить исследования, чтобы уточнить эффективность метода при разных типах рака и различных химиопрепаратах.

Популярные вопросы о физической активности во время химиотерапии

Можно ли заниматься спортом во время лечения?

Да, но только после консультации с онкологом. Лёгкая активность помогает укрепить мышцы и снизить побочные эффекты.

Какие упражнения безопасны?

Подойдут ходьба, йога, плавание и упражнения на баланс. Избегайте перегрузок и высокой интенсивности.

Когда начинать тренировки?

Лучше всего — параллельно с началом терапии, постепенно увеличивая длительность занятий.

Можно ли тренироваться дома?

Да, большинство упражнений выполняются без оборудования. Главное — соблюдать технику и не перенапрягаться.

Сколько нужно заниматься, чтобы был эффект?

Исследования показывают, что 2-3 занятия по 15-30 минут в неделю уже дают заметное снижение симптомов нейропатии.