Босые тренировки играют с телом в опасную шутку: ударные нагрузки превращаются в скрытую угрозу суставам

Тренировки босиком усиливают ударную нагрузку на суставы — Рашид Саидов

Многие считают, что занятия без обуви полезны для стоп и помогают укрепить мышцы ног. Однако врачи предупреждают: тренировки босиком могут не только не принести пользы, но и привести к серьёзным проблемам с суставами и позвоночником. Почему это происходит и какие упражнения требуют обуви, рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов OPTEKA Рашид Саидов.

Как стопы защищают суставы и позвоночник

Во время движения именно стопы принимают на себя основную ударную нагрузку, защищая суставы и позвоночник от перегрузок. Их арочная структура выполняет функцию естественного амортизатора: распределяет вес тела и смягчает удары при ходьбе или беге.

"Стопы — главный элемент амортизации в теле человека. Когда они не получают достаточной поддержки, нагрузка перераспределяется на суставы и позвоночник, что со временем приводит к износу", — поясняет травматолог-ортопед Рашид Саидов.

В древности люди часто ходили босиком по земле, песку и траве — неровной, мягкой поверхности, которая способствовала естественной тренировке стоп. Сегодняшний человек живёт в условиях твёрдого асфальта и гладких полов, и наши ноги уже не приспособлены к таким нагрузкам без обуви.

Почему тренировки без обуви могут быть опасны

Современный образ жизни привёл к тому, что мышцы и связки стоп ослабли. Мы передвигаемся меньше, часто сидим, а поверхность, по которой ходим, не стимулирует естественную работу сводов стопы. В таких условиях занятия спортом без обуви могут усугубить существующие проблемы.

Хождение босиком по ламинату, плитке или керамограниту создаёт сильные ударные волны, которые передаются вверх по ногам. Это вызывает микротравмы суставов и позвоночника, ускоряя износ хрящей. Особенно вредно это при уже существующих патологиях — артрозе, сколиозе или плоскостопии.

Плоскостопие — одно из самых распространённых ортопедических заболеваний, которое часто остаётся незамеченным. Люди воспринимают усталость в ногах и лёгкие боли как естественное состояние, хотя это первые сигналы нарушения амортизации.

"Плоскостопие нарушает естественную функцию стоп, из-за чего ударные нагрузки напрямую передаются суставам. Это повышает риск артрита, артроза и плантарного фасциита", — отмечает специалист.

Какие упражнения нельзя выполнять босиком

Рашид Саидов подчёркивает, что не все виды физической активности одинаково безопасны без обуви.

Прыжки, выпады, бег и степ-аэробика — создают мощные ударные нагрузки на стопы и пятки. Без обуви возрастает риск воспаления подошвенной фасции и микротравм суставов.

Тренировки с весом — например, приседания или выпады с гантелями — требуют дополнительной устойчивости, которую обеспечивает правильная спортивная обувь.

Активные кардио-нагрузки — на твердом покрытии без кроссовок могут вызвать боли в коленях и пояснице.

Исключение составляют виды активности с мягким воздействием: пилатес, растяжка, йога. Но даже в этих случаях нужно убедиться, что поверхность не скользкая и не слишком твёрдая.

"Упражнения, которые подразумевают ударные нагрузки на стопы, стоит выполнять в обуви. Это защитит суставы от микротравм и поможет сохранить здоровье опорно-двигательной системы", — подчёркивает Саидов.

Плюсы и минусы тренировок босиком

Плюсы

Укрепляют мышцы стоп и улучшают баланс.

Повышают чувствительность стоп и координацию движений.

Подходят для упражнений на мягких покрытиях (песок, трава, коврик).

Минусы

Повышают риск травм и воспалений при ударных нагрузках.

Без обуви стопы не защищены от микротравм и деформации.

При скрытом плоскостопии усиливают нагрузку на позвоночник.

Таким образом, тренировки без обуви уместны только при отсутствии ортопедических проблем и исключительно на мягком основании.

Как выбрать правильную обувь для тренировок

Обувь должна не просто быть удобной — она должна амортизировать и фиксировать стопу.

Подошва. Средней жёсткости, с хорошей гибкостью в передней части. Пятка. Должна быть стабилизирована, чтобы избежать вывиха. Стелька. Желательно ортопедическая, с поддержкой свода стопы. Размер. Обувь не должна сжимать ногу, но и не быть слишком свободной.

Современные бренды выпускают специальные модели для тренировок — с вентиляцией, демпфирующими вставками и поддержкой голеностопа.

"Для фитнеса и домашних занятий существуют специальные кроссовки и стельки, которые помогают защитить суставы от перегрузки. Пренебрегать ими не стоит", — советует врач.

Советы шаг за шагом: как тренироваться безопасно

Перед тренировкой обязательно выполняйте разминку — это улучшает кровообращение и снижает риск травм. Используйте подходящую обувь с хорошей фиксацией стопы. Регулярно проверяйте состояние своих кроссовок — изношенная подошва теряет амортизирующие свойства. Не выполняйте интенсивные упражнения босиком, если чувствуете дискомфорт в стопах. Раз в год посещайте ортопеда для профилактического осмотра.

Популярные вопросы о тренировках босиком

Можно ли заниматься йогой без обуви?

Да, но только на мягком нескользком коврике. Йога не предполагает ударных нагрузок, поэтому босые стопы безопасны.

Можно ли бегать без обуви по песку?

На мягком песке — допустимо, это развивает мышцы стоп. Но бег по асфальту или твёрдому полу босиком категорически не рекомендуется.

Нужны ли ортопедические стельки для спорта?

Да, особенно если у вас есть плоскостопие или боли в пятках. Стельки снижают ударную нагрузку и помогают правильно распределять вес тела.