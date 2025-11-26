Обычная кунжутная паста работает как мощный элемент питания: вот чем она полезна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:42
Спорт

Тахини занимает особое место среди полезных продуктов: с одной стороны, это простая паста из кунжутных семян, а с другой — мощный функциональный ингредиент, который легко вписывается в спортивное питание, меню для восстановления и рацион, ориентированный на здоровье. В последние годы тахини всё чаще появляется в рекомендациях нутрициологов и тренеров: продукт сочетает высокую пищевую ценность, универсальность и удобство. Он подходит тем, кто следит за формой, контролирует нагрузку и ищет естественные источники энергии.

Женщина стоит на весах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина стоит на весах

Что представляет собой тахини и почему она так ценится

Кунжутная паста — это измельчённые семена кунжута, перетёртые до кремовой текстуры. В классическом варианте она не содержит ничего лишнего: ни сахара, ни соли, ни масел. Концентрированная порция полезных жиров, минералов и белка делает тахини отличным продуктом для спортсменов и всех, кто хочет поддерживать метаболизм и выносливость.

Её используют в ближневосточной кухне как основу хумуса, соусов и кремовых заправок. Но сегодня тахини вышла далеко за пределы традиционных рецептов: она подходит для смузи, спортивных перекусов, салатов и даже домашней выпечки.

Чем тахини отличается от других паст

Продукт Жиры Белок Клетчатка Особенность
Тахини Высокое содержание полезных жиров Среднее Высокая Очень богат кальцием
Арахисовая паста Высокое Высокое Среднее Часто содержит добавки
Миндальная паста Высокое Среднее Среднее Много витамина Е
Фисташковая паста Высокое Среднее Среднее Очень калорийная

Кунжутная паста выгодно выделяется сочетанием минералов, особенно кальция и меди, а также хорошей усвояемостью при минимальном риске аллергии.

Как использовать тахини: пошаговое руководство

  1. В салатной заправке смешайте ложку пасты с лимонным соком, водой и любимыми специями.

  2. Для овощного дипа добавьте чеснок, зиру и немного соли — получится густой кремовый соус.

  3. В спортивный смузи добавляйте тахини вместе с бананом и овсяным молоком для плотной текстуры и сытности.

  4. Намазывайте на цельнозерновой хлеб, если нужна альтернатива ореховой пасте.

  5. Используйте в теплых блюдах: например, добавьте ложку пасты в рагу или суп-пюре — вкус станет мягче, а белка немного прибавится.

Такие приёмы помогают включить продукт в ежедневное спортивное меню без лишних усилий.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Покупка пасты с маслами и сахаром → лишние калории, потеря пользы → выбирать продукт с составом "100% кунжут".
  • Хранение на полке → прогоркание и потеря свежести → держать тахини в холодильнике после вскрытия.
  • Выбор тёмной пасты без понимания → вероятность перегорелого вкуса → брать кремовый цвет, без излишней горечи.
  • Пренебрежение размешиванием → расслоение и неприятная текстура → перед использованием перемешивать банку.

А что если тахини заменить другим продуктом

Если по вкусу кунжут не подходит, можно использовать миндальную пасту или кешью-крем, однако стоит учитывать разный профиль питания: кальция там меньше, а калорийность иногда выше. Для тех, кто избегает орехов, кунжутная паста остаётся одним из самых удачных вариантов, так как принадлежит к семенам и реже вызывает аллергию.

Плюсы и минусы тахини в спортивном рационе

Плюсы Минусы
Богат кальцием — важен для мышц и костей Высокая калорийность, требует контроля порций
Хороший источник меди Может быть горьковатой, если обжарена сильно
Подходит веганам и аллергикам Не всем подходит вкус кунжута
Удобно добавлять в любые блюда Требует правильного хранения

FAQ: ответы на частые вопросы

Как выбрать качественную тахини?
Ориентируйтесь на состав: никаких добавок, только семена кунжута. Цвет — светлый, текстура — однородная.

Сколько тахини можно есть в день?
Оптимально 1-2 столовые ложки — этого достаточно для полезного эффекта.

Подходит ли тахини для набора мышечной массы?
Да, она насыщает и дополняет рацион полезными жирами и растительным белком, что важно при силовых тренировках.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
