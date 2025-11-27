Протеин, который сушит, а не раздувает: как выбрать смесь, от которой растут только мышцы

Когда цель — нарастить сухую мышечную массу и контролировать калорийность питания, протеиновый порошок становится удобным и быстрым инструментом поддержки. Однако не все смеси одинаково полезны: часть из них содержит искусственные подсластители, повышающие общую калорийность и сводящие пользу к минимуму.
Чтобы не тратить усилия зря, важно выбирать те варианты, которые дают качественный белок, легко усваиваются и не перегружают рацион. В этой подборке собраны протеиновые порошки, которые специалисты называют оптимальными для роста сухой мышечной массы, особенно если вы хотите поддерживать чистый рацион.
Белок помогает восстанавливать мышцы после нагрузки, увеличивает силу и стимулирует метаболизм. Но эффективность зависит от качества смеси: скорость усвоения, содержание сахара, наличие ферментов и тип белка напрямую влияют на результат. Некоторые протеины лучше подходят для приёма после тренировки, другие — для ночного восстановления. Правильно подобранный состав помогает наращивать мышечную массу без добавления лишних углеводов и калорий.
|Протеин
|Кол-во белка
|Калорийность
|Тип
|Для кого
|Особенности
|Optimum Casein Gold Standard
|24 г
|120 ккал
|Медленный казеин
|На ночь, на сытость
|Длительное высвобождение аминокислот
|Thorne Whey Isolate
|Высокое
|Низкая
|Быстрый сывороточный изолят
|После тренировки
|В составе пищеварительные ферменты
|KOS Organic Plant Protein
|20 г
|Средняя
|Растительный микс
|Веганам
|Суперфуды + клетчатка
|Dymatize ISO 100
|Высокое
|Очень низкая
|Гидролизат
|Чувствительным к лактозе
|Мгновенное усвоение
|Designer Lite Protein
|10 г
|60 ккал
|Соево-сывороточная смесь
|Для низкокалорийных перекусов
|Минимальное содержание углеводов
"Казеин — это медленно усваиваемый белок, что делает его фантастическим вариантом для наращивания сухой мышечной массы без добавления ненужных калорий", — сказала диетолог и тренер Терри Татеоссян.
Содержит 24 г белка, 120 калорий, 1 г сахара и всего 1 г жира на порцию, он обеспечивает равномерное высвобождение аминокислот в ваши мышцы в течение нескольких часов.
Казеин подходит на ночной приём или в длительные промежутки между едой, поддерживая стабильный уровень аминокислот и уменьшая чувство голода.
"Это один из самых простых протеиновых порошков на рынке", — говорит Терри Татеоссян.
Он также содержит пищеварительные ферменты, такие как бромелайн и папаин, которые помогают улучшить усвоение белка и уменьшить вздутие живота.
Идеален после тренировки: сывороточный изолят усваивается почти мгновенно, не перегружая пищеварение.
"KOS содержит 20 граммов белка из органических растительных источников… Он стимулирует рост сухой мышечной массы, не создавая избытка калорий", — отметила Терри Татеоссян.
Протеин включает смесь киноа, льна, семян тыквы, чиа и гороха, содержит клетчатку и ферменты для лучшего усвоения.
"Гидролизованный протеин Dymatize ISO 100 идеально подходит для тех, кто чувствителен к лактозе и хочет получать чистый белок с низким содержанием калорий", — сказала сертифицированный диетолог Триста Бест.
Отличается ультраочисткой и разнообразием вкусов.
По словам Тристы Бест, это удачный вариант для низкокалорийных перекусов: смесь соевого и сывороточного белка содержит всего 60 ккал, пишет eatthis.com.
Она подчёркивает три преимущества:
Выбирайте растительный KOS или соевые смеси.
Подойдут варианты с ферментами — Thorne или KOS.
Гидролизат Dymatize — лучший выбор.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличивают мышечную массу
|Не заменяют полноценное питание
|Помогают контролировать калорийность
|Возможны индивидуальные реакции
|Быстро усваиваются
|Требуют правильного выбора
|Удобны в приёме
|Важно следить за качеством
|Подходят для снижения жира
|Некоторые варианты содержат подсластители
1. Сколько протеина нужно принимать в день?
20-40 г в зависимости от активности и рациона.
2. Можно ли пить протеин без тренировки?
Да, но он должен дополнять питание, а не заменять его.
3. Какой протеин лучший для набора сухой массы?
Сывороточный изолят или казеин.
4. Веганам можно принимать протеин?
Да, растительные смеси вроде KOS отлично подходят.
Миф: протеин вреден для почек.
Правда: безопасен при нормальной дозировке у здоровых людей.
Миф: протеин заменяет полноценный приём пищи.
Правда: это лишь добавка, а не основа.
Миф: растительные протеины хуже.
Правда: они могут иметь полноценный аминокислотный профиль.
Казеин усваивается до 7 часов — рекорд среди белков.
Гидролизат фактически "предварительно расщеплён", благодаря чему действует мгновенно.
Соединение растительных белков создаёт аминокислотный профиль, аналогичный животному.
1950-е: первые протеины использовались исключительно бодибилдерами.
1990-е: появились изоляты и гидролизаты с высокой степенью очистки.
Сегодня: протеин стал частью массового фитнеса и диетологии.
