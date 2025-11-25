Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Системы наблюдения зарегистрировали пробуждение древнего вулкана
Утверждена индексация платы за ЖКХ на 2026 год — правительство РФ
Киркоров расстроил дочь, подарив клатч Собчак, а не ей
Сухой воздух вызывает пересыхание кожи и слизистых — эксперт Мишина
Формулы сывороток с пчелиными компонентами улучшают восстановление кожи — ELLE
Интерес к гастротуризму Подмосковья вырос по данным туристического портала
Окучивание и укрытие роз перед холодами — инструкция садовника Петрова
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни

Победы шли, а доверие таяло: что на самом деле разрушило связь Станковича с командой

Об утрате контроля Станковича над "Спартаком" заявил игрок Яковлев
Спорт

Увольнение Деяна Станковича из "Спартака" вызвало вопросы у болельщиков: серб покинул команду после серии побед, что сделало решение клуба особенно обсуждаемым.

Деян Станкович
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Деян Станкович

Как стало известно из шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports, бывший нападающий красно-белых Павел Яковлев пояснил, какие процессы могли привести к расставанию.

Потеря контакта с командой

По словам Яковлева, внешние результаты не отражали внутренних изменений в клубе. Он отметил, что хотя "Спартак" выигрывал, в коллективе накапливались проблемы, связанные с дистанцированием главного тренера от игроков. Бывший футболист подчеркнул, что коммуникация — один из ключевых факторов стабильности, и её постепенное ослабление всегда влияет на атмосферу. По его словам, у футболистов сложилось ощущение, что тренер всё реже взаимодействует с командой и перестаёт быть объединяющим звеном.

"Станкович, мне кажется, уже не хотел работать… В общении с ними есть понимание, что Станкович вообще не контролировал коллектив. Он был отдалён от коллектива и отдалялся постепенно", — сказал Яковлев.

Он уточнил, что в первый сезон серб активно защищал игроков, включая коммуникацию с журналистами, однако со временем эта модель поведения изменилась.

Внутренние сигналы и видение футболистов

Яковлев рассказал, что свои выводы основывает на регулярном общении с игроками в рамках работы в передаче "Спартак Live". По его мнению, определённая усталость и отсутствие прежней вовлечённости стали заметными для футболистов. Он считает, что тренер постепенно отходил от принципов, которые помогли ему завоевать доверие в начале работы. На фоне этого любые колебания результатов воспринимались болезненнее, чем прежде.

Бывший нападающий отметил, что рациональность решений внутри клуба нередко обусловлена процессами, которые не видны публике. И хотя серия побед выглядела убедительно, накопившиеся сложности могли стать решающим фактором для руководства клуба.

Итоги работы Станковича в "Спартаке"

Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. За это время команда провела под его руководством 64 матча во всех турнирах. Из них 37 завершились победами, 10 — вничью, ещё 17 — поражениями. Эти показатели отражают стабильную, но неоднозначную динамику, которую клуб оценивал через призму долгосрочных задач.

По мнению Яковлева, уход тренера стал следствием сочетания спортивных и внутренних факторов. Он подчёркивает, что главный вопрос заключался не столько в победах или поражениях, сколько в способности тренера оставаться центром взаимодействия между игроками и клубом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
Новости спорта
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни
Айза рассказала о проблемах в отношениях с Кузьменко
Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто
Краш-тесты Euro NCAP подтвердили высокий уровень защиты Volvo — эксперты
Длительный сезон больше не спасает деревья от засухи — Nature Communications
Растяжка снижает тревожность почти вдвое — физиотерапевт Анна Громова.
Сода и уксус разрушают биоплёнку, устраняя запах из слива Modenavoltapagina
Претензии британцев к качеству ветпомощи выросли до 63% в 2025 году — VCMS
Ключевые изменения в такси с 1 марта 2026 года в переходный период — Минпромторг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.