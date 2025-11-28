Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силы уходят быстрее, чем форма: послеродовые тренировки возвращают энергию, которой так не хватает

Аэробные упражнения снижают симптомы депрессии после беременности
Спорт

Рождение ребёнка меняет тело женщины постепенно — почти сорок недель организм адаптировался к новой нагрузке, и столь же деликатного подхода требует восстановление. Первые недели нужны для отдыха, а возвращаться к активным тренировкам врачи обычно позволяют примерно через шесть недель после родов. Но даже при разрешении специалиста важно двигаться постепенно и разумно: послеродовые тренировки работают только тогда, когда они вписаны в общее состояние здоровья, уровень энергии и реальный ритм молодой мамы.

спорт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спорт

Польза тренировок в послеродовом периоде

Физическая активность после родов даёт много ощутимых положительных эффектов. Она помогает улучшить настроение, восстановить тонус мышц и легче адаптироваться к новой нагрузке — уходу за ребёнком. Лёгкие и умеренные тренировки улучшают качество сна, уменьшают стресс и помогают телу возвращаться к привычной форме.

Что дают регулярные занятия:

  • укрепление поперечных и прямых мышц живота, растянувшихся во время беременности;
  • повышение уровня энергии;
  • снижение проявлений тревожности и послеродовой депрессии;
  • мягкая коррекция веса, набранного за период беременности.

Исследования подтверждают: аэробные нагрузки легкой интенсивности улучшают работу дыхательной системы и заметно уменьшают эмоциональные колебания, типичные для периода восстановления.

Что делать молодой маме

Начните с мышц тазового дна

Это фундамент: мышцы, которые во время беременности испытали максимальную нагрузку, требуют мягкого укрепления.

  • Напрягите мышцы, отвечающие за остановку мочеиспускания.
  • Удерживайте напряжение около 10 секунд.
  • Полностью расслабьтесь.
  • Повторяйте несколько циклов в течение дня.

Добавьте упражнения на стабилизацию с мячом

Стабилизирующий мяч снижает нагрузку на поясницу.

  • Лягте животом на мяч, ладони — на пол, ноги касаются земли.
  • Вытянитесь вперёд, подняв корпус.
  • Дотроньтесь правой рукой до левой ноги, замрите на 4-5 секунд.
  • Вернитесь и повторите на другую сторону — всего 20 повторений.

Освойте планку

Планка прорабатывает корпус, косые мышцы и ягодицы.

  • Упритесь предплечьями в пол, вытяните ноги.
  • Держите пресс напряжённым 45-60 секунд.
  • Сделайте 4-6 подходов.
  • Усложнение — боковая планка на каждую сторону.

Выполняйте выпады с лёгкими гантелями

Это безопасно при хорошей технике.

  • Сделайте шаг вперёд, согните колени под углом 90 градусов.
  • Оттолкнитесь пяткой, вернитесь в исходное положение.
  • Повторяйте по 20 раз на каждую ногу в 2-3 подходах.

Включайте отжимания

Эффективная работа для плеч, рук и кора.

  • Руки шире плеч, корпус прямой.
  • Опуститесь на 5 см от пола.
  • Вернитесь вверх.
  • Делайте 1-3 подхода по 10 повторений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Начать тяжёлые тренировки слишком рано
    → Боль в тазовом дне, слабость, ухудшение диастаза.
    → Начните с дыхательных упражнений и лёгкой активизации мышц кора.
  2. Игнорировать сигнал усталости
    → Замедленное восстановление, выпадение энергии на весь день.
    → Уменьшайте интенсивность, делите тренировку на короткие блоки.
  3. Выбирать упражнения "как раньше"
    → Риск травм и боли в пояснице.
    → Перейдите на адаптированные варианты: отжимания с колен, планка с опорой выше пола.

А что если…

…вы не можете делать планку целую минуту?
Держите позу 10-15 секунд и делайте больше подходов — это безопаснее и эффективнее.

…кажется, что упражнений слишком мало?
Послеродовое восстановление не гонка: цель — вернуть силу без перегрузок.

…уже есть небольшой диастаз?
Лучше избегать скручиваний и агрессивных нагрузок на прямую мышцу живота — вместо них подходят дыхательные практики и упражнения на глубокие мышцы кора.

Плюсы и минусы тренировок после беременности

Плюсы Минусы
Повышают настроение Нельзя ускорять прогресс силой воли
Уменьшают тревогу и стресс Требуется одобрение врача
Улучшают качество сна Некоторые упражнения временно противопоказаны
Возвращают мышечный тонус Медленный темп может психологически раздражать
Помогают снизить вес Потребуется терпение и регулярность

FAQ

Когда можно начинать тренироваться?

Обычно через шесть недель при естественных родах и позже — после кесарева, но только с разрешения врача.

Какие упражнения самые безопасные?

Дыхательные техники, работа с тазовым дном, лёгкие упражнения на стабилизацию и короткие силовые с минимальными весами.

Как понять, что тренировка слишком интенсивна?

Если возникает боль в области таза, резкая усталость или головокружение — нужно снизить нагрузку.

Мифы и правда

  1. Миф: фигура возвращается сама через пару недель.
    Правда: полноценное восстановление занимает месяцы.
  2. Миф: лучше сразу делать интенсивный фитнес.
    Правда: постепенно укреплённые мышцы дают долговременный результат.
  3. Миф: грудное вскармливание исключает тренировки.
    Правда: мягкие нагрузки совместимы с ГВ, если чувствуете себя хорошо.

Три интересных факта

  1. Во время беременности связки становятся мягче, а их восстановление занимает до года.
  2. Дыхательные упражнения для укрепления глубоких мышц живота нередко дают результат быстрее, чем классический пресс.
  3. Прогулки с коляской в интенсивном темпе могут заменить лёгкую кардиотренировку.

Исторический контекст

  1. Ещё в середине XX века женщинам рекомендовали полный отказ от спорта после родов — метод признали неэффективным.
  2. С 1980-х годов появилось направление "послеродовый фитнес", сфокусированное на восстановлении мышц таза.
  3. Сегодня практикуются индивидуальные программы, основанные на медицинских данных и особенностях каждой женщины.
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
