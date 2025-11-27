Футбол вспоминает Симоняна иначе: Черчесов раскрыл деталь, которая держала команду в тонусе

Кодовое слово помогало включаться в тренировочный процесс по данным Черчесова

История большого спорта нередко хранит детали, которые становятся известны лишь годы спустя. Иногда это не тактические схемы или закрытые тренировки, а простые человеческие ритуалы — короткие фразы, привычки, слова, которые помогают держаться на плаву и сохранять боевой настрой. Именно такую деталь раскрыл главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов, вспоминая Никиту Симоняна на прощальной церемонии в Москве.

Во время проводов легендарного бомбардира стало ясно, что за профессиональными достижениями нередко стоит внутренний настрой, который невозможно измерить статистикой. Для Черчесова и Симоняна таким элементом было необычное кодовое слово — маленький символ большой работы, общее воспоминание, которое они хранили долгие годы.

Как тренеры связывали слово "онли" с успехами

Черчесов объяснил, что это слово было своеобразным напоминанием о том, что без фундаментальной физической подготовки великих результатов не бывает. Для них обоих дисциплина и работа над выносливостью были отправной точкой любого успеха — и ежедневным ориентиром.

"У нас было кодовое название, когда каждое утро встречались, называлось со слова "онли". "Онли" по-английски означает "только". Это означает, что только на базе хорошей физической подготовки на чемпионате мира можно чего-то добиться. Так мы каждое утро начинали. Только мы знали, о чем идет речь, теперь знают все", — сказал тренер Станислав Черчесов.

По словам Черчесова, именно так начинались их дни во время подготовки к крупным турнирам. Простое короткое слово работало как сигнал включиться в работу и концентрироваться на главном — командной форме, пишет NEWS.ru.

Сравнение: физическая подготовка тогда и сейчас

Параметр Время Симоняна Современный футбол Подход к тренировкам Упор на базовую выносливость Многоуровневые программы, аналитика Влияние тренеров Персональное взаимодействие Командные штабы, аналитические отделы Интенсивность нагрузок Меньше вариативности Смешанные форматы и высокие темпы Ритуалы и традиции Большая роль личных привычек Цифра, данные, мониторинг Мотивация Индивидуальная ответственность Командная система поддержки

FAQ

Зачем спортсменам такие ритуалы?

Они помогают стабилизировать психологическое состояние, снимут лишнее напряжение и задают тон тренировкам.

Можно ли перенести этот подход на работу или учёбу?

Да. Короткие фразы или действия помогают настроиться и сфокусироваться.

Почему физподготовка играет такую роль?

Она обеспечивает базу — без выносливости и силы даже талантливый спортсмен не выдерживает нагрузок турнира.