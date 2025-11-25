Победы шли, а доверие таяло: что на самом деле разрушило связь Станковича с командой

Об утрате контроля Станковича над "Спартаком" заявил игрок Яковлев

Увольнение Деяна Станковича из "Спартака" вызвало вопросы у болельщиков: серб покинул команду после серии побед, что сделало решение клуба особенно обсуждаемым.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Деян Станкович

Как стало известно из шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports, бывший нападающий красно-белых Павел Яковлев пояснил, какие процессы могли привести к расставанию.

Потеря контакта с командой

По словам Яковлева, внешние результаты не отражали внутренних изменений в клубе. Он отметил, что хотя "Спартак" выигрывал, в коллективе накапливались проблемы, связанные с дистанцированием главного тренера от игроков. Бывший футболист подчеркнул, что коммуникация — один из ключевых факторов стабильности, и её постепенное ослабление всегда влияет на атмосферу. По его словам, у футболистов сложилось ощущение, что тренер всё реже взаимодействует с командой и перестаёт быть объединяющим звеном.

"Станкович, мне кажется, уже не хотел работать… В общении с ними есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив. Он был отдалён от коллектива и отдалялся постепенно", — сказал Яковлев.

Он уточнил, что в первый сезон серб активно защищал игроков, включая коммуникацию с журналистами, однако со временем эта модель поведения изменилась.

Внутренние сигналы и видение футболистов

Яковлев рассказал, что свои выводы основывает на регулярном общении с игроками в рамках работы в передаче "Спартак Live". По его мнению, определённая усталость и отсутствие прежней вовлечённости стали заметными для футболистов. Он считает, что тренер постепенно отходил от принципов, которые помогли ему завоевать доверие в начале работы. На фоне этого любые колебания результатов воспринимались болезненнее, чем прежде.

Бывший нападающий отметил, что рациональность решений внутри клуба нередко обусловлена процессами, которые не видны публике. И хотя серия побед выглядела убедительно, накопившиеся сложности могли стать решающим фактором для руководства клуба.

Итоги работы Станковича в "Спартаке"

Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. За это время команда провела под его руководством 64 матча во всех турнирах. Из них 37 завершились победами, 10 — вничью, ещё 17 — поражениями. Эти показатели отражают стабильную, но неоднозначную динамику, которую клуб оценивал через призму долгосрочных задач.

По мнению Яковлева, уход тренера стал следствием сочетания спортивных и внутренних факторов. Он подчёркивает, что главный вопрос заключался не столько в победах или поражениях, сколько в способности тренера оставаться центром взаимодействия между игроками и клубом.