Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пелевина сложно экранизировать из-за его специфичности
Регулярные тренировки стабилизируют вес перед праздниками — тренер Яблокова
Volkswagen смещает акцент на Китай в производстве электромобилей — Financial Times
Простой ускорил деградацию аккумуляторов в машинах
Бег при пульсе в заданном диапазоне усиливает оздоровительный эффект — кардиологи
Белые носки темнеют из-за твёрдой воды и стойких загрязнений — primainspirace
Разработчики испытали биопринтер на минипигах – rg.ru
Маскировка под объекты работает лучше слияния с фоном — Royal Society B
Отсутствие антител у людей делает пандемию птичьего гриппа опасной — Reuters

Четыре стены не гасят движение: как самоизоляция усиливает борьбу за мотивацию к онлайн-тренировкам

Внешняя среда влияет на появление мотивации к тренировкам
5:39
Спорт

Оказавшись в четырёх стенах, легко потерять привычный ритм жизни и забыть о спорте. Самоизоляция не только ограничивает движение, но и снижает мотивацию заниматься даже самыми простыми упражнениями. Как не бросить онлайн-тренировки и найти стимул для движения — рассказывает Alexfitness.

Йога
Фото: unsplash.com by Kira Severinova is licensed under Free to use under the Unsplash License
Йога

Мотивация: как она работает и почему так важна для онлайн-тренировок

Мотивация — ключевой фактор, который определяет, будете ли вы тренироваться дома или предпочтёте отложить спорт "до лучших времён". Психологи выделяют две основные разновидности мотивации: внешнюю и внутреннюю.

Внешняя мотивация связана с окружающей средой, мнением друзей, поддержкой семьи, а также примерами из интернета или социальных сетей. Если вас окружает атмосфера, способствующая занятиям спортом, заниматься гораздо проще. Внутренняя мотивация — это осознанное желание что-то изменить, понимание целей и сроков их достижения. Внутренняя и внешняя мотивации взаимосвязаны. Для её появления нужно работать по всем фронтам.

Именно совмещение внутреннего желания и внешней поддержки позволяет выработать устойчивую привычку заниматься спортом даже в домашних условиях.

7 способов найти мотивацию для онлайн-тренировок

  1. Фиксируйте начальные и промежуточные результаты.
    Измерьте объёмы, вес, рост и рассчитайте индекс массы тела (ИМТ). Записывайте изменения каждую неделю. Даже небольшие достижения поднимают настроение и формируют привычку к спорту.
  2. Общайтесь с единомышленниками.
    Даже в условиях самоизоляции можно найти друзей по интересам в онлайн-сообществах или спортивных чатах. Совместные обсуждения и обмен успехами поддерживают настрой и дают новые идеи для тренировок.
  3. Тренируйтесь в одном и том же месте и в одно и то же время.
    Создайте себе спортивный "уголок" и выберите подходящий час для занятий. Регулярность и стабильность превращают тренировки в привычку — со временем заниматься станет проще, даже если вдруг пропадёт энтузиазм.
  4. Следите за режимом тренировок.
    Планомерность важнее количества повторов или темпа. Не стоит устраивать марафоны из упражнений раз в неделю, лучше заниматься понемногу, но стабильно. Такой подход уменьшает усталость и способствует долгосрочному прогрессу.
  5. Привлеките семью к тренировкам.
    Занятия с родственниками — отличный способ поддержать друг друга, добавить веселья и укрепить отношения. Коллективная активность стимулирует придерживаться режима и не пропускать тренировки.
  6. Позитивное подкрепление.
    После физической нагрузки организм вырабатывает эндорфины — гормоны счастья. Зная, что после тренировки ваше настроение улучшится, вы с большей вероятностью не захотите пропустить следующую.
  7. Делитесь своими успехами в социальных сетях.
    Посты о тренировках — способ получить обратную связь и дополнительную внешнюю мотивацию. Даже без комментариев факт публикации помогает не "сдаться" и продолжать заниматься.

Сравнение: офлайн- и онлайн-тренировки в домашних условиях

Онлайн-тренировки дают возможность заниматься спортом, не выходя из дома, подстраивать занятия под свой график, выбирать любимые направления и тренеров со всего мира. Преимущества — доступность, разнообразие программ и отсутствие необходимости тратить время на дорогу. Минусы — меньше контроля за техникой и нет живого общения, как в зале.

Офлайн-занятия в группе стимулируют соревновательный дух и дисциплину, но требуют больше ресурсов, времени и возможности выйти из дома.

Плюсы и минусы онлайн-тренировок для мотивации

Плюсы

  • Возможность заниматься в любое удобное время
  • Богатый выбор направлений и тренеров
  • Поддержка онлайн-сообществ
  • Экономия времени и средств

Минусы

  • Требуется самодисциплина
  • Нет прямого контроля тренера
  • Возможен дефицит "живого" общения
  • Проблемы с техникой, если не следить за собой

Как укрепить мотивацию дома

  1. Определите, зачем вам нужны тренировки, и зафиксируйте цель на видном месте.
  2. Создайте комфортное пространство для занятий — уголок с ковриком, водой и техникой.
  3. Составьте график тренировок и придерживайтесь его даже в выходные.
  4. Попросите родных или друзей напоминать о тренировках или заниматься вместе.
  5. Празднуйте даже небольшие победы — купите новую форму, отметьте прогресс.
  6. Смотрите мотивационные видео и читайте истории успеха других.
  7. Старайтесь разнообразить программы и упражнения, чтобы не терять интерес.

Популярные вопросы о мотивации для онлайн-тренировок

Что делать, если пропадает интерес к тренировкам дома?

Попробуйте сменить программу, найти новых единомышленников или тренироваться под любимую музыку.

Какую платформу выбрать для онлайн-занятий?

Подойдут специализированные приложения — выбирайте по уровню подготовки и личным предпочтениям.

Как быстро появится результат от домашних тренировок?

Первые изменения заметны уже через 2-4 недели регулярных занятий. Главное — стабильность и честность перед собой.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Пелевина сложно экранизировать из-за его специфичности
Регулярные тренировки стабилизируют вес перед праздниками — тренер Яблокова
Volkswagen смещает акцент на Китай в производстве электромобилей — Financial Times
Простой ускорил деградацию аккумуляторов в машинах
Бег при пульсе в заданном диапазоне усиливает оздоровительный эффект — кардиологи
Белые носки темнеют из-за твёрдой воды и стойких загрязнений — primainspirace
Разработчики испытали биопринтер на минипигах – rg.ru
Внешняя среда влияет на появление мотивации к тренировкам
Отсутствие антител у людей делает пандемию птичьего гриппа опасной — Reuters
Маскировка под объекты работает лучше слияния с фоном — Royal Society B
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.