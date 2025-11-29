Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После 50 живот будто живёт своей жизнью, но йога возвращает контроль: одна поза подтягивает центр тела лучше тренажёров

Позу лодки для укрепления мышц живота рекомендуют эксперты — harpersbazaar.gr
1:57
Спорт

Многие женщины после 50 лет замечают, что привычные методы поддержания формы больше не дают прежнего результата. Живот становится более округлым, а прежняя лёгкость уходит вместе с гормональными изменениями. Тем не менее специалисты отмечают: сохранить стройность в этом возрасте возможно, если правильно подобрать физическую активность.

Поза лодки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза лодки

Одним из наиболее мягких и эффективных методов становится йога. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Почему после 50 лет живот меняется и как с этим работать

С возрастом обмен веществ действительно замедляется. В период менопаузы снижается уровень эстрогена, а это неизбежно влияет на распределение подкожного жира. Организм начинает активнее накапливать его в области талии. Эти изменения естественны, но их можно скорректировать с помощью разумной двигательной активности и продуманного питания. Важную роль играет работа с глубокими мышцами живота и таза — теми, что отвечают за поддержание корпуса.

Именно поэтому йогу часто рассматривают как оптимальный выбор. Она не требует высокой интенсивности, а её упражнения помогают мягко укреплять мышцы, улучшать мобильность суставов и снижать уровень стресса. Последний фактор особенно важен, поскольку гормон кортизол, связанный с напряжением, способствует отложению жира в области живота.

Одной из самых популярных поз для формирования плоского живота называют Навасану — "позу лодки". Она подходит людям с разным уровнем подготовки и выполняется без резких движений. При правильной технике тело удерживается в точке равновесия, что включает в работу глубокие мышцы. Это делает упражнение безопасным и одновременно очень эффективным.

Практику можно выполнять дома, на коврике, в любой удобный момент. Сложных условий нет: достаточно нескольких минут спокойного дыхания и сосредоточенности на собственном теле. Именно в этом заключается преимущество йоги — она даёт возможность сохранять активность без необходимости изнуряющих тренировок, утверждает harpersbazaar.gr.

Навасана: как выполнять позу лодки

  1. Для выполнения позы нужно сесть на коврик с прямой спиной.
  2. Затем корпус слегка отклоняют назад, поднимая ноги так, чтобы тело образовало форму буквы "V".
  3. Руки вытягивают вперёд параллельно полу.
  4. Это статическое положение напоминает динамическую планку, но выполняется в более спокойном ритме и без давления на руки.

Главная задача — удерживать корпус ровным, избегая округления спины. При этом мышцы живота включаются практически сразу. Поза укрепляет не только прямые мышцы пресса, но и косые, а также глубоко расположенные мышцы, поддерживающие позвоночник. Дополнительно работает тазовая область, что положительно влияет на осанку.

Достаточно двух-трёх повторений за практику, чтобы почувствовать напряжение в мышцах и заметить постепенное укрепление. Важно сохранять спокойное дыхание: вдохи и выдохи помогают держать равновесие и поддерживать тонус. Со временем выполнение становится легче, а мышцы начинают лучше реагировать на нагрузку.

Этот вид йоги идеально подходит для людей старше 50 лет, поскольку помогает работать с телом мягко, но эффективно. При регулярности Навасана улучшает подвижность и делает живот визуально более подтянутым.

Почему "поза лодки" помогает улучшить самочувствие

Йога известна своим комплексным воздействием на тело. Поза лодки задействует мышцы кора, улучшая циркуляцию крови и мягко стимулируя работу внутренних органов. Многим людям после 50 лет свойственны замедление пищеварения и ощущение тяжести в области живота. Благодаря мягкому массажу брюшной полости эти симптомы становятся менее выраженными.

Работа с дыханием в процессе позы имеет важное значение. Глубокие вдохи и выдохи помогают расслабить нервную систему. Уменьшение уровня стресса благоприятно сказывается на обмене веществ и способствует стабилизации гормонального фона. Таким образом, регулярная практика помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить общее состояние организма.

Йога также помогает развивать гибкость и силу, не создавая нагрузки на суставы. Это особенно ценно для людей старше 50 лет, у которых плотность костей снижается, а риск перегрузок выше. Навасана позволяет мягко развивать тело, сохраняя его устойчивым и подвижным.

Плюсы и минусы позы лодки

Практика Навасаны даёт заметный эффект, но, как и любое упражнение, имеет особенности. Преимущества делают позу популярной среди женщин после 50 лет. Во-первых, она помогает укрепить кор, включая глубокие мышцы. Во-вторых, улучшает осанку и снижает нагрузку на поясницу. В-третьих, способствует нормализации пищеварения. В-четвёртых, помогает регулировать уровень стресса благодаря дыхательным техникам.

  • Укрепляет мышцы живота и таза.
  • Улучшает пищеварение.
  • Развивает баланс и стабилизирует корпус.
  • Снижает уровень стресса.

Тем не менее есть нюансы, которые стоит учитывать. Во-первых, людям с выраженными проблемами позвоночника или коленей важно выполнять позу аккуратно. Во-вторых, при неправильной технике спина может округляться, снижая эффективность. В-третьих, поза может быть сложной для новичков. В-четвёртых, требуется регулярность, иначе заметный эффект проявится медленнее.

  • Может быть сложной при слабых мышцах.
  • Требует контроля техники.
  • Нежелательна при остром дискомфорте в спине.
  • Эффект развивается постепенно.

Сравнение: Навасана и классические упражнения на пресс

Традиционные упражнения, такие как скручивания или подъёмы корпуса, воздействуют на поверхностные мышцы живота. Они часто выполняются в быстром темпе, что может создавать нагрузку на поясницу и шею. Навасана, напротив, задействует глубокие мышцы, укрепляя основу корпуса.

Классические упражнения позволяют работать в динамике, но их эффективность снижается, если мышцы кора ослаблены. Поза лодки создаёт устойчивую базу, которая делает любые дальнейшие тренировки более безопасными. Она подходит для ежедневной практики и не требует большого количества повторений, в отличие от традиционных подходов.

Советы для успешной практики позы лодки

  1. Старайтесь держать спину ровной, не сутультесь.

  2. Сохраняйте спокойное дыхание — это помогает удерживать равновесие.

  3. Начните с коротких подходов и постепенно увеличивайте длительность.

  4. Если сложно удерживать ноги высоко, сначала сгибайте их в коленях.

  5. Делайте практику регулярно — даже несколько минут в день дают эффект.

Популярные вопросы о Навасане

Подходит ли поза лодки для новичков?
Да, но можно начинать с облегчённой версии, сгибая ноги или уменьшая угол наклона.

Помогает ли Навасана убрать живот?
Она укрепляет мышцы и улучшает пищеварение, что визуально делает живот более подтянутым.

Можно ли выполнять позу каждый день?
Да, при отсутствии выраженного дискомфорта её можно включать в ежедневную практику.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
