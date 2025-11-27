Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кубок России в Челябинске зажигает лёд: старт, который меняет расклад в конькобежном спорте

Кубок России по многоборью стартовал в Челябинске по данным Союза конькобежцев России
4:04
Спорт

В Челябинске начался один из ключевых стартов зимнего спортивного сезонаКубок России по конькобежному многоборью. Ледовый дворец "Уральская молния" принял участников из разных регионов страны, и именно здесь в течение двух дней будут определяться сильнейшие спринтеры и классики. Турнир имеет особый статус: он не только входит в календарь Союза конькобежцев России, но и служит отбором к чемпионату страны 2026 года.

Семён Елистратов
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семён Елистратов

Состязание посвящено призам ЗМС СССР Лидии Павловны Скобликовой — легенды советского спорта, чьи достижения и сегодня остаются ориентиром для молодых конькобежцев. Несмотря на масштаб турнира, общедоступная трансляция встреч пока не заявлена, что вызвало бурное обсуждение среди болельщиков.

Что происходит в Челябинске

Состязания стартовали ровно в 11:00 по местному времени. На льду вышли более ста спортсменов, включая членов сборной России, которые участвуют в спринтерской и классической программах. Организаторы опубликовали стартовые протоколы и расписание, чтобы зрители могли следить за ходом событий даже без трансляции.

Однако отсутствие видеопоказа стало заметной темой обсуждений среди любителей спорта, сообщает kursdela.biz. Комментарии в социальных сетях показали, насколько болельщики ждут возможность наблюдать за своими спортсменами, особенно когда речь идёт о российских соревнованиях.

"Будет ли трансляция? Уважаемая федерация СКР, когда же вы начнете вести трансляции всех соревнований, ведь идут российские соревнования! Надо ребят наших поддерживать, не останется мужчин и женщин в спорте! Неужели только массовость нужна! Девочки наши в Канаде стараются, а смену готовить разве не нужно! Раньше всех спортсменов по именам знали, а сейчас дети даже не знают что это за спорт такой — конькобежный!", — выразила недовольство Наталья.

Другие зрители настроены спокойнее и считают, что настоящая поддержка — на трибунах.

"Настоящие болельщики будут на трибунах!", — пишет Алексей.

Сам дворец "Уральская молния" назван в честь прославленной спортсменки, шестикратной олимпийской чемпионки из Златоуста. Её прозвище стало названием арены, которая сегодня принимает один из главных российских стартов.

Как следить за турниром без трансляции

  1. Проверяйте обновления на сайте Союза конькобежцев России — там регулярно публикуют протоколы.

  2. Используйте официальные соцсети СКР: часто выкладывают фото- и текстовые отчёты.

  3. Подписывайтесь на региональные спортивные паблики, которые освещают события в Челябинске.

  4. Следите за комментариями тренеров и фигуристов — они нередко публикуют инсайты.

  5. После соревнований ищите записи отдельных забегов: их могут публиковать клубы или регионы.

FAQ

Сколько дней длится Кубок?
Два: спринт и классическое многоборье проходят сегодня и завтра.

Сколько спортсменов участвует?
Более ста — в том числе члены сборной России.

Будет ли трансляция?
На данный момент она не анонсирована.

Где смотреть результаты?
На сайте СКР, в протоколах и официальных отчётах.

Можно ли попасть на трибуны?
Да, соревнования проходят открыто для зрителей.

Мифы и правда

Миф: отсутствие трансляций означает низкий уровень турнира.
Правда: статус Кубка России остаётся высоким, а участники — сильнейшие спортсмены страны.
Миф: соревнования без эфира не привлекают зрителей.
Правда: на трибунах по-прежнему много болельщиков.
Миф: многоборье — "устаревший" формат.
Правда: дисциплина остаётся базовой частью конькобежного спорта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
