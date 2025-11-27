Протеин, который сушит, а не раздувает: как выбрать смесь, от которой растут только мышцы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда цель — нарастить сухую мышечную массу и контролировать калорийность питания, протеиновый порошок становится удобным и быстрым инструментом поддержки. Однако не все смеси одинаково полезны: часть из них содержит искусственные подсластители, повышающие общую калорийность и сводящие пользу к минимуму.

Протеиновый напиток
Фото: unsplash.com by Kelly Sikkema is licensed under Free to use under the Unsplash License
Протеиновый напиток

Чтобы не тратить усилия зря, важно выбирать те варианты, которые дают качественный белок, легко усваиваются и не перегружают рацион. В этой подборке собраны протеиновые порошки, которые специалисты называют оптимальными для роста сухой мышечной массы, особенно если вы хотите поддерживать чистый рацион.

Почему выбор протеина так важен

Белок помогает восстанавливать мышцы после нагрузки, увеличивает силу и стимулирует метаболизм. Но эффективность зависит от качества смеси: скорость усвоения, содержание сахара, наличие ферментов и тип белка напрямую влияют на результат. Некоторые протеины лучше подходят для приёма после тренировки, другие — для ночного восстановления. Правильно подобранный состав помогает наращивать мышечную массу без добавления лишних углеводов и калорий.

Сравнение ключевых протеиновых порошков

Протеин Кол-во белка Калорийность Тип Для кого Особенности
Optimum Casein Gold Standard 24 г 120 ккал Медленный казеин На ночь, на сытость Длительное высвобождение аминокислот
Thorne Whey Isolate Высокое Низкая Быстрый сывороточный изолят После тренировки В составе пищеварительные ферменты
KOS Organic Plant Protein 20 г Средняя Растительный микс Веганам Суперфуды + клетчатка
Dymatize ISO 100 Высокое Очень низкая Гидролизат Чувствительным к лактозе Мгновенное усвоение
Designer Lite Protein 10 г 60 ккал Соево-сывороточная смесь Для низкокалорийных перекусов Минимальное содержание углеводов

Лучшие протеиновые порошки, по мнению экспертов

Optimum Nutrition 100% Gold Standard Casein

"Казеин — это медленно усваиваемый белок, что делает его фантастическим вариантом для наращивания сухой мышечной массы без добавления ненужных калорий", — сказала диетолог и тренер Терри Татеоссян.

Содержит 24 г белка, 120 калорий, 1 г сахара и всего 1 г жира на порцию, он обеспечивает равномерное высвобождение аминокислот в ваши мышцы в течение нескольких часов.

Казеин подходит на ночной приём или в длительные промежутки между едой, поддерживая стабильный уровень аминокислот и уменьшая чувство голода.

Thorne Whey Isolate

"Это один из самых простых протеиновых порошков на рынке", — говорит Терри Татеоссян.

Он также содержит пищеварительные ферменты, такие как бромелайн и папаин, которые помогают улучшить усвоение белка и уменьшить вздутие живота.

Идеален после тренировки: сывороточный изолят усваивается почти мгновенно, не перегружая пищеварение.

KOS Organic Plant Protein

"KOS содержит 20 граммов белка из органических растительных источников… Он стимулирует рост сухой мышечной массы, не создавая избытка калорий", — отметила Терри Татеоссян.

Протеин включает смесь киноа, льна, семян тыквы, чиа и гороха, содержит клетчатку и ферменты для лучшего усвоения.

Dymatize ISO 100

"Гидролизованный протеин Dymatize ISO 100 идеально подходит для тех, кто чувствителен к лактозе и хочет получать чистый белок с низким содержанием калорий", — сказала сертифицированный диетолог Триста Бест.

Отличается ультраочисткой и разнообразием вкусов.

Designer Lite Low-Calorie Protein

По словам Тристы Бест, это удачный вариант для низкокалорийных перекусов: смесь соевого и сывороточного белка содержит всего 60 ккал, пишет eatthis.com.

Она подчёркивает три преимущества:

  • высокое содержание белка без лишних добавок
  • быстрое усвоение
  • полноценный аминокислотный профиль

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбирать протеин с подсластителями → водянистость, голод → выбирать смеси без искусственных добавок.
  • Пить протеин без учёта целей → избыток калорий → выбирать казеин — на ночь, изолят — после тренировки.
  • Регулярно превышать дозировку → нарушение пищеварения → соблюдать норму 20-24 г за приём.
  • Смешивать с молоком при похудении → повышенная калорийность → использовать воду или растительное молоко.
  • Заменять протеином полноценные приёмы пищи → дефицит нутриентов → принимать как добавку, а не основу рациона.

А что если…

…вы не переносите молочные продукты?

Выбирайте растительный KOS или соевые смеси.

…нужен протеин без вздутия?

Подойдут варианты с ферментами — Thorne или KOS.

…хочется быстрое восстановление?

Гидролизат Dymatize — лучший выбор.

Плюсы и минусы протеиновых порошков

Плюсы Минусы
Увеличивают мышечную массу Не заменяют полноценное питание
Помогают контролировать калорийность Возможны индивидуальные реакции
Быстро усваиваются Требуют правильного выбора
Удобны в приёме Важно следить за качеством
Подходят для снижения жира Некоторые варианты содержат подсластители

FAQ

1. Сколько протеина нужно принимать в день?
20-40 г в зависимости от активности и рациона.

2. Можно ли пить протеин без тренировки?
Да, но он должен дополнять питание, а не заменять его.

3. Какой протеин лучший для набора сухой массы?
Сывороточный изолят или казеин.

4. Веганам можно принимать протеин?
Да, растительные смеси вроде KOS отлично подходят.

Мифы и правда

Миф: протеин вреден для почек.
Правда: безопасен при нормальной дозировке у здоровых людей.
Миф: протеин заменяет полноценный приём пищи.
Правда: это лишь добавка, а не основа.
Миф: растительные протеины хуже.
Правда: они могут иметь полноценный аминокислотный профиль.

Три интересных факта

  1. Казеин усваивается до 7 часов — рекорд среди белков.

  2. Гидролизат фактически "предварительно расщеплён", благодаря чему действует мгновенно.

  3. Соединение растительных белков создаёт аминокислотный профиль, аналогичный животному.

Исторический контекст

  1. 1950-е: первые протеины использовались исключительно бодибилдерами.

  2. 1990-е: появились изоляты и гидролизаты с высокой степенью очистки.

  3. Сегодня: протеин стал частью массового фитнеса и диетологии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Свекровь Селены Гомес подверглась нападению грабителей
