Зимние калории не задержатся: движение, которое включает глубокие мышцы лучше планки

Отмечен эффект подтяжки талии от упражнения пловец — Рафаэль Годар

Зимой организм быстрее запасает жир, особенно в нижней части живота. На это влияют и сезонная калорийность питания, и снижение активности, и банальное нежелание выходить на холод даже ради полезной тренировки. Одним из самых эффективных способов поддерживать форму считается плавание, но в холодный сезон оно подходит далеко не всем. Именно поэтому тренеры всё чаще предлагают альтернативы, которые позволяют добиться похожего результата без бассейна и сложной подготовки.

Одним из таких вариантов стало упражнение "пловец". Этот элемент пилатеса укрепляет глубокие мышцы кора, активирует стабилизирующие структуры и помогает работать над тонусом живота без жёсткой нагрузки на суставы. Техника воссоздаёт движения, которые пловец делает в воде, но выполняется на полу, в комфортных условиях. Спортивный тренер Рафаэль Годар подчёркивает, что при регулярной практике упражнение даёт выраженный эффект подтяжки и способствует формированию более узкой талии.

"Подтягивает и сужает талию", — подчёркивает спортивный тренер Рафаэль Годар.

Почему упражнение "пловец" так эффективно зимой

Работа глубоких мышц пресса важна для укрепления корпуса, формирования ровной осанки и уменьшения объёма в нижней части живота. В отличие от статичных упражнений, таких как планка, "пловец" задействует не только мышцы брюшного пресса, но и мышцы поясницы, ягодиц и задней поверхности бёдер. Благодаря этому увеличивается расход энергии, а нагрузка распределяется по всему телу.

Динамический характер упражнения делает его особенно полезным в период сезонной гиподинамии. Мягкость пилатес-техники позволяет включать "пловца" даже в программы начинающих, а отсутствие прыжков и компрессии делает его безопасным для суставов.

Сравнение: плавание, планка и упражнение "пловец"

Критерий Плавание Планка "Пловец" Нагрузка на пресс Высокая Высокая, статичная Высокая, динамичная Воздействие на спину Мягкое Среднее Активное укрепление Удобство в холодное время Низкое Высокое Очень высокое Задействование ягодиц Среднее Низкое Высокое Нагрузка на суставы Минимальная Минимальная Минимальная

Советы шаг за шагом: как выполнять упражнение "пловец" правильно

Лечь на живот, вытянуть ноги и руки вперёд, пальцы ног направить назад. Втянуть живот внутрь, активируя мышцы кора. Сделать глубокий вдох и слегка приподнять руки и ноги от пола. Напрячь ягодицы, удерживая положение. Начать ритмичные чередующиеся взмахи руками и ногами — как при плавании. Продолжать движение 20-30 секунд. На выдохе опустить конечности и расслабить мышцы. Повторить несколько подходов.

Чтобы добиться выраженного результата, упражнения включают в тренировку регулярно. Тренер рекомендует выполнять три подхода по 30 секунд с отдыхом 10 секунд между ними.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прогибать поясницу слишком сильно

Последствие: перенапряжение и дискомфорт в спине

Альтернатива: держать живот подтянутым, а подъём тела — минимальным Ошибка: выполнять движения быстро и хаотично

Последствие: потеря эффективности и риск неправильной техники

Альтернатива: сохранять ровный ритм и небольшую амплитуду движений Ошибка: поднимать корпус слишком высоко

Последствие: нагрузка смещается на поясницу

Альтернатива: поднимать руки и ноги на минимальную высоту, удерживая контроль Ошибка: задерживать дыхание

Последствие: снижение выносливости и потеря стабильности

Альтернатива: дышать ровно, сочетая дыхание с движениями

А что если…

…выполнять "пловца" ежедневно?

Эффект нарастает быстрее, но важно соблюдать баланс и не перегружать мышцы поясницы.

…добавить сопротивление?

Некоторые тренеры используют лёгкие утяжелители на запястья или лодыжки для более продвинутой нагрузки.

Плюсы и минусы упражнения "пловец"

Плюсы Минусы Подходит даже новичкам Требует контроля дыхания Укрепляет глубокие мышцы Возможна ошибка в технике Не нагружает суставы Нужна регулярность Можно выполнять дома Не заменяет полноценную силовую тренировку

FAQ

Подходит ли "пловец" людям с болями в спине?

В большинстве случаев да, но лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать перегрузки.

Можно ли заменить "пловцом" полноценную тренировку?

Нет, это вспомогательный элемент, который усиливает эффект других упражнений.

Сколько времени требуется, чтобы увидеть результат?

При регулярной практике первые изменения можно заметить через 3-4 недели.

Мифы и правда

Миф: "пловец" мгновенно убирает жир на животе.

Правда: локального жиросжигания не существует — упражнение помогает укрепить мышцы и увеличить расход энергии.

Миф: упражнение слишком лёгкое, чтобы дать эффект.

Правда: глубокие мышцы реагируют даже на мягкие динамические нагрузки.

Миф: "пловец" подходит только для пилатеса.

Правда: его включают в программы фитнеса, йоги и функционального тренинга.

Три интересных факта

Упражнения на глубокие мышцы помогают улучшить осанку и снизить нагрузку на поясницу. Пилатес-техника использует дыхание как инструмент стабилизации. Динамические упражнения эффективнее активируют метаболизм, чем статические.

Пилатес появился в начале XX века как система физической подготовки, созданная Джозефом Пилатесом. Изначально метод предназначался для реабилитации и укрепления корпуса. Со временем элементы методики распространились в фитнесе, танцах и физиотерапии. Упражнение "пловец" стало одним из основных инструментов для укрепления задней цепи мышц и работы с глубоким прессом. Сегодня оно используется во всём мире как часть комплексных тренировок.