Переедание ради эксперимента раскачивает сердце: ускоренный набор веса запускает риск фатального сбоя

6:22
Спорт

История 30-летнего блогера и тренера Дмитрия Нуянзина, умершего от остановки сердца после эксперимента с экстремальным набором массы, вызвала широкий общественный резонанс. Мужчина за месяц довёл вес до 105 кг, питаясь фастфудом, чтобы затем продемонстрировать обратный процесс — резкое похудение. Однако подобные эксперименты опасны для здоровья и могут привести к необратимым последствиям. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.

Мышцы с повязками
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мышцы с повязками

Почему экстремальные эксперименты с весом смертельно опасны

Резкие изменения массы тела — как в сторону увеличения, так и снижения — создают колоссальную нагрузку на все системы организма. Особенно опасно сочетание неправильного питания, переедания и интенсивных тренировок.

"Фастфуд — это продукт с высоким содержанием трансжиров, соли, сахара и низкой питательной ценностью. Он не может служить базой для здорового и безопасного набора массы", — объяснила фитнес-тренер и нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, избыток фастфуда ведёт к накоплению жировой массы, росту уровня "плохого" холестерина и нарушению обмена веществ. Такое питание усиливает воспалительные процессы и способствует образованию тромбов, что напрямую влияет на работу сердца.

Организм при активных физических нагрузках нуждается в сбалансированном поступлении белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. При питании на фастфуде этого достичь невозможно, и тело оказывается в состоянии дефицита необходимых элементов.

Как реагирует сердце на резкие колебания массы

Сердце первым страдает от экстремальных экспериментов с весом. Оно вынуждено адаптироваться к увеличенному объёму крови и нагрузке при наборе массы, а затем — к стрессу от дефицита энергии во время резкого похудения.

"Сердце — главный мотор тела. При резких изменениях веса и интенсивных тренировках оно может не выдержать. Такое питание только усиливает риски для сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула эксперт.

При подобных нагрузках развивается аритмия, повышается артериальное давление и может произойти остановка сердца, особенно если в организме уже есть скрытые проблемы.

Циклические колебания веса: чем они опасны

В медицине этот эффект известен как weight cycling - повторяющиеся циклы набора и потери веса. Исследования показывают, что такие "весовые качели" более вредны, чем постоянный избыток массы.

Резкие изменения провоцируют гормональный сбой, нарушают чувствительность клеток к инсулину и повышают риск метаболического синдрома. При этом мышцы теряются быстрее, чем жир, что замедляет обмен веществ и делает последующее похудение ещё труднее.

Кроме того, циклические изменения веса вызывают хронический стресс: организм постоянно адаптируется к новым условиям и теряет способность поддерживать стабильное состояние.

Плюсы и минусы быстрых трансформаций

Плюсы

  • Внешний эффект может быть заметен в короткий срок.

  • Повышается мотивация в первые дни программы.

Минусы

  • Потеря мышечной массы и обезвоживание.

  • Повышенный риск сбоев в работе сердца, печени и почек.

  • Нарушение обмена веществ и психоэмоциональное истощение.

  • Высокая вероятность возврата веса с избытком (эффект "йо-йо").

Таким образом, краткосрочные результаты не оправдывают вреда для здоровья.

Как безопасно набирать и снижать вес

"Нельзя быстро набрать вес или снизить его экстремальными методами, опираясь на нездоровые продукты. Настоящий здоровый подход требует рационального питания, постепенности и контроля показателей здоровья", — подытожила фитнес-тренер Ольга Яблокова.

Основное правило — избегать крайностей. Любые изменения массы тела должны происходить постепенно и под контролем специалиста.

Советы шаг за шагом: безопасная трансформация тела

  1. Определите цель. Хотите набрать мышечную массу или снизить процент жира — от этого зависит стратегия.

  2. Составьте рацион. Основа — цельные продукты: овощи, фрукты, цельнозерновые, белок из рыбы, птицы и яиц, растительные масла.

  3. Добавляйте калории постепенно. При наборе массы — не более +300-500 ккал в день, при похудении — дефицит не более 10-15% от суточной нормы.

  4. Контролируйте динамику. Оптимальная скорость изменений — 0,5-1 кг в неделю.

  5. Следите за показателями здоровья. При любых изменениях веса сдавайте анализы на уровень глюкозы, холестерина и ферментов печени.

  6. Сохраняйте баланс тренировок. Чередуйте силовые упражнения с кардио и растяжкой.

Сравнение: безопасное похудение и экстремальные методы

Критерий Безопасный подход Экстремальный подход
Питание Сбалансированное, с дефицитом 10-15% калорий Жёсткие ограничения или фастфуд
Скорость снижения веса 0,5-1 кг в неделю 3-5 кг в неделю
Влияние на мышцы Сохранение или рост Потеря
Эффект на сердце Умеренная нагрузка Резкий стресс
Итог Устойчивый результат Риск сбоев и возврата веса

Популярные вопросы о безопасном снижении и наборе веса

Можно ли худеть без спорта?

Можно, но физическая активность ускоряет обмен веществ и помогает сохранить мышцы.

Почему вес возвращается после диеты?

Резкое ограничение калорий замедляет метаболизм. После возвращения к обычному питанию организм стремится восполнить запас.

Как часто можно устраивать "читмилы"?

Не чаще одного раза в неделю и только при стабильном рационе.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
