Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России второй месяц подряд падают цены на аренду квартир — специалисты
Чистка ушей палочками приводит к микротравмам кожи и отиту
Маленькие ковры визуально уменьшают комнату — дизайнер Сара Партингтон
60% британцев сталкивались с пьяными пассажирами в самолёте — Институт алкоголя
58 процентов водителей фиксируют регулярные отвлечения за рулём DA Direkt
Зрелые семенные коробочки обеспечили максимальную всхожесть
Подземные тоннели Южной Америки служили укрытиями для детёнышей ленивцев
Прически выше ключиц создают объем и визуально омолаживают
Цвет желтка не указывает на свежесть продукта — эксперты

Микродозинг вместо спортзала: новая система тренировок вписывается даже в самый плотный день

Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
7:13
Спорт

Постоянная спешка, работа, семья, домашние заботы — кажется, что в сутках просто нет времени на спорт. Миллионы людей чувствуют то же самое: фитнес откладывается "на потом", а привычка к движению теряется. Но новое направление — микродозинг тренировок — может стать тем самым решением, которое впишется даже в самый плотный график. Об этом рассказал Дэвид Кастл в материале для Muscle Booster.

Молодая женщина выполняет приседания у стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина выполняет приседания у стены

Что такое микродозинг в фитнесе

Микродозинг — это формат занятий, при котором упражнения выполняются очень короткими сессиями — буквально по 3-5 минут. Вместо того чтобы выделять час на спортзал, вы используете "окна" в течение дня: пару минут между совещаниями, время, пока кипит чайник, или паузу во время приготовления ужина.

"Это движение в микропорциях — как небольшие шаги, которые со временем складываются в заметный результат", — отмечают эксперты Muscle Booster.

Главная идея заключается в том, чтобы вплести физическую активность в повседневную жизнь, не нарушая привычный ритм. Такие короткие подходы помогают улучшить выносливость, укрепить мышцы и постепенно повысить общий уровень энергии.

Что говорит наука

Недавнее исследование 2025 года показало, что даже пять минут активных движений в день способны заметно улучшить физическое и психическое самочувствие.

Учёные установили: короткие сессии, включающие всего 10 повторений четырёх простых упражнений, повышают силу и выносливость даже у тех, кто до этого не занимался спортом.

Эти упражнения можно выполнять прямо дома:

  1. Приседание к стулу. Встаньте перед стулом, опускайтесь, будто хотите сесть, но не касайтесь сиденья, затем поднимайтесь обратно.

  2. Наклон из положения сидя. Сядьте на прочный стул, слегка откиньтесь назад, напрягая пресс, и вернитесь в исходное положение.

  3. Отжимание от стены. Встаньте лицом к стене, поставьте руки на уровне плеч и плавно сгибайте локти, приближаясь к ней, затем выпрямитесь.

  4. Опускание пяток. Встаньте на край ступеньки, пятки свисают вниз. Медленно опускайте их ниже уровня ступени и возвращайтесь обратно.

Эти простые упражнения не требуют оборудования, и их можно выполнять где угодно.

Почему это работает

Главное преимущество микродозинга — отсутствие барьеров. Не нужно планировать поход в зал, тратить время на дорогу и переодевание. Вместо этого вы распределяете нагрузку на протяжении дня. Это снижает уровень стресса, улучшает концентрацию и помогает организму регулярно получать дозу движения.

Короткие тренировки ускоряют обмен веществ и активируют мышцы, которые "засыпают" из-за сидячего образа жизни. Постепенно растёт тонус, выравнивается осанка, а настроение становится стабильнее благодаря выработке эндорфинов.

Сравнение: микродозинг против традиционных тренировок

Показатель Микродозинг Классические тренировки
Продолжительность 3-5 минут несколько раз в день 45-60 минут 2-4 раза в неделю
Доступность Можно делать дома, на работе или на улице Требуется время и подготовка
Влияние Повышает активность, снижает усталость, улучшает метаболизм Развивает силу, гибкость и выносливость комплексно
Мотивация Легче начать, меньше риска "перегорания" Сложнее встроить в график
Результат Постепенное улучшение формы и самочувствия Более быстрый, но требует дисциплины

Микродозинг не заменяет полноценные тренировки, но отлично подходит как способ вернуться в форму или поддерживать активность, когда времени катастрофически не хватает.

Плюсы и минусы микродозированных тренировок

Показатель Плюсы Минусы
Практичность Удобно выполнять где угодно, без спортзала и оборудования. Не даёт быстрого результата при отсутствии регулярности.
Доступность Подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Не обеспечивает значительного прироста силы без усложнения упражнений.
Эффект Улучшает настроение, гибкость и общее самочувствие. Требует осознанности и системности, чтобы увидеть прогресс.

Пять советов, как начать микродозировать движение

Сертифицированный тренер Наташа Таварес из Muscle Booster поделилась практическими рекомендациями для начинающих.

  1. Начните с малого. Достаточно одной пяти­минутной сессии в неделю. Главное — регулярность, а не длительность.

  2. Привяжите к привычке. Делайте упражнения во время повседневных действий — например, отжимания от стены, пока кипит чайник.

  3. Используйте то, что есть. Стул, стена, ступенька — вот всё, что нужно.

  4. Идите в своём ритме. Никакой спешки: слушайте тело и увеличивайте нагрузку постепенно.

  5. Включайте в список дел. Отмечайте выполненные мини-сессии — так вы будете видеть прогресс и поддерживать мотивацию.

"Самое важное — сделать движение частью повседневности, а не чем-то, что требует отдельного времени", — подчеркнула Таварес.

Как сделать микродозинг эффективнее

Чтобы короткие тренировки приносили максимум пользы, соблюдайте простые правила:

  • Разделяйте активность на 3-5 коротких подходов в течение дня.

  • Делайте акцент на базовых движениях — приседания, отжимания, планка.

  • Следите за дыханием и осанкой.

  • Постепенно увеличивайте интенсивность, добавляя новые упражнения.

  • Не забывайте про полноценный отдых и растяжку.

Микродозинг идеально подходит для начинающих или тех, кто возвращается к физической активности после перерыва.

Популярные вопросы о микродозинге тренировок

Можно ли заменить обычный фитнес микродозингом?

Частично. Микродозинг помогает поддерживать тонус и энергию, но не заменяет полноценные тренировки с нагрузкой.

Подходит ли микродозинг пожилым людям?

Да. Он безопасен и позволяет мягко укреплять мышцы и суставы без перегрузки.

Сколько нужно заниматься, чтобы увидеть эффект?

Первые результаты обычно заметны через 3-4 недели регулярных коротких сессий. Улучшается выносливость и снижается усталость.

Можно ли микродозинг сочетать с обычным спортом?

Да, и это лучший вариант: короткие сессии помогут поддерживать активность между полноценными тренировками.

Что делать, если не хватает мотивации?

Начните с одной привычки — например, пяти минут утреннего движения. Маленькие победы формируют устойчивую систему.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Экономика и бизнес
Правительство выделило 16,7 млрд рублей на создание спутников связи — портал актов
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
В России второй месяц подряд падают цены на аренду квартир — специалисты
Чистка ушей палочками приводит к микротравмам кожи и отиту
Маленькие ковры визуально уменьшают комнату — дизайнер Сара Партингтон
60% британцев сталкивались с пьяными пассажирами в самолёте — Институт алкоголя
58 процентов водителей фиксируют регулярные отвлечения за рулём DA Direkt
Зрелые семенные коробочки обеспечили максимальную всхожесть
Подземные тоннели Южной Америки служили укрытиями для детёнышей ленивцев
Пять минут движений в день укрепляют мышцы и сердце — Muscle Booster
Прически выше ключиц создают объем и визуально омолаживают
Цвет желтка не указывает на свежесть продукта — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.