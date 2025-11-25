Италия ждёт гостей, но не всех: опытный тренер предпочёл остаться дома, избегая предвзятого отношения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
2:49
Спорт

Отказ Александра Жулина ехать на Олимпийские игры 2026 года стал ожидаемым продолжением событий, которые произошли с его группой в прошлом сезоне. Об этом сообщил тренер в беседе со Sport24.

Александр Жулин
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Жулин

Контекст решения

Жулин напомнил, что его ученики Александра Степанова и Иван Букин в мае 2025 года не получили нейтральный статус, который позволил бы им участвовать в соревнованиях. Их считали главными претендентами на представление России в танцах на льду, и это решение, по словам тренера, сильно повлияло на общую атмосферу вокруг подготовки.

Он отметил, что подобная ситуация не добавляет мотивации к присутствию на Играх, где его спортсмены не смогут выступить.

Тренер подчеркнул, что отсутствие интереса связано не только с профессиональными обстоятельствами, но и с личным восприятием того, что происходит вокруг российских представителей спорта.

Отношение Жулина к Олимпиаде

По словам специалиста, он никогда не стремился посещать крупные соревнования как зритель. Жулин пояснил, что ему комфортнее наблюдать за выступлениями дома, без лишней напряжённости и необходимости присутствовать на площадке. Он добавил, что поездки на большие турниры становятся для него стрессом, поскольку ему приходится учитывать не только рабочие условия, но и обстановку вокруг российских граждан за рубежом.

"Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания… Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать", — приводит слова Жулина Sport24.

Тренер подчёркивает, что подобное решение для него естественно и не связано с эмоциями момента.

Причины отказа и возможное будущее

Жулин отметил, что поездка на Олимпиаду могла бы негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Он объяснил, что не желает сталкиваться с предвзятым отношением только из-за национальности. По его словам, в таких условиях трудно чувствовать себя комфортно, а спорт, как и работа, требует внутреннего спокойствия.

"Я ещё и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда всё нормализуется, тогда с радостью поеду", — добавил тренер.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если общая международная обстановка станет более нейтральной и перестанет создавать напряжение для российских специалистов. Тогда, по словам тренера, он будет готов снова присутствовать на важных стартах, но пока не видит для этого оснований.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
