Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отступление арктических ледников ускорилось по данным спутников Sentinel-1 — Earth
Ели создают глубокую тень, ограничивая рост плодовых
Евгений Петросян рассказал о плотном рабочем графике
Варка овощей в мундире сохраняет их плотную текстуру
Калкин рассказал о сцене с пчёлами на съёмках "Моей девочки"
Кошка закрепляет диван феромонами при каждом касании — 20 Minutes
Врачи напомнили о пользе арбуза для снижения отеков и давления
Японцы обожают советскую мелодраму "Москва слезам не верит"
Малиновое озеро изменяет оттенок из-за активности рачков по данным биологов

Живот мягко тает, когда подключаются глубокие мышцы: утренний ритуал, который работает лучше пресса

Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
1:15
Спорт

После 60 лет многие замечают, что даже при обычной активности живот становится более заметным, а упражнения вроде планки уже не дают того эффекта, как раньше. Но укрепить мышцы живота и сделать талию стройнее можно и без изнурительных нагрузок — прямо в спальне. Об этом сообщает Eat This, Not That! со ссылкой на сертифицированного тренера по фитнесу и силовой подготовке Тайлера Рида.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Почему после 60 обычные упражнения теряют эффективность

С возрастом мышцы кора теряют эластичность, а обмен веществ замедляется. Даже при сохранении привычного питания лишние сантиметры в области талии появляются быстрее. Положение усугубляют долгие статические упражнения, такие как планка: они укрепляют выносливость, но почти не активируют глубокие мышцы живота, отвечающие за подтянутую осанку и узкую талию.

Тренер Тайлeр Рид подчёркивает: важно развивать не только пресс, но и косые мышцы живота, бёдра и поясницу — именно они удерживают корпус и формируют тонкую талию. Простые упражнения в спальне позволяют задействовать эти зоны без лишней нагрузки на суставы и спину.

В чём преимущество "спальневых" тренировок

Эти движения основаны на естественной биомеханике тела. Они выполняются стоя или сидя, не требуют инвентаря, лёгко вписываются в утренний или вечерний распорядок и безопасны даже для людей с ограниченной подвижностью суставов.

При регулярном выполнении такие упражнения помогают:

  • улучшить осанку;

  • активировать глубокие мышцы пресса;

  • повысить баланс и устойчивость;

  • снизить нагрузку на позвоночник.

Благодаря динамике и контролю дыхания каждая серия активирует не только пресс, но и мышцы спины, бёдер и таза, что делает их более эффективными, чем статические планки.

Комплекс из пяти упражнений для талии после 60

1. Скручивания с диагональным подъемом

Упражнение укрепляет косые мышцы живота и бёдра. Когда колено поднимается к противоположному локтю, происходит мягкое скручивание корпуса, которое задействует мышцы по диагонали, улучшая тонус и баланс.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.

  • Поднимите правое колено и потянитесь к нему левым локтем.

  • Вернитесь в исходное положение.

  • Повторяйте поочерёдно 40-60 секунд.

"Это движение тренирует мышцы корпуса в тех амплитудах, в которых тело действительно работает ежедневно", — объясняет Тайлeр Рид.

2. Боковые шаги с опусканием рук

Комбинация бокового шага и тянущего движения активирует мышцы спины и боков. За счёт лёгкой кардионагрузки ускоряется метаболизм и запускается процесс жиросжигания.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, руки над головой.

  • Сделайте шаг в сторону, одновременно опуская локти к рёбрам.

  • Вернитесь в центр и выполните движение в другую сторону.

  • Продолжайте 45-60 секунд.

Эта техника формирует подтянутую талию и улучшает осанку благодаря вовлечению широчайших мышц спины.

3. Круги коленом стоя

Мягкое вращение ноги активирует нижний пресс, бедра и поясницу. Движение развивает координацию и укрепляет суставы.

Как выполнять:

  • Поставьте руки на талию или у висков.

  • Поднимите одно колено и начните медленно рисовать им круги наружу.

  • После нескольких повторов смените направление.

  • Повторите другой ногой.

"Контролируемое вращение в тазобедренном суставе укрепляет пресс лучше, чем длительные статические удержания", — подчёркивает Тайлeр Рид.

4. Импульсные наклоны сидя

Безопасное и эффективное упражнение для глубокого пресса, которое можно выполнять прямо на краю кровати. Оно укрепляет мышцы, отвечающие за втянутый живот и прямую осанку.

Как выполнять:

  • Сядьте на край кровати, ноги согнуты.

  • Медленно отклонитесь назад, пока не почувствуете напряжение в животе.

  • Совершайте короткие движения корпусом вперёд-назад, удерживая мышцы пресса в напряжении.

  • Продолжайте 40-60 секунд.

Это упражнение не требует пола или упора на запястья и безопасно для людей с чувствительной спиной.

5. Медленные шаги с поворотом корпуса

Это сочетание баланса и скручивания усиливает мышцы талии и кора. Медленный темп помогает держать напряжение и улучшает координацию.

Как выполнять:

  • Встаньте прямо, руки перед грудью.

  • Поднимайте колени поочерёдно, слегка поворачивая корпус к каждой ноге.

  • Выполняйте движения плавно, без рывков.

  • Продолжайте 45-60 секунд.

Плюсы и минусы упражнений в спальне

Преимущества:

  • не требуют инвентаря или большого пространства;

  • щадящие для суставов;

  • активируют весь корпус;

  • можно выполнять утром или перед сном.

Недостатки:

  • требуют регулярности, иначе результат исчезает;

  • не заменяют полноценную силовую тренировку;

  • при неправильной технике возможна перегрузка поясницы.

Сравнение: упражнения стоя против планки

Планка укрепляет выносливость, но не развивает подвижность. Она эффективна в молодом возрасте, но после 60 может перегружать запястья и плечи.

Упражнения стоя работают иначе: включают динамику, вращения и баланс, что активирует больше мышечных групп. Кроме того, они безопаснее при артрозе и остеопорозе, которые нередко сопровождают старение.

Советы шаг за шагом: как улучшить результат

  1. Начинайте с малого. Выполняйте упражнения по 2-3 минуты каждое, постепенно увеличивая время.

  2. Следите за дыханием. Вдох при подготовке, выдох — при усилии. Это помогает втянуть живот и активировать пресс.

  3. Держите осанку. Не сутультесь: прямая спина активирует мышцы кора сильнее.

  4. Комбинируйте с прогулками. 20 минут быстрой ходьбы в день усиливают эффект и помогают убрать висцеральный жир.

  5. Регулярно растягивайтесь. Лёгкая растяжка после тренировки снижает риск спазмов и улучшает гибкость.

Популярные вопросы об упражнениях для талии после 60

Можно ли делать эти упражнения утром?
Да, особенно перед завтраком — они мягко активируют мышцы и улучшают кровоток.

Помогают ли они при боли в спине?
Да, если выполнять медленно и без перенапряжения. Упражнения укрепляют мышцы-стабилизаторы, разгружая позвоночник.

Нужно ли худеть, чтобы увидеть эффект?
Нет, мышцы пресса подтягиваются и улучшают осанку независимо от общего веса, но сбалансированное питание ускорит результат.

Как часто заниматься?
Оптимально — 4-6 раз в неделю. Лучше коротко, но регулярно, чем редко и долго.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Авто
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Авто
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Последние материалы
Малиновое озеро изменяет оттенок из-за активности рачков по данным биологов
Перловые котлеты для постного меню: рецепт
Телескоп "Хаббл" показал необычную форму NGC 2775 — Popular Science
Идеи естественного фитнеса увеличивают страх ошибок у новичков — тренеры
Алюминиевая фольга сокращает время размораживания морозилки — Malatec
Растушёвка консилера вверх создаёт лифтинг-эффект при макияже — Vogue
Девичий виноград требует осенней обрезки для контроля роста
Фраза о заливной рыбе из "Иронии судьбы" была импровизацией
Регулятор КНР предупреждает о пузыре в робототехнике — представитель ГКРР Чао
Hyundai обновил Ioniq 6 с новой батареей и запасом хода до 680 км — компания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.