Метформин вмешивается в эффект тренировок: выяснилось, почему организм реагирует слабее

Метформин ослабляет улучшение сосудистой функции при тренировках по данным Рутгерса

Новое исследование привлекло внимание специалистов, поскольку показывает: одно из самых распространённых лекарственных средств при диабете 2 типа может менять реакцию организма на физическую нагрузку. Метформин, назначаемый миллионам людей, способен ослаблять те процессы, которые обычно улучшают работу сосудов и помогают контролировать уровень сахара. Эти выводы заставили ученых внимательнее взглянуть на комбинацию лекарственной терапии и тренировок. Об этом сообщает IronMan.ru.

Исследование Университета Рутгерс: как метформин влияет на эффект тренировок

Научная группа из Университета Рутгерс под руководством Стивена Малина изучила, как метформин взаимодействует с физической нагрузкой. Исследователи решили проверить, влияет ли препарат на те механизмы, которые обычно улучшаются благодаря регулярным тренировкам и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Эксперимент был разработан для людей с высоким риском развития метаболического синдрома. Это состояние включает избыток жировой ткани на животе, повышенное давление и нарушения гликемии. Учитывая, что такие показатели часто предшествуют диабету 2 типа, понимание реакций организма на нагрузку особенно важно.

Как проходил эксперимент и кто участвовал

Всего в исследование включили 72 взрослых человека. Испытуемых разделили на четыре группы: две выполняли тренировки высокой интенсивности, две — низкой. В каждой категории одна группа принимала метформин, а другая — плацебо. Такой подход позволил сравнить реакцию организма на нагрузку при наличии препарата и без него.

Тренировки проходили пять раз в неделю, а их интенсивность определяли по уровню VO2max: около 55 процентов для низкой и примерно 85 процентов — для высокой. Участники занимались в течение 16 недель, после чего ученые оценили изменения в функции сосудов, уровне сахара, маркерах воспаления и показателях выносливости.

Какие результаты получили исследователи

Участники, тренировавшиеся без метформина, демонстрировали улучшение чувствительности сосудов к инсулину. Это важный фактор, потому что сосудистая реакция определяет, насколько эффективно глюкоза доставляется в ткани, прежде всего в мышцы. При хорошей функции сосудов сахар покидает кровь быстрее.

В группах, принимавших метформин, такого улучшения почти не было. Препарат ослаблял влияние нагрузки на расширение сосудов и уменьшал рост аэробной выносливости. У ученых появились данные о том, что метформин ограничивает адаптацию организма к тренировкам как на уровне крупных артерий, так и в микрососудистой сети.

Что показали изменения метаболических и воспалительных показателей

Интересной оказалась работа с маркерами воспаления. Участники из плацебо-групп демонстрировали снижение воспалительных факторов, таких как эндотелин-1 и фактор некроза опухоли альфа. Эти процессы обычно усиливаются у людей с лишним весом и негативно влияют на сосудистую функцию.

У тех, кто принимал метформин, положительные изменения были слабее. Учёные отметили, что препарат снижает способность организма реагировать на физическую активность в полной мере — не только через сосуды, но и через метаболические сигналы, которые важны для стабильного уровня сахара.

Комментарии экспертов и значение выводов

Стивен Малин напомнил, что ещё четверть века назад крупная программа профилактики диабета показала: потеря 7 процентов веса за счёт активности и диеты эффективнее, чем применение метформина. Новые данные подтверждают: физическая активность играет ключевую роль, но препарат может снижать степень её воздействия.

Врач семейной медицины Дэвид Катлер, хотя и не участвовал в исследовании, подчеркнул, что метформин остаётся эффективным и доступным средством терапии. Он снижает риск осложнений диабета — от болезней сердца до нарушений зрения — и помогает удерживать глюкозу в безопасных пределах. Однако снижение адаптации к тренировкам следует учитывать тем, кто рассматривает препарат вне медицинских показаний.

Эксперты отмечают, что результаты исследования могут быть особенно важны для людей без диабета, но принимающих метформин в надежде улучшить метаболизм, предотвратить старение или снизить риск хронических заболеваний. Ученым предстоит провести дополнительные испытания на людях, не имеющих нарушений углеводного обмена.

Сравнение влияния тренировок с метформином и без него

Чтобы лучше понять результаты исследования, важно рассмотреть различия между группами участников.

Тренировки без метформина улучшали функцию сосудов, усиливали реакцию на инсулин и повышали кровоток.

С метформином эти процессы замедлялись, а показатели сосудистой дилатации росли менее активно.

Аэробная выносливость увеличивалась только у тех, кто тренировался без препарата.

Воспалительные маркеры снижались сильнее в плацебо-группах.

Снижение жировой массы зависело от интенсивности тренировок, но не от приема метформина.

Эти различия подчеркивают важность сочетания активности и контроля терапии.

Плюсы и минусы комбинации метформина и физических упражнений

Плюсы:

препарат снижает уровень сахара и риск осложнений;

тренировки улучшают обмен веществ и снижают воспаление;

комбинация помогает удерживать вес и контролировать глюкозу;

физическая активность способствует укреплению сосудов.

Минусы:

метформин ослабляет часть положительных эффектов от тренировок;

адаптация к нагрузке уменьшается, выносливость растёт медленнее;

сосудистая реакция ухудшается в сравнении с тренировками без препарата;

влияние препарата может быть особенно заметным при интенсивных нагрузках.

Несмотря на это, специалисты придерживаются позиции, что оба подхода важны для управления диабетом.

Советы тем, кто принимает метформин и занимается спортом

Обсуждайте с врачом оптимальную схему тренировок и дозировку. Следите за самочувствием: если нагрузка стала даваться тяжелее, это важно учитывать. Сочетайте умеренную и интенсивную активность — реакции могут различаться. Включайте силовые тренировки: на них метформин влияет слабее. Контролируйте уровень сахара до и после занятий. Поддерживайте регулярность тренировок — эффект усиливается со временем. Помните, что препарат и упражнения работают вместе, но требуют баланса.

Популярные вопросы о влиянии метформина на тренировки

Может ли метформин полностью отменить пользу тренировок?

Нет, он лишь снижает выраженность некоторых адаптаций, но не отменяет эффект активности.

Кому важно учитывать влияние метформина?

Тем, кто принимает препарат длительно или использует его при высоком уровне тренировок.

Стоит ли прекращать приём препарата из-за результатов исследования?

Нет, решение принимает врач. Метформин остаётся основой терапии диабета 2 типа.