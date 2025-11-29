Диеты не нужны: как похудеть, наслаждаясь шаурмой и фастфудом — секреты от чемпионки

Шаурма и бургеры помогают поддерживать форму — Элеонора Алибаева

Спорт

Вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева делится секретами правильного питания и физической активности. Как она поддерживает форму, сочетая тренировки и разнообразные блюда, включая шаурму и бургеры?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ассорти фастфуда

Как Элеонора Алибаева поддерживает свою форму

Элеонора Алибаева, вице-чемпионка мира по фитнесу, всегда находила время для спорта. Она начала заниматься с 5 лет, выбрав большой теннис и легкую атлетику. Эти виды спорта стали не только частью её жизни, но и залогом успеха. По сей день, Элеонора продолжает активно тренироваться и вести спортивный образ жизни, несмотря на плотный график.

Типичное меню Элеоноры на день

Завтрак для Элеоноры — важная часть утреннего ритуала. Несмотря на плотные тренировки, она не придерживается строгих диет и не готовится к соревнованиям. Главное, чтобы её рацион был сбалансированным и включал белки, жиры, углеводы и клетчатку.

"Я предпочитаю чередовать два вида завтраков: сладкий и соленый", — рассказывает Элеонора. Сладкий завтрак может включать сырники, запеканку или ленивые вареники, а соленый — омлет с хашбрауном или брускетту с помидорами и страчетеллой.

Когда дело доходит до обеда, то Элеонора признается, что часто она в разъездах, поэтому обед может быть очень простым — чашка капучино с протеиновым печеньем. А вот ужин всегда полноценный. Она любит куриное филе с гарниром, например, макаронами, рисом или гречкой, а также овощной салат.

"Но часто я готовлю шаурму на ужин: куриное филе, помидоры, огурцы, листья салата и сыр, завернутые в лаваш и обжаренные на гриле", — говорит Элеонора.

Как выбирать блюда в ресторане

В ресторане Элеонора предпочитает морепродукты и рыбу, поскольку дома её муж чаще всего готовит мясо. "Если я сильно голодна и не ела весь день, я заказываю стейк из красной рыбы с овощным салатом", — делится она. Для лёгкого ужина Элеонора предпочитает салат с рыбой и морепродуктами.

Важное правило, которое она всегда соблюдает: отслеживает состав блюд, чтобы избежать "неожиданных" калорий, скрытых в соусах.

"Обязательно смотрю состав блюд, чтобы избежать соусов с высокими калориями. В противном случае, даже простая курица может стать по калориям на уровне тирамису", — говорит Элеонора Алибаева.

Принципы правильного питания по мнению Элеоноры

По словам Алибаевой, правильное питание — это не только подсчет калорий, но и сбалансированность рациона. Она считает, что важнейшим аспектом является правильное сочетание белков, жиров и углеводов.

Баланс нутриентов:

Белки — мясо, рыба, яйца, бобовые. Они необходимы для роста мышц и для сытости.

Жиры — орехи, авокадо, масла, жирная рыба. Эти продукты поддерживают гормональный баланс и помогают усваивать витамины.

Углеводы — сложные углеводы из круп, овощей, фруктов. Это основной источник энергии для организма.

Качество пищи:

Избегайте переработанных продуктов, таких как колбасы, фастфуд, сладости с трансжирами. Эти продукты не только не полезны, но и могут тормозить обмен веществ.

Осознанное питание:

Ешьте медленно, без отвлечений на телефон и телевизор, чтобы почувствовать, когда вы насыщаетесь едой. Также пить достаточно воды — 1.5-2.5 литра в день, в зависимости от веса и активности.

"Если вы хотите похудеть, лучше начать с подсчета калорий в вашем рационе. Приложение поможет вам следить за тем, что вы едите", — советует Элеонора Алибаева.

Нужно ли считать калории

Не обязательно строго подсчитывать калории, если нет строгих целей, таких как подготовка к соревнованиям или быстрое снижение веса. Для многих достаточно нескольких простых методов, таких как "метод тарелки", при котором ½ тарелки занимают овощи, ¼ — белки, и ¼ — углеводы. Также существует метод интуитивного питания: есть, когда чувствуешь голод, и прекращать есть при наступлении насыщения.

Бургеры и фастфуд: можно ли худеть на них

При правильном подходе к рациону можно похудеть, даже если в нем есть фастфуд, например, бургеры. Важно соблюдать баланс калорий и выбирать качественные ингредиенты.

"Стандартный чизбургер из сети "Вкусно и точка" содержит 310 калорий, что вполне вписывается в дневной рацион на 1500-1800 калорий", — отмечает она.

Чтобы сделать бургеры менее калорийными, можно заменить обычную булочку на цельнозерновую или даже использовать листья салата. Котлету можно готовить из постного мяса, например, из курицы или индейки, и добавить овощи. Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или горчицу.

"Можно есть бургеры и худеть, но лучше делать это в умеренных количествах, а основную часть рациона заполнять полезной пищей", — утверждает Элеонора Алибаева.

Как подсушиться и получить рельеф

Если целью является не просто снижение веса, а улучшение рельефа мышц, то важно не только уменьшить процент жира, но и сохранить мышечную массу. Элеонора рекомендует:

Соблюдать умеренный дефицит калорий.

Увеличить потребление белка — около 2.0-2.2 г на 1 кг веса тела.

Пить достаточное количество воды и добавлять в рацион полезные жиры, а углеводы — уменьшать, но не исключать полностью.

Не стоит забывать про тренировки, особенно силовые. Элеонора советует проводить 3-4 тренировки с отягощениями в неделю, а кардио — 2-3 раза.

"Важнейший момент при сжигании жира — это сохранять мышцы. Диета без силовых тренировок не даст стабильного результата", — подчеркивает Элеонора Алибаева.

Популярные вопросы о правильном питании и тренировках

1. Как выбрать правильную диету для похудения?

Лучше всего начать с подсчета калорий и сбалансированного питания. Главное — придерживаться умеренного дефицита калорий и не исключать важные нутриенты.

2. Можно ли худеть, если я ем фастфуд?

Да, если соблюдать общий калораж и выбирать более здоровые ингредиенты, например, делать бургеры дома с постным мясом и минимальным количеством соусов.

3. Сколько времени нужно уделять тренировкам в неделю для эффективного похудения?

Для похудения достаточно 3-4 силовых тренировки в неделю, а также 2-3 кардио. Главное — это регулярность и правильный режим.

Главное — это осознанный подход к еде, соблюдение принципов сбалансированного питания и поддержание физической активности, которая приносит удовольствие. Регулярные тренировки, умеренный дефицит калорий и внимательное отношение к качеству пищи позволяют не только поддерживать форму, но и достигать долгосрочных результатов без строгих ограничений и запретов.