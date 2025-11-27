Зарядитесь на полную мощность: упражнения с гантелями, которые заставят ваше тело работать как часы

Гантели для фитнеса помогут проработать все группы мышц — эксперты

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для создания тренировки, которая прорабатывает все группы мышц, идеально подходят упражнения с гантелями. Они позволяют тренировать тело комплексно, а также развивать силу, выносливость и координацию. Важно правильно выбрать вес и подобрать нужные упражнения для каждого отдельного участка тела.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Опущенная гантель в руке

Как выбрать гантели для тренировок

Прежде чем приступить к тренировке, важно правильно выбрать гантели. Они бывают двух типов: разборные и неразборные. Разборные гантели состоят из грифа и сменных дисков, что позволяет менять вес в зависимости от упражнений. Это идеальный выбор для тех, кто хочет постепенно увеличивать нагрузку. Неразборные гантели имеют фиксированный вес, и они могут быть удобными для начинающих, но ограничивают возможности для прогрессии.

Гантели для фитнеса обычно имеют легкое покрытие из винила или неопрена и подойдут для аэробных тренировок, но для силовых упражнений они недостаточно тяжёлые. Чтобы достичь желаемых результатов, выбирайте гантели с весом, подходящим для ваших целей. Для упражнений на плечи и руки подойдут легкие гантели (до 5 кг), а для крупных мышечных групп, таких как ноги или спина, нужно брать более тяжелые — от 16 кг и выше.

Упражнения с гантелями для плеч

1. Жим гантелей стоя

Стоя, возьмите гантели на уровне плеч, выжмите их вверх, слегка отклоняя назад. Это упражнение развивает плечи и улучшает общую силу верхней части тела.

2. Разведение гантелей в стороны

Поднимите гантели в стороны до уровня плеч, контролируя движение. Немного согнутые локти снизят нагрузку на суставы и позволят сосредоточиться на плечевых мышцах.

3. Разведение гантелей в наклоне

Наклоните корпус вперёд, держите гантели в руках и разводите их в стороны. Это упражнение работает на заднюю часть плеч, эффективно укрепляя и развивая мышцы.

Упражнения с гантелями для спины

1. Тяга гантелей на наклонной скамье

Лягте на живот на наклонную скамью, возьмите гантели и подтяните их к поясу, сжимая лопатки. Это упражнение тренирует верхнюю часть спины, укрепляя трапеции и ромбовидные мышцы.

2. Тяга гантелей к поясу в наклоне

Наклонитесь, держа гантели в руках, и подтяните их к поясу, сводя лопатки. Это упражнение эффективно развивает спину, тренируя широкий спинальной мышечный комплекс.

3. Тяга гантелей к поясу

Наклонитесь и подтяните гантели к поясу. Это движение прорабатывает мышцы спины, улучшая осанку и общую силу.

Упражнения с гантелями для грудных мышц

1. Жим гантелей лёжа

Лягте на скамью, держите гантели в руках и выжимайте их вверх, разворачивая ладони друг к другу. Это упражнение нацелено на грудные мышцы и улучшает силу верхней части тела.

2. Разведение гантелей лёжа

Согните руки в локтях под прямым углом, затем разведите их в стороны. Это упражнение помогает растянуть грудные мышцы и улучшить их форму.

3. Разведение гантелей из прямого угла

Лягте на скамью, согните руки в локтях, держа гантели. Разведите руки и возвращайте в исходное положение. Это упражнение помогает укрепить грудные мышцы, не перегружая суставы.

Упражнения с гантелями для бёдер и ягодиц

1. Ягодичный мост с опорой на лавку

Упритесь спиной в лавку, согните ноги в коленях, поднимите таз, удерживая гантели на бедрах. Напрягите ягодицы, чтобы поднять таз до уровня бёдер.

2. Румынская становая тяга

Встаньте прямо, держите гантели в руках, наклонитесь с прямой спиной и опустите снаряды до середины голени. Это упражнение помогает развить ягодичные и задние бедра.

3. Выпады с гантелями

Сделайте шаг вперёд, опуская колено задней ноги к полу. Важно следить за тем, чтобы колено передней ноги не выходило за носок.

4. Приседания с гантелями

Расставьте ноги на ширину плеч, держите гантели над плечами и выполните приседания до параллели бёдер с полом. Это упражнение помогает развить мышцы ног и ягодиц.

5. Трастеры с гантелями

Это комбинированное упражнение включает в себя приседания и жим. Вы выполняете приседание, а затем выжимаете гантели наверх.

Упражнения с гантелями для пресса и кора

1. Турецкий подъём с гантелей

Это сложное упражнение на мышцы кора, которое развивает координацию. Вы начинаете лежа, а затем поднимаете тело и гантель, используя баланс.

2. «Дровосек» с гантелью

Возьмите гантель обеими руками и вращайте корпус вправо и влево, касаясь пола снарядом. Это упражнение прорабатывает мышцы кора и бедра.

3. Русские скручивания с гантелей

Сядьте на пол, удерживая гантель двумя руками, и поворачивайте корпус влево и вправо. Это упражнение активно задействует косые мышцы живота.

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать гантели для домашней тренировки?

Выбор гантелей зависит от ваших целей и уровня подготовки. Для новичков лучше выбирать гантели с возможностью изменения веса (разборные). Они позволят постепенно увеличивать нагрузку. Для силовых тренировок на большие группы мышц, такие как ноги и спина, подойдут гантели с весом от 10 до 20 кг. Для более лёгких упражнений на плечи и руки можно выбрать гантели с весом до 5 кг.

2. Сколько повторений и подходов нужно делать для эффективной тренировки с гантелями?

Для большинства упражнений рекомендуется выполнять 3-5 подходов по 8-12 повторений. Выбирайте вес так, чтобы последние несколько повторений давались с трудом, но при этом не терялась техника выполнения упражнения. Если гантели слишком лёгкие, можно увеличить количество повторений или добавить дополнительные подходы.

3. Как избежать травм при тренировке с гантелями?

Чтобы минимизировать риск травм, всегда соблюдайте правильную технику выполнения упражнений. Не перегружайте себя слишком тяжёлыми гантелями на первых порах, а постепенно увеличивайте вес. Также важно разминаться перед тренировкой и растягиваться после неё, чтобы улучшить гибкость и подготовить мышцы к нагрузке.

Мифы и правда о тренировках с гантелями

Миф: тренировки с гантелями делают мышцы крупными и громоздкими

Правда: тренировки с гантелями могут помочь развить мышцы, но чтобы они стали слишком большими, потребуется интенсивная тренировка с очень большими весами и специфическое питание.

Миф: чем тяжелее гантели, тем быстрее будут результаты

Правда: Использование слишком тяжёлых гантелей может привести к неправильной технике выполнения упражнений и повышенному риску травм. Лучше начать с более лёгких весов и постепенно увеличивать нагрузку по мере роста силы и выносливости.

Миф: для похудения нужно использовать только лёгкие гантели и делать много повторений

Правда: Тренировки с гантелями, включая как лёгкие, так и более тяжёлые веса, могут быть эффективными для похудения. Главное — создать дефицит калорий через сочетание правильного питания и регулярных упражнений.

Миф: все упражнения с гантелями одинаково эффективны для всех

Правда: Разные упражнения с гантелями нацелены на работу с разными группами мышц. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимо выбирать упражнения, соответствующие целям тренировки.

Не забывайте, что для достижения желаемой формы и улучшения физической подготовки важно сочетать силовые тренировки с гантелями с правильным питанием, регулярными тренировками и необходимым отдыхом. Для каждого человека подходящая тренировка будет индивидуальной, и важно найти свой баланс нагрузки, чтобы тренировки приносили радость и реальные результаты.