После 50 живот будто живёт своей жизнью, но йога возвращает контроль: одна поза подтягивает центр тела лучше тренажёров

Позу лодки для укрепления мышц живота рекомендуют эксперты — harpersbazaar.gr

Многие женщины после 50 лет замечают, что привычные методы поддержания формы больше не дают прежнего результата. Живот становится более округлым, а прежняя лёгкость уходит вместе с гормональными изменениями. Тем не менее специалисты отмечают: сохранить стройность в этом возрасте возможно, если правильно подобрать физическую активность.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поза лодки

Одним из наиболее мягких и эффективных методов становится йога. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Почему после 50 лет живот меняется и как с этим работать

С возрастом обмен веществ действительно замедляется. В период менопаузы снижается уровень эстрогена, а это неизбежно влияет на распределение подкожного жира. Организм начинает активнее накапливать его в области талии. Эти изменения естественны, но их можно скорректировать с помощью разумной двигательной активности и продуманного питания. Важную роль играет работа с глубокими мышцами живота и таза — теми, что отвечают за поддержание корпуса.

Именно поэтому йогу часто рассматривают как оптимальный выбор. Она не требует высокой интенсивности, а её упражнения помогают мягко укреплять мышцы, улучшать мобильность суставов и снижать уровень стресса. Последний фактор особенно важен, поскольку гормон кортизол, связанный с напряжением, способствует отложению жира в области живота.

Одной из самых популярных поз для формирования плоского живота называют Навасану — "позу лодки". Она подходит людям с разным уровнем подготовки и выполняется без резких движений. При правильной технике тело удерживается в точке равновесия, что включает в работу глубокие мышцы. Это делает упражнение безопасным и одновременно очень эффективным.

Практику можно выполнять дома, на коврике, в любой удобный момент. Сложных условий нет: достаточно нескольких минут спокойного дыхания и сосредоточенности на собственном теле. Именно в этом заключается преимущество йоги — она даёт возможность сохранять активность без необходимости изнуряющих тренировок, утверждает harpersbazaar.gr.

Навасана: как выполнять позу лодки

Для выполнения позы нужно сесть на коврик с прямой спиной. Затем корпус слегка отклоняют назад, поднимая ноги так, чтобы тело образовало форму буквы "V". Руки вытягивают вперёд параллельно полу. Это статическое положение напоминает динамическую планку, но выполняется в более спокойном ритме и без давления на руки.

Главная задача — удерживать корпус ровным, избегая округления спины. При этом мышцы живота включаются практически сразу. Поза укрепляет не только прямые мышцы пресса, но и косые, а также глубоко расположенные мышцы, поддерживающие позвоночник. Дополнительно работает тазовая область, что положительно влияет на осанку.

Достаточно двух-трёх повторений за практику, чтобы почувствовать напряжение в мышцах и заметить постепенное укрепление. Важно сохранять спокойное дыхание: вдохи и выдохи помогают держать равновесие и поддерживать тонус. Со временем выполнение становится легче, а мышцы начинают лучше реагировать на нагрузку.

Этот вид йоги идеально подходит для людей старше 50 лет, поскольку помогает работать с телом мягко, но эффективно. При регулярности Навасана улучшает подвижность и делает живот визуально более подтянутым.

Почему "поза лодки" помогает улучшить самочувствие

Йога известна своим комплексным воздействием на тело. Поза лодки задействует мышцы кора, улучшая циркуляцию крови и мягко стимулируя работу внутренних органов. Многим людям после 50 лет свойственны замедление пищеварения и ощущение тяжести в области живота. Благодаря мягкому массажу брюшной полости эти симптомы становятся менее выраженными.

Работа с дыханием в процессе позы имеет важное значение. Глубокие вдохи и выдохи помогают расслабить нервную систему. Уменьшение уровня стресса благоприятно сказывается на обмене веществ и способствует стабилизации гормонального фона. Таким образом, регулярная практика помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить общее состояние организма.

Йога также помогает развивать гибкость и силу, не создавая нагрузки на суставы. Это особенно ценно для людей старше 50 лет, у которых плотность костей снижается, а риск перегрузок выше. Навасана позволяет мягко развивать тело, сохраняя его устойчивым и подвижным.

Плюсы и минусы позы лодки

Практика Навасаны даёт заметный эффект, но, как и любое упражнение, имеет особенности. Преимущества делают позу популярной среди женщин после 50 лет. Во-первых, она помогает укрепить кор, включая глубокие мышцы. Во-вторых, улучшает осанку и снижает нагрузку на поясницу. В-третьих, способствует нормализации пищеварения. В-четвёртых, помогает регулировать уровень стресса благодаря дыхательным техникам.

Укрепляет мышцы живота и таза.

Улучшает пищеварение.

Развивает баланс и стабилизирует корпус.

Снижает уровень стресса.

Тем не менее есть нюансы, которые стоит учитывать. Во-первых, людям с выраженными проблемами позвоночника или коленей важно выполнять позу аккуратно. Во-вторых, при неправильной технике спина может округляться, снижая эффективность. В-третьих, поза может быть сложной для новичков. В-четвёртых, требуется регулярность, иначе заметный эффект проявится медленнее.

Может быть сложной при слабых мышцах.

Требует контроля техники.

Нежелательна при остром дискомфорте в спине.

Эффект развивается постепенно.

Сравнение: Навасана и классические упражнения на пресс

Традиционные упражнения, такие как скручивания или подъёмы корпуса, воздействуют на поверхностные мышцы живота. Они часто выполняются в быстром темпе, что может создавать нагрузку на поясницу и шею. Навасана, напротив, задействует глубокие мышцы, укрепляя основу корпуса.

Классические упражнения позволяют работать в динамике, но их эффективность снижается, если мышцы кора ослаблены. Поза лодки создаёт устойчивую базу, которая делает любые дальнейшие тренировки более безопасными. Она подходит для ежедневной практики и не требует большого количества повторений, в отличие от традиционных подходов.

Советы для успешной практики позы лодки

Старайтесь держать спину ровной, не сутультесь. Сохраняйте спокойное дыхание — это помогает удерживать равновесие. Начните с коротких подходов и постепенно увеличивайте длительность. Если сложно удерживать ноги высоко, сначала сгибайте их в коленях. Делайте практику регулярно — даже несколько минут в день дают эффект.

Популярные вопросы о Навасане

Подходит ли поза лодки для новичков?

Да, но можно начинать с облегчённой версии, сгибая ноги или уменьшая угол наклона.

Помогает ли Навасана убрать живот?

Она укрепляет мышцы и улучшает пищеварение, что визуально делает живот более подтянутым.

Можно ли выполнять позу каждый день?

Да, при отсутствии выраженного дискомфорта её можно включать в ежедневную практику.