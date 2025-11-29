Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдены древние следы копчения тел в Азии — археолог Сяочунь Хун
Пользу амаранта для профилактики анемии подтвердили диетологи
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Цветовая гамма 50-х задаёт направление праздничным трендам — дизайнер Дж. Бранигану
Глициния потребовала лёгкого укрытия в холодных регионах — Mein schöner Garten
Виктория Складчикова отметила свою свадьбу в пельменной
Статуи острова Пасхи создавали независимые семейные группы — PLOS One
Туристы увеличили бронирования на Кольский полуостров — Ассоциация туроператоров
Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар

Спорт начинает контролировать день, мысли и сон — и человек перестаёт замечать, что теряет всё остальное

Избыточные тренировки вызывают поведенческую зависимость — Максим Стулий
Спорт

Регулярные тренировки приносят энергию, улучшают настроение и укрепляют здоровье. Но если спорт становится единственным смыслом жизни и контролирует все сферы — это тревожный сигнал. О том, как отличить полезное увлечение от зависимости, рассказал Doctorpiter мастер спорта по настольному теннису и CEO клуба RC Club Максим Стулий.

Мужчина занимается в тренажерном зале
Фото: Desingned by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина занимается в тренажерном зале

Где проходит грань между увлечением и зависимостью

Любовь к спорту, как и любая страсть, может выйти из-под контроля. Когда тренировки перестают быть источником радости и превращаются в навязчивую необходимость, возникает феномен, называемый спортивной аддикцией. По сути, это поведенческая зависимость, схожая с игровой или интернет-зависимостью.

"Когда человек теряет гибкость и подчиняет жизнь тренировкам, спорт превращается из ресурса в ловушку", — объясняет Максим Стулий, тренер и мастер спорта.

В норме физическая активность встроена в жизнь как элемент баланса: можно пропустить тренировку, отдохнуть, изменить график. Но при зависимости каждая пропущенная сессия вызывает тревогу и чувство вины, а тренировки становятся абсолютным приоритетом.

Почему спорт может вызывать зависимость

Причина — в биохимии мозга. Во время занятий вырабатываются эндорфины и дофамин - вещества, отвечающие за ощущение удовольствия и удовлетворения. Они работают по тому же механизму, что и при любой другой зависимости.

  • Дофамин формирует чувство предвкушения радости и закрепляет поведение через положительное подкрепление.

  • Эндорфины действуют как природные обезболивающие, вызывая лёгкую эйфорию, известную как "эйфория бегуна".

Со временем организм адаптируется — прежний эффект притупляется, и человек начинает увеличивать продолжительность или интенсивность нагрузок. Так формируется порочный круг: чем больше нагрузка, тем сильнее зависимость.

Когда спорт сочетается с нарушениями пищевого поведения

Особенно опасна комбинация чрезмерных тренировок и ограничений в питании. Люди с расстройствами пищевого поведения (анорексией, булимией) часто используют спорт как способ сжечь калории или "наказать" себя за еду.

Такой подход разрушает организм изнутри. Недостаток питательных веществ и интенсивные тренировки приводят к истощению, гормональным сбоям, остеопорозу и даже риску остановки сердца.

"Когда тренировки становятся инструментом наказания, речь уже не о здоровье, а о деструктивном контроле над телом", — подчёркивает Стулий.

5 признаков спортивной зависимости

  1. Потеря контроля. Человек превышает план, не может сократить занятия, даже если чувствует боль или усталость.

  2. Абстинентный синдром. Пропущенная тренировка вызывает раздражение, тревогу, чувство вины и физический дискомфорт.

  3. Игнорирование боли. Люди продолжают тренироваться при травмах и противопоказаниях, рискуя здоровьем.

  4. Социальная изоляция. Все дела, общение и работа подчиняются спортивному режиму, что ведёт к конфликтам и одиночеству.

  5. Спорт как способ убежать от эмоций. Физическая активность становится единственным способом справиться со стрессом, тревогой и грустью.

Чем опасны экстремальные нагрузки

Умеренные тренировки укрепляют сердце, но избыточные — напротив, его изнашивают. Научные данные подтверждают: у спортсменов, длительно занимающихся на выносливость, повышен риск фиброза миокарда, кальцификации сосудов и аритмии.

"Принцип "чем больше, тем лучше” к спорту неприменим. Организм нуждается в восстановлении, иначе даже полезная нагрузка становится стрессом", — отмечает эксперт.

Постоянное перенапряжение истощает нервную систему, снижает иммунитет, вызывает гормональные нарушения и синдром хронической усталости.

Сравнение: здоровое увлечение спортом и спортивная аддикция

Здоровое увлечение:

  • тренировки приносят удовольствие и энергию;

  • есть баланс между нагрузкой и отдыхом;

  • спорт не мешает личной и профессиональной жизни.

Спортивная зависимость:

  • тренировки заменяют общение и отдых;

  • любое отклонение от плана вызывает стресс;

  • нагрузка растёт, несмотря на боль и усталость.

Такое сравнение помогает вовремя заметить тревожные изменения и вернуть контроль над своими привычками.

Плюсы и минусы спорта как образа жизни

Спорт в умеренных дозах остаётся одним из самых мощных инструментов здоровья:

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;

  • снижает уровень стресса;

  • улучшает качество сна;

  • способствует выработке гормонов счастья.

Однако при злоупотреблении те же процессы оборачиваются обратной стороной — выгоранием, травмами, нарушением менструального цикла у женщин и потерей массы у мужчин.

Баланс между нагрузкой и отдыхом должен быть основой любой тренировочной программы.

Как восстановить баланс

  1. Признайте проблему. Без осознания зависимости невозможно начать восстановление.

  2. Измените мотивацию. Сместите фокус с числа тренировок на их качество и самочувствие.

  3. Планируйте отдых. Включайте дни полного восстановления — это часть прогресса, а не слабость.

  4. Ищите альтернативные источники радости. Хобби, общение, путешествия и творчество помогают вернуть эмоциональное равновесие.

  5. Обратитесь за помощью. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться к специалисту по поведенческим зависимостям или психотерапевту.

"Главное — помнить, что физическая активность должна улучшать качество жизни, а не подчинять её себе", — подчёркивает Максим Стулий.

Популярные вопросы о спортивной зависимости

Как отличить здоровую увлечённость от зависимости?
Если вы можете спокойно пропустить занятие и не чувствуете тревоги — это норма. Если же появляется раздражение, чувство вины или страх — это тревожный сигнал.

Можно ли восстановиться самостоятельно?
На ранних стадиях — да: снизить нагрузку, добавить отдых и сменить мотивацию. Но при сильной зависимости без поддержки специалиста трудно справиться.

Как предотвратить развитие зависимости?
Регулярно отслеживайте самочувствие, не тренируйтесь при боли и помните, что полноценный сон и питание — часть тренировочного процесса.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Избыточные тренировки вызывают поведенческую зависимость — Максим Стулий
Агротекстиль и защитная насыпь помогают сохранить магнолии зимой — Actualno
Лазерные методики востребованы в осенне-зимний сезон — руководитель клиники Скибина
Возможность лечения прикуса у пожилых пациентов отметил врач Дахкильгов
Владимир Путин заявил, что Китай делает электромобили лучше Европы
Селезнёва пробовалась на роль Нины в "Кавказской пленнице"
Песчаники Тава погрузились под грунт из-за давления древних ледников — Кортни-Дэвис
Китайские туристы увеличили бронирования в Россию — China Trading Desk
Рост ВВП Германии на 1,3% зависит от условий — министр экономики Райхе
Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.