Высокий рост играет против мышц: длинные рычаги крадут объём, даже когда тренировки идут идеально

Высокие спортсмены нередко сталкиваются с мнением, что их рост мешает развитию мышечной массы. Внешне действительно может казаться, что крупным атлетам сложнее добиться объёмности, но реальная ситуация куда сложнее и многограннее. Вопрос упирается не только в антропометрию: решающее значение имеют питание, тренировки, восстановление и генетика. Об этом Сhampionat.
На первый взгляд может показаться, что высокая антропометрия напрямую связана с трудностями в наборе мышечной массы. Однако врачи указывают, что ключевую роль играют другие механизмы — от гормонального статуса до качества сна и калорийности рациона.
"Рост человека влияет на процесс набора мышечной массы, но не является определяющим фактором. Гораздо важнее генетика, гормональный фон, питание, режим тренировок и восстановления. Высоким спортсменам может потребоваться больше времени для достижения визуального эффекта, но при правильном подходе их потенциал ничуть не меньше, чем у низкорослых атлетов. Главное — индивидуальный подход, питание и терпение", — отметил превентивный врач, эндокринолог, терапевт, остеопат и кинезиолог Константин Попов.
Высокие атлеты часто обладают длинными мышечными волокнами и более крупной костной структурой. Это означает, что их мышцы в абсолютных величинах способны расти значительнее, однако визуально объём распределяется иначе. При аналогичной массе мышцы на более длинных костях выглядят скромнее, чем у невысоких спортсменов.
Кроме того, высокий рост может включать особенности биомеханики: увеличенная длина рычагов создаёт дополнительную нагрузку на суставы, что иногда снижает эффективность упражнений на ранних этапах. В таких случаях тренировки требуют более точной настройки и контроля за техникой.
При этом фундаментальные факторы гипертрофии остаются одинаковыми для всех: достаточный профицит калорий, регулярные силовые тренировки средней и высокой интенсивности, адекватное количество белка и восстановление.
Одной из причин заблуждений становится восприятие. Высокий человек может набрать столько же мышц, сколько и низкий, но визуально полученный объём распределится на большем пространстве, что создаёт эффект "медленного прогресса".
Также у высоких атлетов нередко растянутая мышечная фасция. Это биологическая особенность, которая влияет на визуальную наполненность мышцы, но не на её фактическую массу. Добавьте к этому более энергозатратный обмен веществ, обусловленный значительным объёмом тканей, — и становится понятно, почему высокорослым спортсменам важно тщательно контролировать питание.
Эксперты выделяют ещё один момент: высокий человек в большинстве случаев должен есть больше. Если атлет ростом 185-210 см придерживается того же рациона, что и спортсмен 170 см, прогресс становится труднее предсказуемым и медленнее.
Дополнительные 200-400 ккал в сутки, увеличение белка до 1,6-2,2 г на килограмм массы тела и акцент на восстановлении помогают устранить дефицит ресурсов, который мешает росту мышц.
Истории профессиональных тренеров подтверждают, что рост не является помехой для развития мускулатуры.
"Я тренер в баскетбольной команде и с детства сам занимался баскетболом. Мой рост — 190 см. Среди "обычных" людей это считается высоким. За свою игровую карьеру я видел много игроков ростом 210-220 см, которые по весу были примерно как я. Тогда я был склонен считать, что так устроен мир: если ты высокий — мышечную массу тебе набирать крайне трудно. Но когда стал тренером и начал работать с такими людьми, мнение изменилось", — рассказал тренер по физической подготовке БК "Автодор" Вячеслав Архипов.
Тренер подчёркивает, что чаще всего сложность связана не с ростом, а с питанием. Спортсмен может быть уверен, что ест достаточно, но на деле его рацион закрывает лишь половину потребностей. Как только питание налаживается, мышцы начинают расти даже у тех, кто долгое время считал себя "генетически обречённым".
По словам Архипова, тренировочные стимулы — объём, интенсивность, скорость, техника — одинаково важны для всех. Разница лишь в подборе упражнений и регулировке нагрузок, потому что высоким спортсменам могут быть неудобны определённые движения.
Тренер приводит несколько случаев из практики, показывающих, что высокий рост не мешает прогрессу.
Баскетболист-любитель Денис Орленко долгое время считал, что его рост мешает набирать массу. При росте 218 см он весил около 90-95 кг, что было недостаточно для его игровой позиции.
После корректировки питания и регулярных тренировок он набрал 10 кг за год, доказав, что грамотный подход способен компенсировать особенности антропометрии.
Александр Лепилов, рост 190 см, после травмы колена придерживался программы силовых тренировок и полноценного питания.
Вес увеличился с 88 до 93 кг, при этом процент жира остался прежним. Это пример того, как даже без цели "накачаться" можно добиться заметного прогресса.
Михаил Лагутин, лёгкий форвард ростом 195 см, обладает сильной генетической предрасположенностью к набору мышц. Несмотря на то что его рацион был небогат белком, он сделал значительный прогресс благодаря высокой чувствительности мышечных волокон к нагрузке.
Другой спортсмен в аналогичных условиях не смог бы получить такой результат, что подчеркивает разницу индивидуальных генетических параметров.
Плюсы:
Минусы:
Правда ли, что высоким сложнее накачаться?
Физически — нет. Визуально — может казаться, что рост замедляет прогресс.
Нужно ли есть больше, чем невысоким спортсменам?
Да, из-за большего объёма тканей и энергозатрат.
Может ли генетика "перебить" влияние антропометрии?
Да. Генетика — определяющий фактор.
