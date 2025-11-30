Переедание ради эксперимента раскачивает сердце: ускоренный набор веса запускает риск фатального сбоя

История 30-летнего блогера и тренера Дмитрия Нуянзина, умершего от остановки сердца после эксперимента с экстремальным набором массы, вызвала широкий общественный резонанс. Мужчина за месяц довёл вес до 105 кг, питаясь фастфудом, чтобы затем продемонстрировать обратный процесс — резкое похудение. Однако подобные эксперименты опасны для здоровья и могут привести к необратимым последствиям. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.
Резкие изменения массы тела — как в сторону увеличения, так и снижения — создают колоссальную нагрузку на все системы организма. Особенно опасно сочетание неправильного питания, переедания и интенсивных тренировок.
"Фастфуд — это продукт с высоким содержанием трансжиров, соли, сахара и низкой питательной ценностью. Он не может служить базой для здорового и безопасного набора массы", — объяснила фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.
По словам эксперта, избыток фастфуда ведёт к накоплению жировой массы, росту уровня "плохого" холестерина и нарушению обмена веществ. Такое питание усиливает воспалительные процессы и способствует образованию тромбов, что напрямую влияет на работу сердца.
Организм при активных физических нагрузках нуждается в сбалансированном поступлении белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. При питании на фастфуде этого достичь невозможно, и тело оказывается в состоянии дефицита необходимых элементов.
Сердце первым страдает от экстремальных экспериментов с весом. Оно вынуждено адаптироваться к увеличенному объёму крови и нагрузке при наборе массы, а затем — к стрессу от дефицита энергии во время резкого похудения.
"Сердце — главный мотор тела. При резких изменениях веса и интенсивных тренировках оно может не выдержать. Такое питание только усиливает риски для сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула эксперт.
При подобных нагрузках развивается аритмия, повышается артериальное давление и может произойти остановка сердца, особенно если в организме уже есть скрытые проблемы.
В медицине этот эффект известен как weight cycling - повторяющиеся циклы набора и потери веса. Исследования показывают, что такие "весовые качели" более вредны, чем постоянный избыток массы.
Резкие изменения провоцируют гормональный сбой, нарушают чувствительность клеток к инсулину и повышают риск метаболического синдрома. При этом мышцы теряются быстрее, чем жир, что замедляет обмен веществ и делает последующее похудение ещё труднее.
Кроме того, циклические изменения веса вызывают хронический стресс: организм постоянно адаптируется к новым условиям и теряет способность поддерживать стабильное состояние.
Внешний эффект может быть заметен в короткий срок.
Повышается мотивация в первые дни программы.
Потеря мышечной массы и обезвоживание.
Повышенный риск сбоев в работе сердца, печени и почек.
Нарушение обмена веществ и психоэмоциональное истощение.
Высокая вероятность возврата веса с избытком (эффект "йо-йо").
Таким образом, краткосрочные результаты не оправдывают вреда для здоровья.
"Нельзя быстро набрать вес или снизить его экстремальными методами, опираясь на нездоровые продукты. Настоящий здоровый подход требует рационального питания, постепенности и контроля показателей здоровья", — подытожила фитнес-тренер Ольга Яблокова.
Основное правило — избегать крайностей. Любые изменения массы тела должны происходить постепенно и под контролем специалиста.
Определите цель. Хотите набрать мышечную массу или снизить процент жира — от этого зависит стратегия.
Составьте рацион. Основа — цельные продукты: овощи, фрукты, цельнозерновые, белок из рыбы, птицы и яиц, растительные масла.
Добавляйте калории постепенно. При наборе массы — не более +300-500 ккал в день, при похудении — дефицит не более 10-15% от суточной нормы.
Контролируйте динамику. Оптимальная скорость изменений — 0,5-1 кг в неделю.
Следите за показателями здоровья. При любых изменениях веса сдавайте анализы на уровень глюкозы, холестерина и ферментов печени.
Сохраняйте баланс тренировок. Чередуйте силовые упражнения с кардио и растяжкой.
|Критерий
|Безопасный подход
|Экстремальный подход
|Питание
|Сбалансированное, с дефицитом 10-15% калорий
|Жёсткие ограничения или фастфуд
|Скорость снижения веса
|0,5-1 кг в неделю
|3-5 кг в неделю
|Влияние на мышцы
|Сохранение или рост
|Потеря
|Эффект на сердце
|Умеренная нагрузка
|Резкий стресс
|Итог
|Устойчивый результат
|Риск сбоев и возврата веса
Можно, но физическая активность ускоряет обмен веществ и помогает сохранить мышцы.
Резкое ограничение калорий замедляет метаболизм. После возвращения к обычному питанию организм стремится восполнить запас.
Не чаще одного раза в неделю и только при стабильном рационе.
