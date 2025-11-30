Поддержка стула меняет механику движений: безопасные упражнения укрепляют тело после 50 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:41
Спорт

Плоский живот и крепкий корпус достижимы даже без сложных тренировок на полу. После 50 лет многим людям становится тяжело выполнять привычные упражнения из-за проблем с суставами, сниженной подвижности или перенесённых операций. Однако простая мебель способна стать вашим фитнес-инвентарём. О том, как с помощью стула укрепить мышцы кора и уменьшить объём в талии, рассказывает тренер и специалист по оздоровительным практикам TJ Пирс (Pierce Family Wellness). Об этом сообщает Eat This, Not That.

Гормональный живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гормональный живот

Почему жир на животе труднее убрать после 50 лет

С возрастом организм начинает работать медленнее: снижается скорость обмена веществ и выработка гормонов, отвечающих за набор мышечной массы и сжигание жира. В результате даже при привычном рационе вес растёт, а в области талии появляется так называемый "пояс безопасности" из подкожного жира.

Многие пытаются бороться с этим классическими упражнениями на пресс, но спускаться на пол и вставать после тренировки становится всё труднее. Поэтому методика тренировок на стуле становится отличной альтернативой. Она позволяет безопасно активировать мышцы живота и улучшать осанку без лишней нагрузки на суставы и позвоночник.

Почему упражнения со стулом эффективны

"Почти у каждого дома есть стул — он устойчивый, надёжный и доступный. С ним можно выполнять десятки упражнений, не опасаясь потери равновесия", — отмечает тренер TJ Пирс.

Такие занятия имеют несколько преимуществ:

  1. Не требуют специального оборудования.

  2. Подходят для любого уровня подготовки.

  3. Помогают улучшить кровообращение и координацию.

  4. Вовлекают мышцы кора и ног, улучшая стабильность и осанку.

Главное условие — использовать устойчивый стул без колёс и подлокотников, чтобы избежать травм.

Упражнение 1. Подъём ног к сиденью

Это простое, но эффективное движение разогревает тело, повышает частоту сердечных сокращений и активирует мышцы пресса. Оно имитирует естественное движение при ходьбе, улучшая баланс и подвижность тазобедренных суставов.

Как выполнять:

  1. Встаньте перед стулом.

  2. Поднимайте ноги поочерёдно, касаясь носком сиденья.

  3. Держите корпус прямым и добавьте движение руками в такт шагам.

  4. Если сложно поднять ногу до сиденья, касайтесь передней части стула.

Продолжительность — от 1 до 5 минут непрерывного движения.

Ошибки, которых стоит избегать:

  • Не используйте шаткий стул.

  • Не торопитесь — сначала отработайте технику.

  • Не прекращайте упражнение до лёгкого учащения пульса.

Упражнение 2. Приседания на одной ноге

Одно из лучших упражнений для укрепления ягодиц и ног, которое одновременно развивает равновесие. Каждая нога работает отдельно, поэтому более сильная сторона не компенсирует слабую.

Как выполнять:

  1. Сядьте на край стула, поставив стопы на пол.

  2. Поднимите одну ногу, не касаясь пола.

  3. Перенесите вес тела вперёд и встаньте, удерживая баланс.

  4. Выполните 10-12 повторений на одну ногу, затем поменяйте сторону.

  5. Если движение даётся трудно, держитесь руками за стол или стену.

Ошибки:

  • Не садитесь на слишком низкий стул.

  • Не выполняйте упражнение, если чувствуете боль в коленях или тазобедренных суставах.

Упражнение 3. Боковая планка на стуле

Это упражнение направлено на укрепление косых мышц живота, которые формируют талию и поддерживают позвоночник. Дополнительно работает плечевой пояс и пресс.

Как выполнять:

  1. Поставьте предплечье на сиденье стула.

  2. Выпрямите ноги, выстроив тело в одну линию.

  3. Для начинающих — держите нижнюю ногу согнутой.

  4. Для продвинутых — распрямите обе ноги и удерживайте 60 секунд.

  5. Усложнить можно поднятием верхней руки или ноги.

Сделайте до трёх подходов на каждую сторону.

Ошибки:

  • Не позволяйте тазу провисать — тянитесь вверх.

  • Не вращайте корпус — держите бёдра параллельно.

  • При дискомфорте в плече можно опираться на ладонь.

Упражнение 4. Берпи со стулом

Классическое упражнение в адаптированном виде — энергично разгоняет пульс, сжигает калории и укрепляет всё тело.

Как выполнять:

  1. Встаньте перед стулом, положив ладони на сиденье.

  2. Прыжком отведите ноги назад, заняв положение планки.

  3. Верните ноги под себя и выпрямитесь, поднимая руки вверх.

  4. Повторяйте в течение 1-4 минут.

Ошибки:

  • Не забывайте полностью выпрямляться после каждого цикла.

  • Не прогибайтесь в пояснице — держите живот в тонусе.

Плюсы и минусы упражнений со стулом

Преимущества:

  • Не требуют коврика или спортивного инвентаря.

  • Подходят людям любого возраста и уровня подготовки.

  • Улучшают выносливость и координацию движений.

  • Активно укрепляют мышцы кора.

Недостатки:

Не обеспечивают такую высокую нагрузку, как силовые тренировки.

Требуют устойчивой поверхности и внимательности, чтобы избежать падений.

Советы шаг за шагом: как построить тренировку

  1. Разогрейтесь лёгкой ходьбой или махами рук (2-3 минуты).

  2. Выполните все четыре упражнения по кругу без длительных пауз.

  3. Отдых между кругами — 1 минута.

  4. Новичкам достаточно 5-10 минут, продвинутым — до 30 минут.

  5. Завершите тренировку растяжкой для спины, бедер и плеч.

Регулярные занятия позволяют добиться заметных улучшений уже через несколько недель:

  • 1-4 неделя: повышается выносливость и координация.

  • 4-8 неделя: укрепляются мышцы и связки.

  • 9-12 неделя: живот становится более плоским, улучшается осанка и походка.

Популярные вопросы об упражнениях со стулом

Можно ли делать упражнения каждый день?
Да, если вы чувствуете себя хорошо. Тренировки можно проводить ежедневно, чередуя нагрузку.

Помогут ли упражнения со стулом убрать жир с живота?
Да, при регулярном выполнении и сбалансированном питании они помогают сократить объём талии.

Что делать, если болят суставы?
Уменьшите амплитуду движений и используйте мягкий коврик под стул. При сильном дискомфорте проконсультируйтесь с врачом.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
