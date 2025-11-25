Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот ореховый допинг меняет правила тренировок: спортсмены используют его там, где никто не ожидал

Арахисовое масло помогает дольше сохранять сытость на тренировках — исследования
1:35
Спорт

Спортсмены давно ищут продукты, которые дают энергию, помогают держать стабильный уровень сахара и обеспечивают достаточное количество белка между тренировками. Арахисовое масло — один из тех ингредиентов, который незаметно перебрался с кухонь гурманов в шейкеры, утренние каши и фитнес-рецепты. Его ценят за насыщенность, универсальность и высокую питательность. Чтобы понять, как именно этот продукт влияет на организм, важно разобраться в составе, пищевой ценности и том, как его использовать с пользой для тренировочного процесса.

Фитнес на свежем воздухе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес на свежем воздухе

Что делает арахисовое масло ценным для спортсменов

Хорошее арахисовое масло отличается простым составом — только измельчённый арахис без подсластителей, масел и добавок. Такой продукт богат растительным белком, магнием, витамином Е и полезными жирами. Минералы поддерживают мышечную работу, антиоксиданты защищают клетки от повреждений, а жиры обеспечивают длительное насыщение. Благодаря низкому гликемическому индексу арахисовое масло помогает удерживать стабильный уровень сахара, что особенно полезно при интенсивных тренировках.

Отмечается и другое важное свойство: по данным исследований, регулярное употребление арахиса и продуктов из него может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мета-анализы указывают на потенциал снижения уровня ЛПНП при сохранении показателей ЛПВП.

Сравнение форматов арахисового продукта

Формат Особенности Кому подходит
Арахисовое масло пастообразное, калорийное для смузи, коктейлей, высоких энергозатрат
Арахисовое пюре 100% без добавок для ЗОЖ-рациона, веганов
Арахисовый крем более сладкий для десертов и намазок
Цельный арахис низкая обработка для перекуса и контроля порций

Полезные свойства в контексте спорта

Источник полезных жиров

Арахисовое масло калорийно, но большая часть жиров — ненасыщенные кислоты, поддерживающие сосуды и уровень холестерина. Для спортсменов это особенно ценно при высоких нагрузках и восстановлении.

Высокое содержание растительного белка

В 100 г содержится около 25-30 г белка. Это делает арахисовое масло удобным дополнением для тех, кто ограничивает животный белок или придерживается растительного рациона. Белок обеспечивает чувство сытости, снижает тягу к сладкому и помогает восстановлению после силовых тренировок.

Отсутствие лактозы и глютена

Чистое арахисовое пюре подходит для веганов и тех, кто избегает глютена. Однако важно смотреть на маркировку и избегать смесей с добавками.

Витамины и минералы

В продукте содержатся магний и калий — минералы, регулирующие сокращение и расслабление мышц. Витамин Е укрепляет клеточные мембраны и ускоряет восстановление после нагрузок.

Универсальность в спортивном рационе

Арахисовое масло отлично сочетается с овсянкой, смузи, протеиновыми коктейлями, овощными соусами и блюдами азиатской кухни. Его можно использовать как источник энергии до тренировки или как компонент восстановления после неё.

Как включить арахисовое масло в спортивный рацион

  1. Выбирайте варианты с максимально коротким составом — 100% арахис.

  2. Добавляйте 1-2 ложки в утренний протеиновый смузи или кашу для энергии.

  3. Используйте арахисовое масло в соусах к мясу и овощам вместо сливочных заправок.

  4. Ешьте ломтики яблока с арахисовым маслом как перекус перед тренировкой.

  5. Контролируйте порции: продукт калорийный и легко переборщить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать сладкие варианты.
Последствие: лишние калории и скачки сахара.
Альтернатива: натуральное арахисовое пюре.

Ошибка: есть арахисовое масло большими ложками.
Последствие: переедание и перегрузка ЖКТ.
Альтернатива: 30-40 г в день.

Ошибка: воспринимать арахис как полноценную замену всех источников белка.
Последствие: дисбаланс аминокислот.
Альтернатива: сочетать с бобовыми, яйцами или протеином.

Плюсы и минусы арахисового масла

Плюсы Минусы
высокое содержание белка высокая калорийность
универсальность в рецептах возможные аллергические реакции
полезные жиры риск переедания
минералы для мышц продукты с добавками менее полезны
подходит в веганском рационе может вызывать тяжесть при избытке

FAQ

Как выбрать качественное арахисовое масло?
Состав должен включать только арахис. Без сахара, масел и добавок.

Что лучше для спортсмена — миндальное или арахисовое?
Арахисовое — для тех, кому важен белок; миндальное — для тех, кому нужен витамин Е.

Можно ли есть арахисовое масло каждый день?
Да, в умеренных порциях — 30-40 г в сутки.

Мифы и правда

Миф: "Арахисовое масло вредно из-за жира".
Правда: большинство жиров — полезные ненасыщенные кислоты.

Миф: "Лучше покупать низкокалорийное арахисовое масло".
Правда: сниженная калорийность почти всегда достигается добавками.

Миф: "Ореховые пасты не подходят для набора мышц".
Правда: высокий белок делает арахисовое масло отличным дополнением к рациону.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
