Один год без права на ошибку: вернётся ли Роналду прежней жёсткости, зная о скрытой дисквалификации

2:31
Спорт

Дисквалификация Криштиану Роналду по итогам матча отбора к чемпионату мира 2026 года оказалась мягче, чем ожидалось, но слабой её назвать нельзя. Об этом сообщает Sky Sports.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

Условия наказания и его формат

ФИФА назначила форварду одну игру реального отстранения, которую он уже отбыл в поединке шестого тура квалификации против сборной Армении. Такой срок стал следствием эпизода в матче с Ирландией, где Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем защитника Дары О'Ши. Организация сочла нарушение достаточным основанием для дисциплинарных мер, сохранив при этом умеренный характер санкций.

При этом федерация ввела дополнительный компонент наказания — условное отстранение на два матча. Испытательный срок установлен на один год, в течение которого дисциплинарная оценка действий игрока будет максимально строгой. Это означает, что поведение нападающего на поле фактически находится под постоянным контролем.

Что произойдёт в случае нового нарушения

По данным Sky Sports, условная часть санкций вступит в силу автоматически, если Роналду допустит аналогичное грубое нарушение в ближайших официальных матчах. В этом случае футболист будет вынужден пропустить два следующих по календарю поединка сборной Португалии.

Такой подход подчёркивает стремление ФИФА удерживать дисциплинарные рамки для игроков высокого уровня, чьи действия оказывают влияние не только на конкретный матч, но и на общее восприятие международных турниров. Роналду, как капитан команды, будет обязан учитывать этот статус в каждой игровой ситуации.

Последствия для сборной Португалии

Отстранение даже в условном формате создаёт дополнительные риски для команды. Возраст Роналду и его ключевая роль в атаке заставляют тренерский штаб внимательно следить за его игровым поведением, поскольку потеря капитана в важные моменты отбора может осложнить выступление сборной.

С другой стороны, подобные решения дисциплинарных органов часто стимулируют опытных игроков к более аккуратной манере игры. В условиях высокой ответственности национальной команды даже малейшие эпизоды могут определить не только исход матча, но и дальнейшую стратегию на турнирной дистанции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
