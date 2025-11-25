Италия ждёт гостей, но не всех: опытный тренер предпочёл остаться дома, избегая предвзятого отношения

Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года

Отказ Александра Жулина ехать на Олимпийские игры 2026 года стал ожидаемым продолжением событий, которые произошли с его группой в прошлом сезоне. Об этом сообщил тренер в беседе со Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Жулин

Контекст решения

Жулин напомнил, что его ученики Александра Степанова и Иван Букин в мае 2025 года не получили нейтральный статус, который позволил бы им участвовать в соревнованиях. Их считали главными претендентами на представление России в танцах на льду, и это решение, по словам тренера, сильно повлияло на общую атмосферу вокруг подготовки.

Он отметил, что подобная ситуация не добавляет мотивации к присутствию на Играх, где его спортсмены не смогут выступить.

Тренер подчеркнул, что отсутствие интереса связано не только с профессиональными обстоятельствами, но и с личным восприятием того, что происходит вокруг российских представителей спорта.

Отношение Жулина к Олимпиаде

По словам специалиста, он никогда не стремился посещать крупные соревнования как зритель. Жулин пояснил, что ему комфортнее наблюдать за выступлениями дома, без лишней напряжённости и необходимости присутствовать на площадке. Он добавил, что поездки на большие турниры становятся для него стрессом, поскольку ему приходится учитывать не только рабочие условия, но и обстановку вокруг российских граждан за рубежом.

"Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания… Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать", — приводит слова Жулина Sport24.

Тренер подчёркивает, что подобное решение для него естественно и не связано с эмоциями момента.

Причины отказа и возможное будущее

Жулин отметил, что поездка на Олимпиаду могла бы негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Он объяснил, что не желает сталкиваться с предвзятым отношением только из-за национальности. По его словам, в таких условиях трудно чувствовать себя комфортно, а спорт, как и работа, требует внутреннего спокойствия.

"Я ещё и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда всё нормализуется, тогда с радостью поеду", — добавил тренер.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если общая международная обстановка станет более нейтральной и перестанет создавать напряжение для российских специалистов. Тогда, по словам тренера, он будет готов снова присутствовать на важных стартах, но пока не видит для этого оснований.