Футбол вспоминает Симоняна иначе: Черчесов раскрыл деталь, которая держала команду в тонусе

История большого спорта нередко хранит детали, которые становятся известны лишь годы спустя. Иногда это не тактические схемы или закрытые тренировки, а простые человеческие ритуалы — короткие фразы, привычки, слова, которые помогают держаться на плаву и сохранять боевой настрой. Именно такую деталь раскрыл главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов, вспоминая Никиту Симоняна на прощальной церемонии в Москве.
Во время проводов легендарного бомбардира стало ясно, что за профессиональными достижениями нередко стоит внутренний настрой, который невозможно измерить статистикой. Для Черчесова и Симоняна таким элементом было необычное кодовое слово — маленький символ большой работы, общее воспоминание, которое они хранили долгие годы.
Черчесов объяснил, что это слово было своеобразным напоминанием о том, что без фундаментальной физической подготовки великих результатов не бывает. Для них обоих дисциплина и работа над выносливостью были отправной точкой любого успеха — и ежедневным ориентиром.
"У нас было кодовое название, когда каждое утро встречались, называлось со слова "онли". "Онли" по-английски означает "только". Это означает, что только на базе хорошей физической подготовки на чемпионате мира можно чего-то добиться. Так мы каждое утро начинали. Только мы знали, о чем идет речь, теперь знают все", — сказал тренер Станислав Черчесов.
По словам Черчесова, именно так начинались их дни во время подготовки к крупным турнирам. Простое короткое слово работало как сигнал включиться в работу и концентрироваться на главном — командной форме, пишет NEWS.ru.
|Параметр
|Время Симоняна
|Современный футбол
|Подход к тренировкам
|Упор на базовую выносливость
|Многоуровневые программы, аналитика
|Влияние тренеров
|Персональное взаимодействие
|Командные штабы, аналитические отделы
|Интенсивность нагрузок
|Меньше вариативности
|Смешанные форматы и высокие темпы
|Ритуалы и традиции
|Большая роль личных привычек
|Цифра, данные, мониторинг
|Мотивация
|Индивидуальная ответственность
|Командная система поддержки
Зачем спортсменам такие ритуалы?
Они помогают стабилизировать психологическое состояние, снимут лишнее напряжение и задают тон тренировкам.
Можно ли перенести этот подход на работу или учёбу?
Да. Короткие фразы или действия помогают настроиться и сфокусироваться.
Почему физподготовка играет такую роль?
Она обеспечивает базу — без выносливости и силы даже талантливый спортсмен не выдерживает нагрузок турнира.
