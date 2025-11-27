Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот что скрывают болота — учёные
Финляндия начала строительство забора на границе с Россией финские власти
Эффективность съемного чехла для чистоты дивана отметили в Apartment Therapy
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции

Мозг живёт по своим правилам: возрастные границы развития оказались совсем не там, где мы привыкли их видеть

Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
1:04
Спорт

Исследование, которое провели специалисты Кембриджа, переворачивает привычные представления о том, как мы взрослеем. Учёные изучили МРТ почти четырёх тысяч человек — от новорождённых до 90-летних — и неожиданно выявили, что мозг развивается не плавно, а проходит пять крупных фаз. Границы между ними чёткие, а ключевые возрастные точки приходятся на 9, 32, 66 и 83 года. Самой удивительной оказалась та, что длится дольше других: период с 9 до 32 лет, который сами исследователи назвали "подростковым".

Упражнение hip thrust в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение hip thrust в спортзале

Что именно обнаружили учёные

С научной точки зрения выходит, что человек остаётся "подростком" почти до начала четвёртого десятка. Именно в этом возрасте нейронные сети достигают максимальной эффективности: примерно к 29-31 году скорость и согласованность передачи сигналов выходят на пик, после чего начинают плавно снижаться. С 32 лет начинается иной этап — эффективность падает, а сегрегация, то есть разделение мозга на более узкоспециализированные области, усиливается.

Ведущий автор исследования доктор Алекса Маузли подчёркивает масштаб открытий.

"Это огромный сдвиг. С девяти лет связи в мозге начинают работать на беспощадную эффективность", — сказала доктор Алекса Маузли.

Этот длительный "подростковый" период объясняет многое, в том числе — почему взрослые люди так по-разному адаптируются к обучению и нагрузкам. Но особенно ценно это знание для всех, кто тренируется или занимается спортом.

Почему выводы исследования важны для тренировок

В возрасте 29-32 лет мозг управляет движениями особенно точно: активно работает моторный контроль, быстрее обрабатывается проприоцепция, легче формируются новые двигательные навыки. Координация, реакция, освоение сложных элементов — всё это даётся проще именно в конце двадцатых и начале тридцатых.

Это не значит, что после 32 лет навыки резко ухудшаются. Происходят другие процессы: мозг медленнее воспринимает новизну, но лучше удерживает уже сформированные умения. Связи становятся более устойчивыми, а значит, повышается надёжность движений и способность долго работать в одном темпе.

Сравнение фаз развития мозга

Возраст Основные особенности Роль в тренировках
9-32 Максимальная эффективность и пластичность Быстрое обучение технике, прогресс в координации
32-66 Рост специализации, постепенное снижение скорости Стабилизация навыков, развитие выносливости
66+ Снижение гибкости сетей Умеренная нагрузка, акцент на поддержание здоровья движений

Советы шаг за шагом

  1. Осваивайте сложную технику — прыжки, силовые упражнения, координационные элементы — именно в период с 20 до 32 лет, когда мозг лучше всего запоминает движения. Полезны штанга, скакалка, беговые тренировки с элементами техники, работа в тренажёрном зале.

  2. Тренируйте нейромышечный контроль: используйте баланс-доски, мини-гляйдеры, резиновые петли, упражнения на стабилизацию корпуса.

  3. После 32 добавляйте больше циклических нагрузок: марафонский бег, велосипед, плавание. Мозг в этом возрасте отлично поддерживает ритм и экономичность движений.

  4. Обновляйте технику регулярно: периодически возвращайтесь к базовым упражнениям, чтобы закреплять движение, сформированное ранее.

  5. Используйте гаджеты для контроля прогресса — спортивные часы, пульсометры, датчики бега: они помогают отслеживать качество тренировок, когда внутренние ощущения могут быть менее точными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: откладывать работу над техникой после 25-30 лет.
    Последствие: закрепление неэффективных движений, больший риск травм.
    Альтернатива: регулярная работа с тренером, видеотерапия техники.

  2. Ошибка: стремиться к резким силовым прорывам после 35.
    Последствие: перегруз связок и мышц.
    Альтернатива: постепенное повышение силы через функциональные тренировки, TRX, умеренный свободный вес.

  3. Ошибка: полностью исключать высококоординационные упражнения в зрелом возрасте.
    Последствие: снижение моторного контроля.
    Альтернатива: лёгкая плиометрика, упражнения на баланс, хит-тренировки с контролем нагрузки.

А что если вы начали заниматься спортом поздно

Начать тренироваться можно в любом возрасте: структура мозга не блокирует обучение — она лишь меняет темп. Поздний старт означает, что навыки будут формироваться медленнее, но закрепляться — надёжнее. А циклические виды спорта после 35 дают возможность выйти на высокий любительский уровень даже при небольшом опыте.

Плюсы и минусы разных возрастных периодов

Период Плюсы Минусы
20-32 Быстрое обучение, лёгкость освоения техники, высокий нейромоторный потенциал Высокий риск ошибок из-за переоценки возможностей
32-45 Стабильность навыков, повышенная выносливость, экономичность движений Медленное освоение нового
45+ Осознанность, устойчивость рутин Необходимость бережного контроля нагрузок

FAQ

Как выбрать тренировочный план после 30?
Основывайтесь на уже сформированных навыках: сочетайте силовые упражнения со спокойными аэробными тренировками и регулярной работой над техникой.

Сколько стоит сопровождение тренера для улучшения техники?
В среднем индивидуальные занятия варьируются в диапазоне от базового абонемента в фитнес-клубе до премиальных спортивных студий, где занятия могут стоить значительно дороже — важно ориентироваться на квалификацию специалиста.

Что лучше для зрелого возраста: бег или силовые тренировки?
Оптимально сочетание: силовые поддерживают мышечную массу и связки, бег и велосипед укрепляют сердце и улучшают метаболизм.

Мифы и правда

Миф: после 30 новые навыки в спорте почти не формируются.
Правда: формируются, просто медленнее, зато закрепляются надолго.

Миф: зрелый возраст — не время для интенсивных тренировок.
Правда: правильно подобранная нагрузка полезна в любом возрасте.

Миф: если техника сформирована неверно, исправить её невозможно.
Правда: исправление занимает больше времени, но достижимо благодаря повторениям и работе с тренером.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Косатки фиксируются на рулях судов — морской эколог Марта Герра
Домашние животные
Косатки фиксируются на рулях судов — морской эколог Марта Герра
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и Хоббит
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.